Термометры будут показывать до +30 градусов и выше с 11 по 16 июня

10 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Лето на берегу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Аномально жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов установится в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

"Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше в Алтайском крае в период с 11 по 16 июня", – говорится в сообщении.

Жителей призывают в эти дни не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, а также быть осторожнее у воды.

Как ранее сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, жаркая летняя погода продержится в Алтайском каре до середины июня.

Метеоролог Роман Вильфанд сообщал, что средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории РФ, в том числе в Алтайском крае.