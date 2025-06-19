До +33 градусов потеплеет в Барнауле 19 июня
День пройдет без осадков
19 июня 2025, 06:00, ИА Амител
Фонтан и дети / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Летняя жара накроет Барнаул днем 19 июня, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".
Утром столбики термометров покажут +26 градусов. Днем потеплеет до +33, такая же температура будет "жарить" до вечера. Ночью +25 градусов.
Осадков в течение дня не ожидается. Ветер подует южный, не более 5 м/с.
Ранее Роман Вильфанд назвал главную причину повышения температуры на Земле.
09:42:50 19-06-2025
клево! лето!