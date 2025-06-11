До +27. О погоде в Барнауле 11 июня

Ночью в краевой столице пойдет дождь

11 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Jake Givens / unsplash.com

Теплая погода ожидается в Барнауле днем 11 июня, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".

Утром столбики термометров покажут +20 градусов. Днем потеплеет до +27, такая температура продержится до вечера и опустится лишь ночью – обратно до +20 градусов. Также в ночное время ожидается дождь.

Скорость ветра в течение дня не превысит 4 м/с.

Ранее жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся аномальной жаре.