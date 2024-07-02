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Субсидии и компенсации на оплату ЖКХ. Кому они положены и как их получить?

Тарифы вновь повысили. Рассказываем, как можно уменьшить расходы на "коммуналку"

02 июля 2024, 07:05, ИА Амител

Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru
Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru

С 1 июля в Алтайском крае, как и во всех остальных российских регионах, выросли тарифы ЖКХ. Напомним, стоимость "коммуналки" в России не индексировали уже полтора года. А теперь ее вновь пересчитают. На Алтае предельный уровень роста составил 14,2%.

При этом некоторые жители могут рассчитывать на помощь от государства в виде субсидий и компенсаций на оплату ЖКХ. Рассказываем, кому в Алтайском крае они положены и как их оформить.

1

Какие льготы на оплату ЖКХ можно получить в Алтайском крае?

Для жителей региона доступны три основные льготы, связанные с расходами на "коммуналку":
  • компенсация расходов ЖКХ, которую предоставляет краевое Минсоцзащиты;
  • cубсидии на оплату коммунальных услуг;
  • компенсации, которые жителям выплачивают муниципалитеты.

Это совершенно разные льготы, поэтому условия их получения отличаются.

2

Что такое субсидия на оплату ЖКХ?

Это федеральная льгота для россиян, которые отдают за "коммуналку" слишком большую часть своих денег. Таким гражданам власти компенсируют часть затрат.
Компенсируют по факту: вы сначала оплачиваете коммунальные услуги, а уже потом вам возвращают часть средств.
3

Кому положена субсидия на оплату ЖКХ?

На субсидию в сфере ЖКХ могут претендовать:
  • собственники жилых помещений;
  • те, кто снимает жилье у других людей;
  • те, кто арендует жилье у государства;
  • члены жилищных кооперативов.

Назначить льготу могут как одному человеку, так и всей семье. Для получения субсидии нужны два условия:

  • вы должны быть официально зарегистрированы в жилище, где оплачиваете ЖКУ;
  • ваши расходы на ЖКХ должны превышать максимально допустимую долю (МДД) от всех ваших доходов. Лимит затрат на "коммуналку" в каждом регионе определяют сами.
4

А метраж жилья влияет на получение субсидии?

Да. Есть четкие нормативы, какая площадь жилья должна приходиться на одного человека. В Алтайском крае стандарты следующие:
  • для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из двух человек, – 21 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в городском округе, – 18 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском населённом пункте, расположенном на территории городского округа, – 20 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из четырёх человек, – 15 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, – 13 кв. м.
5

Какая в Алтайском крае предельная доля расходов на ЖКХ?

В нашем регионе два таких норматива;
  • для семей со среднедушевым доходом меньше двух прожиточных минимумов МДД равен 18%;
  • для семей, где среднедушевой доход выше двух прожиточных минимумов, установлена максимально допустимая доля в 22%.
6

Как узнать, могу ли я получать субсидию на оплату ЖКХ?

Самое простое – обратиться с заявлением в управление соцзащиты по месту жительства. Там все подсчитают и скажут, положена ли вам компенсация. Если да, то сразу помогут оформить льготу.
7

Что такое компенсация расходов на ЖКХ и кому она положена?

Это мера поддержки исключительно для льготных категорий граждан. Ее могут получать:
  • инвалиды;
  • ветераны боевых действий;
  • труженики тыла;
  • жертвы политических репрессий;
  • участники и инвалиды ВОВ;
  • члены семей военнослужащих;
  • ветераны труда и те, кто пострадал от радиации.

Уровень доходов в этом случае не важен.

8

Сколько составляет размер компенсации на оплату услуг ЖКХ?

50% от фактических расходов на "коммуналку". Но это не значит, что льготникам компенсируют половину от всех затрат на ЖКУ.  В законодательстве есть стандарт жилья на одного человека – 33 квадратных метра. Поэтому компенсировать будут половину коммунальных затрат именно на эту площадь жилья.
Кроме того, компенсацию можно получить не за все коммунальные услуги, а лишь за часть.
9

Как оформить компенсацию?

