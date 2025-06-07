Вильфанд назвал главную причину повышения температуры на Земле

Природное влияние не на первом месте

07 июня 2025, 12:16, ИА Амител

Фото: Javier Miranda / unsplash.com

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал деятельность человека главным фактором повышения температуры на Земле.

В беседе с РИА Новости метеоролог отметил, что влияние человечества на климат сильно превышает природное.

"Сейчас главный фактор – парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон – антропогенное влияние существенно превышает природное", – сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории страны, в том числе в Алтайском крае.