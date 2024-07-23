Долги за "коммуналку" захотели взимать без следствия и суда

Деньги смогут взыскивать нотариусы

23 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Платежная квитанция ЖКХ / Фото: amic.ru

Группа депутатов Госдумы предложила упростить взыскание долгов за коммунальные услуги без следствия и судебного разбирательства, пишет "МК".

Такая мера должна снизить нагрузку на суды и повысить платежную дисциплину среди россиян. Только по итогам первого квартала 2024 года долги за "коммуналку" достигли почти 900 млрд рублей, а взыскание через суд занимает много времени.

Новый законопроект предполагает ускорить этот процесс. Сначала должник получает уведомление с 14-дневным сроком для реагирования, после чего в дело входит исполнительная надпись нотариуса, по которой арестовываются все счета должника и происходит процесс взыскания.

80% управляющих компаний поддерживают такой законопроект, а депутаты могут начать его рассматривать уже на ближайшей сессии, отмечает издание.