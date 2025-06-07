Вильфанд назвал главную причину повышения температуры на Земле
Природное влияние не на первом месте
07 июня 2025, 12:16, ИА Амител
Фото: Javier Miranda / unsplash.com
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал деятельность человека главным фактором повышения температуры на Земле.
В беседе с РИА Новости метеоролог отметил, что влияние человечества на климат сильно превышает природное.
"Сейчас главный фактор – парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон – антропогенное влияние существенно превышает природное", – сказал метеоролог.
Ранее Вильфанд сообщил, что средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории страны, в том числе в Алтайском крае.
12:24:11 07-06-2025
85 процентов углекислого газа на земле от вулканической деятельности!...
И не надо обвинять нас во всём что мы не делали...!
12:47:03 07-06-2025
Говорит неправду, как Лев Давидович.
15:06:44 07-06-2025
Ну если у современных климатологов виноваты домашние животные, которые много пукают, то периоды повышения температуры на земле, когда человека не было объяснить не могут. Кто платит, тот музыку и заказывает. Г. Тумберг врать не будет.)))
15:22:01 07-06-2025
Дак пингвины же и их гуано. Не?
19:07:50 07-06-2025
Гость (15:22:01 07-06-2025) Дак пингвины же и их гуано. Не?... Не.. конечно не кофе, но пользааа..