Жители региона ещё могут выбрать общественную территорию, которую благоустроят в 2024 году

29 мая 2023, 14:50, ИА Амител

Благоустройство общественных территорий / Фото: amic.ru

Три дня осталось у жителей Алтайского края, чтобы проголосовать за благоустройство объектов по нацпроекту "Жильё и городская среда" в 2024 году. До 31 мая граждане могут выбрать, какой парк, сквер, пешеходную зону, спортивную или детскую площадку отремонтируют власти. Для тех, кто ещё не успел принять участие в масштабных "выборах", amic.ru рассказывает, как и где можно проголосовать и на что это повлияет.

Как голосовать?

Жители Алтайского края голосуют за общественные территории с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Отдать голос за понравившийся объект можно не выходя из дома. Жители десяти городов (а именно Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Ярового и Камня-на-Оби) могут зайти на сайт 22.gorodsreda.ru, использовав учётную запись на "Госуслугах", затем выбрать свой город, ознакомиться со списком предложенных объектов и проголосовать за понравившийся.

Если профиля на "Госуслугах" нет, можно обратиться за помощью к волонтёрам, которые работают в торговых центрах или в МФЦ.

А вот жители Змеиногорска, Горняка, ЗАТО Сибирский и ещё 29 сельских территорий выбирают объект для благоустройства на официальных сайтах администраций или в социальных сетях.

Каждый человек может отдать только один голос за один объект и за один дизайн-проект территории. Принять участие в "выборах" можно с 14 лет.

На что влияет мой голос?

В каждом муниципалитете определяют объекты, которые обновят в 2024 году. Ими станут территории, которые наберут больше всего голосов.

По такому принципу в регионе ремонтируют парки и скверы с 2019 года, с 2021 года голосование проходит в онлайн-формате.

Страница сайта 22.gorodsreda.ru

Сколько объектов вошло в список голосования?

Всего в Алтайском крае в списке на голосовании находится 174 территории. Жители региона выберут из них 41 объект для благоустройства в следующем году. Всего по краю будет 55 победителей.

Кроме того, по 14 общественным пространствам выбирают дизайн-проекты. Данные территории уже начали обновлять в прошлые годы и теперь жители выберут план работ на следующий.

Сколько человек уже проголосовало и кто лидирует?

Сейчас в Алтайском крае свой выбор сделали уже более 125 тысяч жителей. В каждом городе известны лидеры. В столице Алтайского края сейчас на первом месте бывший парк имени В.И. Ленина (у него более 10 тысяч голосов). В тройке лидеров также Сиреневый бульвар (7,3 тысячи голосов) и Демидовская площадь (5,3 тысячи голосов).

Кроме того, уже 7,5 тысячи барнаульцев проголосовали и за дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка "Юбилейный", сообщает пресс-служба мэрии города.

В Алейске лидирует пешеходная зона на ул. Первомайской, в Бийске – зелёная зона у парка Победы, в Новоалтайске – сквер "Лес Победы", а в Славгороде – сквер у детского городка. Подробнее посмотреть, какие объекты сейчас борются за победу в разных городах Алтайского края, можно здесь.

Напомним, что в этом году в Алтайском крае планируют благоустроить 55 общественных территорий в 42 муниципальных образованиях региона. Все они победили в голосовании в 2022 году. На 36 объектах к работам подрядчики уже приступили.