До новогоднего розыгрыша iPhone 15 Pro Max от amic.ru осталось три дня. Успевайте
Подписывайтесь на телеграм-канал amic.ru и выиграйте крутой смартфон к Новому году
23 декабря 2024, 13:00, ИА Амител
Три дня осталось до розыгрыша iPhone 15 Pro Max 256 Гб, который amic.ru проводит в своем Telegram-канале. Хотели бы получить такой новогодний подарок от нашей редакции? Тогда принимайте участие в розыгрыше и зовите друзей (это увеличит ваши шансы на победу!).
Для участия в розыгрыше необходимо:
- подписаться на наш Telegram-канал;
- нажать кнопку "Участвую" под постом – и все!
Итоги розыгрыша будут подведены 26.12.2024 года в 14:00 по местному времени. Все условия указаны в нашем Telegram-канале, там же можно ознакомиться с положением конкурса.
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