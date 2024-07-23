Долги за "коммуналку" захотели взимать без следствия и суда
Деньги смогут взыскивать нотариусы
23 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Группа депутатов Госдумы предложила упростить взыскание долгов за коммунальные услуги без следствия и судебного разбирательства, пишет "МК".
Такая мера должна снизить нагрузку на суды и повысить платежную дисциплину среди россиян. Только по итогам первого квартала 2024 года долги за "коммуналку" достигли почти 900 млрд рублей, а взыскание через суд занимает много времени.
Новый законопроект предполагает ускорить этот процесс. Сначала должник получает уведомление с 14-дневным сроком для реагирования, после чего в дело входит исполнительная надпись нотариуса, по которой арестовываются все счета должника и происходит процесс взыскания.
80% управляющих компаний поддерживают такой законопроект, а депутаты могут начать его рассматривать уже на ближайшей сессии, отмечает издание.
09:21:35 23-07-2024
Как врагов народа со всей проллетарской ненавистью... (уже было, потом по самим прошлись)
11:07:06 23-07-2024
Гость (09:21:35 23-07-2024) Как врагов народа со всей проллетарской ненавистью... (уже ... А зачем вы с ошибками пишите? Вы реально неграмотный?
11:20:41 23-07-2024
Гость (11:07:06 23-07-2024) А зачем вы с ошибками пишите? Вы реально неграмотный?... Человек быстро набирал текст, поэтому описки. Всем видно, а вам нет? С какой целью занимаетесь "ловлей блох"?
13:04:25 23-07-2024
Гость (11:20:41 23-07-2024) Человек быстро набирал текст, поэтому описки. Всем видно, а ... Этот персонаж не в первый раз пишет это слово с ошибкой. Теперь вам понятен мой вопрос или вам требуется больше времени, чтобы понять смысл моего текста?
15:15:08 23-07-2024
Гость (11:20:41 23-07-2024) Человек быстро набирал текст, поэтому описки. Всем видно, а ... Кому нечего сказать по существу, начинает напирать на грамматические ошибки)
15:26:28 23-07-2024
Гость (15:15:08 23-07-2024) Кому нечего сказать по существу, начинает напирать на грамма... Ну это, прямо скажем, не всегда так. Ибо иной раз человек пишет так, что это не связный текст, а набор слов, и непонятно, что хотел сказать (на этом ресурсе такого море). Бывает, ошибок столько, что реально кровь из глаз. Ну и особый случай - когда человек рубаху на груди рвет за все русское, а сам элементарно не может родной язык выучить)
15:32:55 23-07-2024
Гость (15:26:28 23-07-2024) Ну это, прямо скажем, не всегда так. Ибо иной раз человек пи... кнопка выкл. знаете где на компе? а то сидите кровью обтекаете.
16:05:10 23-07-2024
Гость (15:32:55 23-07-2024) кнопка выкл. знаете где на компе? а то сидите кровью обтекае... Не говорите мне, что мне делать, и я не скажу вам, куда вам нужно идти)
15:43:01 23-07-2024
Гость (15:26:28 23-07-2024) (на этом ресурсе такого море) Можете сказать где такого нет? Уйду на тот ресурс сразу же...
16:04:04 23-07-2024
Гость (15:43:01 23-07-2024) Можете сказать где такого нет? Уйду на тот ресурс сразу же..... Профильные группы или форумы. Желательно не местного разлива) Журналы в ЖЖ - есть такие, где и авторы, и комментаторы пишут на хорошем русском. Да много где народ пишет вполне грамотно, не везде же, как здесь, это считается чем-то неприличным)
13:23:39 23-07-2024
Гость (11:07:06 23-07-2024) А зачем вы с ошибками пишите? Вы реально неграмотный?... А вы? Отличный ход - упрекать других в том, что они пишут с ошибками, и допускать их самому.
15:04:19 23-07-2024
Гость (11:07:06 23-07-2024) А зачем вы с ошибками пишите? Вы реально неграмотный?... А вы реально грамотная ? Пиши глагол правильно и не позорься.
16:31:19 23-07-2024
Гость (11:07:06 23-07-2024) А зачем вы с ошибками пишите? Вы реально неграмотный?... ПишЕте, сам с ошибками))
09:33:58 23-07-2024
В нашем доме трое неплательщиков. Спрашивала в УК, почему не предпринимают каких-либо мер. Ответили, что для обращения в суд маленькая сумма. Надо не менее 100т.рублей.
09:54:05 23-07-2024
Гость (09:33:58 23-07-2024) В нашем доме трое неплательщиков. Спрашивала в УК, почему не... Ничего подобного! Нет никаких ограничений! Просто тарифы ЖКУ для населения настолько завышены, что поставщикам услуг хватает денег с избытком из того, что поступает.
