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Долг по алиментам в 1,5 млн рублей накопила жительница Алтайского края

В отношении женщины возбудили уголовное дело

25 мая 2026, 20:33, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительницу Тальменского района привлекли к уголовной ответственности за многолетнюю неуплату алиментов на содержание дочери. Общая сумма задолженности превысила 1,5 млн рублей, сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

На исполнении у судебных приставов находилось производство в отношении 38-летней женщины, которая длительное время уклонялась от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По решению суда сельчанка должна была перечислять дочери четверть всех своих доходов. Однако обязательства она не исполняла, из-за чего накопила крупный долг.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ — неуплата средств на содержание детей.

После завершения расследования материалы направили в суд. В итоге женщину признали виновной и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Алтайский край суд дети Алименты
       

Комментарии 4

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Гость

22:27:16 25-05-2026

А если горе-мамаша официально отказалась от дочурки, то кому она "должна" платить алименты на её содержание? Государству, что ли, которое в таком случае как раз и обязано взять расходы на себя (тем паче что само же призывает граждан преумножаться невзирая на нищету!)?

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Гость

08:02:43 26-05-2026

Кому-кому- мужу, который растит дочь в одиночку, судя по всему.
Привыкли, что только мужик всем и вся должен.

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Гость

09:21:55 26-05-2026

какая же она тварь эта баба
родитель это не та что родила, а тот кто воспитал

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Гость

11:23:59 26-05-2026

Мне мой муж в 2005 должен был по алиментам больше 100т.рублей. Какой долг получился бы на сегодня с учетом инфляции?

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