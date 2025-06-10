Синоптик рассказала, когда в регионе воздух снова прогреется выше +30 градусов и ждать ли осадков

10 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Фонтан / Фото: из архива amic.ru / Екатерина Смолихина

Жаркую летнюю погоду прогнозируют синоптики в Алтайском каре до середины июня. Уже начиная с 10-го числа температура воздуха снова начнет нарастать и уже в День России воздух максимально прогреется до +33 градусов. Об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.

"Сегодня в регионе будет преимущественно без осадков. Небольшие дожди и грозы вероятны только днем 11 июня и в ночь на 12-е по северо-востоку. Затем осадки прекратятся до 15 июня. В воскресенье дожди с грозами будут кратковременными и пройдут лишь местами", – рассказала синоптик.

Температура воздуха ночью до конца недели будет колебаться от +9...+14 до +14...+20 градусов. Сегодня днем столбики термометров покажут +23...+28 градусов, а 12 и 13 июня воздух прогреется до +25...+33. Такие отметки ожидаются до конца недели.