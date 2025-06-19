До +33 градусов потеплеет в Барнауле 19 июня

День пройдет без осадков

19 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фонтан и дети / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Летняя жара накроет Барнаул днем 19 июня, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".

Утром столбики термометров покажут +26 градусов. Днем потеплеет до +33, такая же температура будет "жарить" до вечера. Ночью +25 градусов.

Осадков в течение дня не ожидается. Ветер подует южный, не более 5 м/с.

Ранее Роман Вильфанд назвал главную причину повышения температуры на Земле.