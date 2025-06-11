До +27. О погоде в Барнауле 11 июня
Ночью в краевой столице пойдет дождь
11 июня 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Jake Givens / unsplash.com
Теплая погода ожидается в Барнауле днем 11 июня, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".
Утром столбики термометров покажут +20 градусов. Днем потеплеет до +27, такая температура продержится до вечера и опустится лишь ночью – обратно до +20 градусов. Также в ночное время ожидается дождь.
Скорость ветра в течение дня не превысит 4 м/с.
Ранее жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся аномальной жаре.
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