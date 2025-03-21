До лучших времен. Девелоперы Барнаула "копят" проекты и не спешат выводить их на рынок

Компании не торопятся выводить проекты на рынок и оценивают ситуацию

21 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские девелоперы получили рекордный объем разрешений на строительство, однако большинство проектов пока находится на "стопе". Компании не решают начать работу по ним из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками и отменой субсидированных государством программ. Но как только рынок "оттает", компании смогут оперативно отреагировать на изменения. Об этом заявил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на собрании Союза строителей.

Он напомнил, что последние годы стройкомплекс бил рекорды: в 2023 году в Алтайском крае ввели в эксплуатацию почти миллион квадратных метров жилья (946 тыс. – Прим. ред.). Этот показатель стал максимальным в "строительной" истории региона. В 2024 году чуть меньше – 875 тыс. "квадратов".

Однако жилищный задел в регионе есть. По словам министра, в крае работают 68 компаний, выдано 137 разрешений на возведение многоквартирных домов (108 ЖК) общей площадью 1,2 млн квадратных метров.

"У нас такие объемы выданных разрешений были в 2018-2019 годах. Тогда строили "с колес", скорей-скорей. Сейчас [компании] вновь стали накапливать разрешения: они оценивают рынок. Тем не менее то, что сегодня есть одобренные проекты, есть потенциал по вовлечению в градостроительный оборот, – это хорошо. К тому времени, когда начнется выход из пике, будут послабления в денежно-кредитной политике, появятся меры поддержки, у нас будет объем незавершенного строительства, чтобы быстро возвести и сдать дома", – сказал министр.

Компаниям, которые сейчас столкнулись с проблемой реализации квартир, Иван Гилев советовал работать по госконтрактам. Так, в 2025 году в регионе на предоставление жилья для детей-сирот предусмотрено 2,8 млрд рублей.

"800 человек, 800 однокомнатных квартир. В год у нас строят 10 тыс. квартир. Есть деньги, нужны квартиры. Новоалтайские, бийские строители хорошо преуспевают в этом, это основа их работы. Вы говорите, что снизился спрос на новостройки, но можно работать в этом направлении", – резюмировал министр.