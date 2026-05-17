В Алтайском крае мужчину отправили в колонию за неуплату алиментов
Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности
17 мая 2026, 12:31, ИА Амител
В Солтонском районе мужчину отправили в колонию за длительную неуплату алиментов на содержание сына. Сельчанин долгое время уклонялся от своих обязанностей, не пытался трудоустроиться и игнорировал требования судебных приставов.
Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, в отношении мужчины находилось исполнительное производство о взыскании алиментов. По данным ведомства, должник официально нигде не работал и не предпринимал попыток найти работу, из-за чего задолженность продолжала расти.
Судебные приставы направили мужчину в центр занятости населения, однако он не встал там на учет и проигнорировал возможность трудоустройства.
Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за систематическое уклонение от выплаты алиментов. Однако даже после этого мужчина не начал выплачивать долг.
После этого дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата средств на содержание ребенка.
Прокуратура поддержала обвинение, а суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
12:46:03 17-05-2026
Платить все равно не будет. Отсидит и все. Вернуть рудники для подобных товарищей.
13:19:43 17-05-2026
Селянин – это человек, живущий в селе, но приехавший оттуда из города или другого села, то есть получивший воспитание и имеющий мировоззрение иное, чем в данном селе имеют люди.
Сельчанин – это тоже человек, живущий в селе, но и выросший в нем, придерживающийся полностью установленного в этом месте уклада и образа жизни.
17:23:33 17-05-2026
Резинками надо пользоваться!
23:15:28 17-05-2026
Алименты должны быть отменены. Это образумит женщин.
09:16:54 18-05-2026
Тот факт, что женщина совратила мужчину, не является основанием для всех последующих его страданий. Пусть пишет заявление что она его того не по его воле. Тогда баба присядет.
10:50:34 18-05-2026
Тут в городе то если теряешь работу сразу алименты считают по ср.з.п России, и как оказывается она выше чем в АК. А если в селе без работы оказаться, то уже суммы космические в долг идут. Даже если он будет при работе, сумма алиментов будет фиксированная, привязанная к прожиточному минимуму, и не факт что он там в селе такие деньги опять сможет зарабатывать. И эту информацию надо доносить со школьной скамьи, учитывая юношескую пылкую любовь.