10:03:36 23-07-2024
Гость (09:33:58 23-07-2024) В нашем доме трое неплательщиков. Спрашивала в УК, почему не... У нас должники порядка 800 тыс, а УК бездействует!!!!!!!!!!!!!!
10:38:22 23-07-2024
Гость (10:03:36 23-07-2024) У нас должники порядка 800 тыс, а УК бездействует!!!!!!!!!!!... Управляющие компании «бездействуют», не обращаются в суд по одной простой причине: в суде всплывут их махинации, поддельные протоколы собственников и прочее.
10:54:50 23-07-2024
Гость (10:38:22 23-07-2024) Управляющие компании «бездействуют», не обращаются в суд по ... Да суду плевать. У меня знакомый в Н-ске судится с УК, там и протоколы подделаны, и подписи жильцов. И УК совершенно спокойно выходит с этим в суд. Более того, УК им в доме лифты с весны не ремонтируют - а дом девятиэтажка, старики, кто плохо ходит, тупо на улицу выйти не могут. Всем пофигу, куда они уже только не обращались.
11:04:06 23-07-2024
Гость (10:38:22 23-07-2024) Управляющие компании «бездействуют», не обращаются в суд по ... Какой вы наивный!!! Ничего,нигде не всплывает,не сочиняйте. За долг будут судить вас- никто не смотрит подделку голосов.
11:31:34 23-07-2024
Гость (11:04:06 23-07-2024) Какой вы наивный!!! Ничего,нигде не всплывает,не сочиняйте. ... Какой вы наивный! Или работник управляшки? Убеждаете население, что с вами бороться бесполезно, а лучше откупиться? Хотя собственникам достаточно обратиться к грамотному адвокату и всё раскопают!
16:40:05 23-07-2024
Гость (09:33:58 23-07-2024) В нашем доме трое неплательщиков. Спрашивала в УК, почему не... И в нашем есть должники, и поболее 100 000((. Тоже я спросила, почему не взыскивают. Ответ был, что не выгодно УК.
09:35:56 23-07-2024
Сначала должник получает уведомление с 14-дневным сроком для реагирования, после чего в дело входит исполнительная надпись нотариуса, по которой арестовываются все счета должника и происходит процесс взыскания./////////////////// А как будет реагировать должник? Подаст в суд? Может, он сроду не должник? Или должник, но не в такой степени? То есть выставила УК любую сумму, она автоматически спишется со счета? Люди должны массово закрывать счета, чтобы обезопасить себя?
09:56:48 23-07-2024
Гость (09:35:56 23-07-2024) Сначала должник получает уведомление с 14-дневным сроком для... Что он должник видно по квитанциям. Если собственник не согласен, он идет на разборки в УК. Или Вы считаете, что добросовестный плательщик на свой долг не обратит внимания?
10:03:24 23-07-2024
Гость (09:56:48 23-07-2024) Что он должник видно по квитанциям. Если собственник не согл... Ладно, пришел собственник в УК. И что дальше?Кстати, что кто-то должник, по квитанции не видно. В квитанции отражается "хотелка" поставщиков услуг, не более.
10:14:40 23-07-2024
Гость (10:03:24 23-07-2024) Ладно, пришел собственник в УК. И что дальше?Кстати, что кто... Толи наши квитанции отличаются, толи вы давно в них не заглядывали.
09:43:26 23-07-2024
Нотариусы скоро начнут массово лопаться от количества денег), без них никуда, никак, никогда)
09:50:29 23-07-2024
Гость (09:43:26 23-07-2024) Нотариусы скоро начнут массово лопаться от количества денег)... нотариус хоть и юрист, но не судья
10:01:30 23-07-2024
Удивили: "80% управляющих компаний поддерживают такой законопроект..." - да не 80%, а 200 % - ЗА!
10:07:20 23-07-2024
Коррупции и мошенникам это тоже понравится
10:07:41 23-07-2024
А фамилии есть у группы депутатов? Или показаться на глаза народу им страшно?
10:08:18 23-07-2024
У нас, как говорят "на доме" (117 квартир) висит долгов миллиона на полтора, не меньше. УК не чешется от слова "совсем", ведь у них теперь в руках козырь, которым они отбивают все атаки жильцов против плохого обслуживания: "ваш дом плохо платит, поэтому мы не можем содержать дворника..."
10:20:24 23-07-2024
Гость (10:08:18 23-07-2024) У нас, как говорят "на доме" (117 квартир) висит долгов милл... Почему же управляющая компания не отказывается от обслуживания вашего дома? Значит, ей это выгодно, денег получает достаточно! Причем деньги получают ни за что, просто так!
10:12:53 23-07-2024
Был суд с одним из поставщиком услуг. Суд решил в мою пользу, поставщик не оспорил, с него даже были взысканы деньги на моего адвоката, получены мною. Но! Поставщик в квитанции продолжал выставлять мне всё, что не доказал в суде, ещё и судебные издержки, которые они понесли, как проигравшая сторона! Прихожу в их контору, они при мне распечатали ещё ворох квитанций и попросили оплатить в их кассу напрямую, суд им не указ!
