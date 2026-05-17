В Алтайском крае мужчину отправили в колонию за неуплату алиментов

Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности

17 мая 2026, 12:31, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Солтонском районе мужчину отправили в колонию за длительную неуплату алиментов на содержание сына. Сельчанин долгое время уклонялся от своих обязанностей, не пытался трудоустроиться и игнорировал требования судебных приставов.

Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, в отношении мужчины находилось исполнительное производство о взыскании алиментов. По данным ведомства, должник официально нигде не работал и не предпринимал попыток найти работу, из-за чего задолженность продолжала расти.

Судебные приставы направили мужчину в центр занятости населения, однако он не встал там на учет и проигнорировал возможность трудоустройства.

Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за систематическое уклонение от выплаты алиментов. Однако даже после этого мужчина не начал выплачивать долг.

После этого дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата средств на содержание ребенка.

Прокуратура поддержала обвинение, а суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.