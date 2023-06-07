Некоторых пациентов пришлось даже госпитализировать

07 июня 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Не меньше двух десятков жителей алтайских городов вызывали скорую помощь из-за аномальной жары в начале июня. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что от жаркой погоды пострадали не только взрослые, но и дети. Впрочем, это далеко не полная картина: только подстанции Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Ожоги и обмороки

Все эти вызовы скорой произошли с 1 по 5 июня.

Так, в Барнауле и его пригороде в скорую помощь обратилось девять человек с тепловыми ударами. Одного пострадавшего госпитализировались. Еще двое отказались от поездки в больницу. Всем остальным оказали необходимую медпомощь на месте.

В Рубцовске и близлежащих районах медики скорой помощи привели в чувство шесть человек, которых жара довела до обморока. Кроме того, помощь потребовалась одному ребенку, получившему солнечные ожоги.

В Бийске и его окрестностях специалисты скорой помощи зафиксировали еще два случая обморока, а также одного ребенка с ожогами. Кроме того, еще об одном случае сообщил Telegram-канал бийской станции скорой помощи: 13-летний подросток пробыл на пляже девять (!!!) часов, после чего пришел домой и почувствовал себя плохо. Школьника госпитализировали.

Когда спадет жара?

1 июня в Алтайский край пришла аномальная жара. Погода в начале лета в регионе бьет многие рекорды. Например, 4 июня 2023-го была зафиксирована новая максимальная температура дня: 34,5°С. Предыдущий рекорд был установлен аж в далёком 1957 году.

Пока температура даже и не думает снижаться. А в Гидрометцентре предупредили, что самые тяжелые дни еще впереди. Так, 7 и 8 июня жара выйдет на пик: воздух прогреется до +40 градусов. Даже ночью на термометрах будет не меньше +20 градусов.

Спасительная прохлада начнет поступать в регион только с 9 июня.

Кстати, недавно amic.ru писал, какие продукты помогают пережить аномальную жару. О том, что есть и, главное, пить во время духоты и солнцепека, читайте в нашем материале.