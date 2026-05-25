Долг по алиментам в 1,5 млн рублей накопила жительница Алтайского края

В отношении женщины возбудили уголовное дело

25 мая 2026, 20:33, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительницу Тальменского района привлекли к уголовной ответственности за многолетнюю неуплату алиментов на содержание дочери. Общая сумма задолженности превысила 1,5 млн рублей, сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

На исполнении у судебных приставов находилось производство в отношении 38-летней женщины, которая длительное время уклонялась от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По решению суда сельчанка должна была перечислять дочери четверть всех своих доходов. Однако обязательства она не исполняла, из-за чего накопила крупный долг.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ — неуплата средств на содержание детей.

После завершения расследования материалы направили в суд. В итоге женщину признали виновной и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.