10:21:20 23-07-2024
Так будет непаханное поле для злоупотреблений - смотрите, вот вам налоговая выставила пени. Их быть не должно, вы платили вовремя. Но сумма рублей десять-двадцать-сто, скорее всего, никто не пойдет разбираться. Так же можно сделать и тут - выставят вам лишние рублей 200-300, вы побежите с разборками? Скорее всего, махнете рукой. И так можно будет делать с каждым. Профит. То есть не они должны в исковом доказать, что у тебя долг, а ты будешь судиться по поводу того, что ты не верблюд. Отличное начинание, чо.
10:36:45 23-07-2024
Во неплательщики взвыли)) да вас действительно много развелось последнее время. Почему за вас должны платить другие?!
10:50:11 23-07-2024
Гость (10:36:45 23-07-2024) Во неплательщики взвыли)) да вас действительно много развело... Вам не приходит в голову, что с неплательщика бывает нечего взять? У него долг сотня-другая тысяч, на счетах пусто, нигде официально не работает, единственное жилье не заберут. Как думаете, кто будет на итого платить за такого по наводке УК? Не догадываетесь? Надо еще больше механизмов, при которых денежку можно будет отжать без особых усилий. Вот только отжимать ее будут у тех, кто и так платит, и не прячется.
10:50:51 23-07-2024
Гость (10:36:45 23-07-2024) Во неплательщики взвыли)) да вас действительно много развело... А вы мошенник, хотите добиться легального взимания денег с населения за свои махинации?
10:53:07 23-07-2024
Чтобы понять, насколько велики хищения в ЖКХ, достаточно прочитать статью, которую легко найти через поисковик: Глава Жилищного Союза Крохин: «500 млрд рублей в ЖКХ разворовываются».
11:11:42 23-07-2024
Каким боком тут нотариусы? Они вдруг стали судебной властью? Почему суды не хотят оптимизировать свою бюрократию?
11:39:23 23-07-2024
Сначала депутатам надо принять ЗАКОН ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ. Тогда непонятные суммы в квитанциях процентов на 90 изменятся. А потом уже смотреть, кто кому должен.
12:00:42 23-07-2024
Вам не приходит в голову, что с неплательщика бывает нечего взять---- а квартира?! Единственная, но какая)) все же хапают, хапают побольше, а как платить за нее - так у меня ничего нетуууууу! Под реальной угрозой переселения в коммуналку - быстро найдете, чем заплатить. Давайте будем честны - многие просто оборзели от безнаказанности в этой сфере! Особенно детишками прикрывающиеся.
12:11:14 23-07-2024
Гость (12:00:42 23-07-2024) Вам не приходит в голову, что с неплательщика бывает нечего ... Так обращайтесь в суд, все дела! Суд рассмотрит, кто чем прикрывается.
12:19:51 23-07-2024
Гость (12:00:42 23-07-2024) Вам не приходит в голову, что с неплательщика бывает нечего ... Еще раз, внятно и по буквам - платить за этих обнаглевших будете опять же вы. Просто потому, что с вас будет легче взять. А неплательщик да, прикроется детишками и отсутствием денег на счете. И это, а УК у нас не обнаглевшие? Там такие деньги крутятся, в этой сфере, что вам и не снились.
12:10:28 23-07-2024
В целом депутаты Гос думы не желают рассмотреть закон о Управляющих кампаниях? Дальше нельзя же так обслуживать МКД. Это же серьёзный вопрос.
12:36:00 23-07-2024
И это, а УК у нас не обнаглевшие? ----- да у нас почти все обнаглевшие) вот недавно вселенское нытье здесь было по поводу ОТ)) но платить за жилье надо! Ну не нравится УК - дуй в частный сектор! Но там тоже платить надо😊
12:53:53 23-07-2024
А вы мошенник, хотите добиться легального взимания денег с населения за свои махинации?----- соседи твои коммуналку отлачивают? Ну тогда с тобой тот самый случай, когда посмотреться в зеркало нужно)
14:00:15 23-07-2024
"Где колхоз- там разруха!" (с)
16:03:50 23-07-2024
Гость (14:00:15 23-07-2024) "Где колхоз- там разруха!" (с)... Да, необходим закон, отменяющий колхоз. Зачем мне зависеть от соседей? Если я хочу платить напрямую поставщику услуг, а не через УК, то почему у меня нет такой возможности, только если весь дом переведут? Выдумали какие-то протоколы собрания, сплошь липа! Сегодня прибыла пара из деревни, планируют прожить в доме 3 года, родить и переехать на маткапитал в другое место. Они подпишут всё, что угодно УК! Им по фиг! Жить здесь не собираются! А вот если заартачатся, коммунальщики могут машинку во дворе подпортить или ещё что придумать. Люди их реально боятся!