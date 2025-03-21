До лучших времен. Девелоперы Барнаула "копят" проекты и не спешат выводить их на рынок
Компании не торопятся выводить проекты на рынок и оценивают ситуацию
21 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Алтайские девелоперы получили рекордный объем разрешений на строительство, однако большинство проектов пока находится на "стопе". Компании не решают начать работу по ним из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками и отменой субсидированных государством программ. Но как только рынок "оттает", компании смогут оперативно отреагировать на изменения. Об этом заявил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на собрании Союза строителей.
Он напомнил, что последние годы стройкомплекс бил рекорды: в 2023 году в Алтайском крае ввели в эксплуатацию почти миллион квадратных метров жилья (946 тыс. – Прим. ред.). Этот показатель стал максимальным в "строительной" истории региона. В 2024 году чуть меньше – 875 тыс. "квадратов".
Однако жилищный задел в регионе есть. По словам министра, в крае работают 68 компаний, выдано 137 разрешений на возведение многоквартирных домов (108 ЖК) общей площадью 1,2 млн квадратных метров.
"У нас такие объемы выданных разрешений были в 2018-2019 годах. Тогда строили "с колес", скорей-скорей. Сейчас [компании] вновь стали накапливать разрешения: они оценивают рынок. Тем не менее то, что сегодня есть одобренные проекты, есть потенциал по вовлечению в градостроительный оборот, – это хорошо. К тому времени, когда начнется выход из пике, будут послабления в денежно-кредитной политике, появятся меры поддержки, у нас будет объем незавершенного строительства, чтобы быстро возвести и сдать дома", – сказал министр.
Компаниям, которые сейчас столкнулись с проблемой реализации квартир, Иван Гилев советовал работать по госконтрактам. Так, в 2025 году в регионе на предоставление жилья для детей-сирот предусмотрено 2,8 млрд рублей.
"800 человек, 800 однокомнатных квартир. В год у нас строят 10 тыс. квартир. Есть деньги, нужны квартиры. Новоалтайские, бийские строители хорошо преуспевают в этом, это основа их работы. Вы говорите, что снизился спрос на новостройки, но можно работать в этом направлении", – резюмировал министр.
10:04:38 21-03-2025
ну не желаешь строить уступи тому кто желает. Освободи место
нет же
10:32:50 21-03-2025
Ситуация. Жители не могут прокормить всех, кто хочет урвать с новостроя. А земли предусмотренные под застройку удерживают чтоб создать дефицит и заставить покупать по завышенным ценам. Нормальный такой капитализм, нам такое рассказывали, как в США сжигали зерно, чтобы поднять цену на него, несмотря на голод.
11:12:56 21-03-2025
Гость (10:32:50 21-03-2025) Ситуация. Жители не могут прокормить всех, кто хочет урвать ... Обычная совковая пропаганда имеющая к реальности весьма опосредованное отношение.
11:35:19 21-03-2025
Гость (11:12:56 21-03-2025) Обычная совковая пропаганда имеющая к реальности весьма опос... Реальность, к сожалению. Помидоры, яблоки и сыр совсем недавно давили бульдозерами. Чуть раньше - музыкальные диски, аудио и видео кассеты. Всё по телеку показывали в новостях. И колбасу хоронили в подмосковных лесах. И скот забивали и закапывали, чтобы цены не упали и убытки не понести.
11:52:23 21-03-2025
Гость (10:32:50 21-03-2025) Ситуация. Жители не могут прокормить всех, кто хочет урвать ... У нас тоже в конце 80-х продукты в ров сваливали,чтоб дефицит продуктов создать.
11:49:32 21-03-2025
Задрали цены необоснованно, а спускать никто не желает. Давайте расскажите как в убыток будете работать? Не будете, привыкли к сверхприбылям. А теперь получается "пока толстый сохнет худой сдохнет ", но вниз цену никто не желает спускать.
12:52:09 21-03-2025
Гость (11:49:32 21-03-2025) Задрали цены необоснованно, а спускать никто не желает. Дава... Простите, а необоснованно, это Вам приснилось или Вы анализ входящих цен, налогов, комисси банков и маржинальности провели?
15:03:48 21-03-2025
Гость (11:49:32 21-03-2025) Задрали цены необоснованно, а спускать никто не желает. Дава... стоять будут до последнего. Не строить не продавать а просто стоять. Я даже период вам скажу какой. Если бросить кран то у него есть период амортизации в процессе консервации. Лет так 10 от силы. Потом кран можно выбросить - он проржавеет. Вот и рассчитывайте на 9 лет. Потом они толкать оборудование начнут куда попало потом банкротиться а потом уже на рынок придут нормальные компании из китая
17:59:29 21-03-2025
Гость (15:03:48 21-03-2025) стоять будут до последнего. Не строить не продавать а просто... или снесут недострой, как в Китае
13:44:17 21-03-2025
цены конечно не обоснованные. Причем уже 20 лет. Особенно на окраине, на выселках. На выселках, на балтийкой ускова и прочих цены должны быть в 2 раза ниже центра. Это первое.
Второе. Никто ипотеку с такими процентами брать не будет. Лохов переплачивающих 3 цены квартиры за одну, уже не найдешь...
Сейчас на рынке много дефолтных квартир (изъятых за неуплату ипотеки).
08:29:20 22-03-2025
Гость (13:44:17 21-03-2025) цены конечно не обоснованные. Причем уже 20 лет. Особенно на... И как можно поучаствовать в торгах интересно?
21:03:21 21-03-2025
"Когда начнется выход из пике" - а почему когда, а не если?