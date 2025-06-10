Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся аномальной жаре
Термометры будут показывать до +30 градусов и выше с 11 по 16 июня
10 июня 2025, 13:40, ИА Амител
Аномально жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов установится в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.
"Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше в Алтайском крае в период с 11 по 16 июня", – говорится в сообщении.
Жителей призывают в эти дни не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, а также быть осторожнее у воды.
Как ранее сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, жаркая летняя погода продержится в Алтайском каре до середины июня.
Метеоролог Роман Вильфанд сообщал, что средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории РФ, в том числе в Алтайском крае.
13:46:28 10-06-2025
хватит приплетать слово "аномальная" каждую неделю в прогнозах
13:50:17 10-06-2025
Аномально жаркая? Для резко континентального климата? Вот +40 в тени - реально была бы аномалия.
14:51:17 10-06-2025
Скорей бы уже зима. Надоело это лето.
17:51:06 10-06-2025
Гость (14:51:17 10-06-2025) Скорей бы уже зима. Надоело это лето. ... Зима тоже надоест быстро
15:00:26 10-06-2025
Блин ну какая здесь аномальность то , простите . 30 для Сибири в июне норма. Аномально это 40 в тени, вот тогда реально страшно . Да было в прошлых годах , не знали куда бежать и где спасаться
02:28:44 11-06-2025
Гость (15:00:26 10-06-2025) Блин ну какая здесь аномальность то , простите . 30 для Сиб... Что страшного-то? 38 в тени прошлом летом кажись два дня стояло. Кепочку на голову и вперёд.
17:43:14 10-06-2025
вы с ума сошли, зачем запугиваете жителей опять? аномалия это +46 (как в Мекке) было бы. а +31 это НОРМА
01:10:01 11-06-2025
Вы чё тупые? Аномальная темпертатура это свыше +40 но никак не +30 Вот я вам скажу,я житель Алтайского края и тут +40 было только летом с августа 2022 года насколько я помню
03:36:49 11-06-2025
Нагнетают и нагнетают-" аномальная, адская"! И так жизнь тревожная!
11:26:37 13-06-2025
Как вообще наше сибирское лето может нравится? Полчища комаров и их с каждым годом всё больше и больше, столько же мошкары. Как может нравится эта жара и духота, не успел выйти уже весь потный и липкий, мдааа... кайф неописуемый
17:54:25 13-06-2025
Инна (11:26:37 13-06-2025) Как вообще наше сибирское лето может нравится? Полчища комар... У нас нету комаров.