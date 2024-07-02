Субсидии и компенсации на оплату ЖКХ. Кому они положены и как их получить?
Тарифы вновь повысили. Рассказываем, как можно уменьшить расходы на "коммуналку"
02 июля 2024, 07:05, ИА Амител
С 1 июля в Алтайском крае, как и во всех остальных российских регионах, выросли тарифы ЖКХ. Напомним, стоимость "коммуналки" в России не индексировали уже полтора года. А теперь ее вновь пересчитают. На Алтае предельный уровень роста составил 14,2%.
При этом некоторые жители могут рассчитывать на помощь от государства в виде субсидий и компенсаций на оплату ЖКХ. Рассказываем, кому в Алтайском крае они положены и как их оформить.
Какие льготы на оплату ЖКХ можно получить в Алтайском крае?
- компенсация расходов ЖКХ, которую предоставляет краевое Минсоцзащиты;
- cубсидии на оплату коммунальных услуг;
- компенсации, которые жителям выплачивают муниципалитеты.
Это совершенно разные льготы, поэтому условия их получения отличаются.
Что такое субсидия на оплату ЖКХ?
Кому положена субсидия на оплату ЖКХ?
- собственники жилых помещений;
- те, кто снимает жилье у других людей;
- те, кто арендует жилье у государства;
- члены жилищных кооперативов.
Назначить льготу могут как одному человеку, так и всей семье. Для получения субсидии нужны два условия:
- вы должны быть официально зарегистрированы в жилище, где оплачиваете ЖКУ;
- ваши расходы на ЖКХ должны превышать максимально допустимую долю (МДД) от всех ваших доходов. Лимит затрат на "коммуналку" в каждом регионе определяют сами.
А метраж жилья влияет на получение субсидии?
- для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из двух человек, – 21 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в городском округе, – 18 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском населённом пункте, расположенном на территории городского округа, – 20 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из четырёх человек, – 15 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, – 13 кв. м.
Какая в Алтайском крае предельная доля расходов на ЖКХ?
- для семей со среднедушевым доходом меньше двух прожиточных минимумов МДД равен 18%;
- для семей, где среднедушевой доход выше двух прожиточных минимумов, установлена максимально допустимая доля в 22%.
Как узнать, могу ли я получать субсидию на оплату ЖКХ?
Что такое компенсация расходов на ЖКХ и кому она положена?
- инвалиды;
- ветераны боевых действий;
- труженики тыла;
- жертвы политических репрессий;
- участники и инвалиды ВОВ;
- члены семей военнослужащих;
- ветераны труда и те, кто пострадал от радиации.
Уровень доходов в этом случае не важен.
Сколько составляет размер компенсации на оплату услуг ЖКХ?
Как оформить компенсацию?
Какую поддержку можно получить от муниципалитета?
В Барнауле порядок компенсаций определен постановлением гордумы "Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг".
Согласно документу, горожанам, чьи тарифы ЖКХ превышают предельные размеры платы за ту или иную услугу, положена компенсация.
08:51:23 02-07-2024
На практике - никак..
09:16:39 02-07-2024
dok_CФ (08:51:23 02-07-2024) На практике - никак.. ... Ну почему же! 257р02коп. - вот сколько могут назначить!
09:45:16 02-07-2024
счастливый получатель субсидии (09:16:39 02-07-2024) Ну почему же! 257р02коп. - вот сколько могут назначить! ... сумма астранамическая.
12:44:02 02-07-2024
счастливый получатель субсидии (09:16:39 02-07-2024) Ну почему же! 257р02коп. - вот сколько могут назначить! ... Значит Ваш доход не позволяет назначить больше субсидию. У меня у мамы пенсия 17800 руб., так я ей оформляю субсидию через госуслуги, зимой 100 % за квартиру ей компенсируют.
13:12:15 02-07-2024
Гость (12:44:02 02-07-2024) Значит Ваш доход не позволяет назначить больше субсидию. У ... У меня пенсия меньше, чем у вашей мамы (16 200). Но - субсидия за май 257,02! Как хотят, так и назначают! А платеж за май составил 3556. Были попытки выяснить в барнаульской соцзащите, по какой формуле назначают субсидию, но бесполезно!
15:09:46 02-07-2024
счастливый получатель субсидии (13:12:15 02-07-2024) У меня пенсия меньше, чем у вашей мамы (16 200). Но - субсид... В ответе из соцзащиты так и не рассказали, как они рассчитывали субсидию. Но зато напомнили, что прожиточный минимум 12тр, а у меня больше! Ещё отметили, что мною не предоставлена справка о размерах банковских вкладов. Только где брать такую справку, если нет банковских вкладов, не сообщили.
15:40:53 02-07-2024
счастливый получатель субсидии (15:09:46 02-07-2024) В ответе из соцзащиты так и не рассказали, как они рассчитыв... Надо заявление подавать через госуслуги. Все документы соцзащита запрашивает сама. А какое их с .. дело, какие у Вас вклады?
16:04:39 02-07-2024
Гость (15:40:53 02-07-2024) Надо заявление подавать через госуслуги. Все документы соцз... Да никакие вклады не спрашивают там, люди пургу несут, через Госуслуги все элементарно оформляется.
21:00:41 02-07-2024
Гость (16:04:39 02-07-2024) Да никакие вклады не спрашивают там, люди пургу несут, через... При чем здесь Госуслуги? Нет никакой разницы, подаете заявление через Госуслуги или несете в МФЦ (только в Госуслугах вы не сможете прикрепить более 6 листочков с чеками оплаты, а их у меня 12, сархивированные тоже не прикрепляются. Оплачивается отдельно ЖКу, газ, электричество через интернет, если сильно уменьшить чеки, то нечитаемы). Принимают и на сайте и в МФЦ. В МФЦ тоже взяли без вопросов, что принесла. Но я цитировала ответ от специалистов барнаульской соцзащиты за подписью Булатниковой, поскольку субсидию нам назначают не Госуслуги, а барнаульская соцзащита в лице Булатниковой.
15:45:47 02-07-2024
счастливый получатель субсидии (15:09:46 02-07-2024) В ответе из соцзащиты так и не рассказали, как они рассчитыв... Я даже с долгами оформляю. В 2011 году какие то прочие расходы начисляли, но я естественно их не оплачивал. И на капремонт долг 3000 , накопленный за пределами исковой давности. Так что с долгами можете оформлять субсидии.
13:03:11 02-07-2024
счастливый получатель субсидии (09:16:39 02-07-2024) Ну почему же! 257р02коп. - вот сколько могут назначить! ... У меня зимой 4000, летом 0
16:03:23 02-07-2024
Да элементарно оформляется через Госуслуги, в этом году в январе попробовали, все получилось. Зимой около 4 т субсидия, летом - 0, т.к. суммы существенно меньше за ЖКХ. В июле сейчас будем снова подавать на продление