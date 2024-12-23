До новогоднего розыгрыша iPhone 15 Pro Max от amic.ru осталось три дня. Успевайте

Подписывайтесь на телеграм-канал amic.ru и выиграйте крутой смартфон к Новому году

23 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Три дня осталось до розыгрыша iPhone 15 Pro Max 256 Гб, который amic.ru проводит в своем Telegram-канале. Хотели бы получить такой новогодний подарок от нашей редакции? Тогда принимайте участие в розыгрыше и зовите друзей (это увеличит ваши шансы на победу!).

Для участия в розыгрыше необходимо:

подписаться на наш Telegram-канал;

нажать кнопку "Участвую" под постом – и все!

Итоги розыгрыша будут подведены 26.12.2024 года в 14:00 по местному времени. Все условия указаны в нашем Telegram-канале, там же можно ознакомиться с положением конкурса.