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Вильфанд назвал главную причину повышения температуры на Земле

Природное влияние не на первом месте

07 июня 2025, 12:16, ИА Амител

Фото: Javier Miranda / unsplash.com
Фото: Javier Miranda / unsplash.com

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал деятельность человека главным фактором повышения температуры на Земле.

В беседе с РИА Новости метеоролог отметил, что влияние человечества на климат сильно превышает природное.

"Сейчас главный фактор – парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон – антропогенное влияние существенно превышает природное", – сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории страны, в том числе в Алтайском крае.

Погода

Комментарии 5

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Гость

12:24:11 07-06-2025

85 процентов углекислого газа на земле от вулканической деятельности!...
И не надо обвинять нас во всём что мы не делали...!

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Мусик

12:47:03 07-06-2025

Говорит неправду, как Лев Давидович.

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ВВП

15:06:44 07-06-2025

Ну если у современных климатологов виноваты домашние животные, которые много пукают, то периоды повышения температуры на земле, когда человека не было объяснить не могут. Кто платит, тот музыку и заказывает. Г. Тумберг врать не будет.)))

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Гость

15:22:01 07-06-2025

Дак пингвины же и их гуано. Не?

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dok_СФ

19:07:50 07-06-2025

Гость (15:22:01 07-06-2025) Дак пингвины же и их гуано. Не?... Не.. конечно не кофе, но пользааа..

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