Самый простой способ – оформить компенсацию через портал госуслуг. Кроме того, можно лично обратиться в ближайший МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.
10

Какую поддержку можно получить от муниципалитета?

Кроме того, матподдержку в сфере ЖКХ выплачивают и муниципалитеты. Но эта льгота зависит не от ваших затрат, а от уровня индексации. Если конкретно в вашем населенном пункте цену на ту или иную услугу повысили больше положенного, администрация должна компенсировать вам разницу.

В Барнауле порядок компенсаций определен постановлением гордумы "Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг".

Согласно документу, горожанам, чьи тарифы ЖКХ превышают предельные размеры платы за ту или иную услугу, положена компенсация.

11

Кому в Барнауле положена компенсация расходов на ЖКХ?

Всем, у кого "коммуналка" подорожала больше положенного. Наличие льгот и уровень доходов на получение компенсации не влияют.
Предельный уровень, выше которого положена компенсация – 14,2%.
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Как в Барнауле получить компенсацию за чрезмерные расходы на "коммуналку"?

Для этого нужно обратиться по адресу ул. Никитина, 59а, в кабинет № 1. Кроме того, заявление можно подать в ближайшем МФЦ.
Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Когда и на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Алтайском крае?

Зимой стоимость коммунальных услуг не повышали. А вот летом они подорожают
НОВОСТИОбщество
ЖКХ тарифы деньги Льготы

Комментарии 12

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dok_CФ

08:51:23 02-07-2024

На практике - никак..

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счастливый получатель субсидии

09:16:39 02-07-2024

dok_CФ (08:51:23 02-07-2024) На практике - никак.. ... Ну почему же! 257р02коп. - вот сколько могут назначить!

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Мусик

09:45:16 02-07-2024

счастливый получатель субсидии (09:16:39 02-07-2024) Ну почему же! 257р02коп. - вот сколько могут назначить! ... сумма астранамическая.

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Гость

12:44:02 02-07-2024

счастливый получатель субсидии (09:16:39 02-07-2024) Ну почему же! 257р02коп. - вот сколько могут назначить! ... Значит Ваш доход не позволяет назначить больше субсидию. У меня у мамы пенсия 17800 руб., так я ей оформляю субсидию через госуслуги, зимой 100 % за квартиру ей компенсируют.

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счастливый получатель субсидии

13:12:15 02-07-2024

Гость (12:44:02 02-07-2024) Значит Ваш доход не позволяет назначить больше субсидию. У ... У меня пенсия меньше, чем у вашей мамы (16 200). Но - субсидия за май 257,02! Как хотят, так и назначают! А платеж за май составил 3556. Были попытки выяснить в барнаульской соцзащите, по какой формуле назначают субсидию, но бесполезно!

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счастливый получатель субсидии

15:09:46 02-07-2024

счастливый получатель субсидии (13:12:15 02-07-2024) У меня пенсия меньше, чем у вашей мамы (16 200). Но - субсид... В ответе из соцзащиты так и не рассказали, как они рассчитывали субсидию. Но зато напомнили, что прожиточный минимум 12тр, а у меня больше! Ещё отметили, что мною не предоставлена справка о размерах банковских вкладов. Только где брать такую справку, если нет банковских вкладов, не сообщили.

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Гость

15:40:53 02-07-2024

счастливый получатель субсидии (15:09:46 02-07-2024) В ответе из соцзащиты так и не рассказали, как они рассчитыв... Надо заявление подавать через госуслуги. Все документы соцзащита запрашивает сама. А какое их с .. дело, какие у Вас вклады?

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Гость

16:04:39 02-07-2024

Гость (15:40:53 02-07-2024) Надо заявление подавать через госуслуги. Все документы соцз... Да никакие вклады не спрашивают там, люди пургу несут, через Госуслуги все элементарно оформляется.

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Гость

21:00:41 02-07-2024

Гость (16:04:39 02-07-2024) Да никакие вклады не спрашивают там, люди пургу несут, через... При чем здесь Госуслуги? Нет никакой разницы, подаете заявление через Госуслуги или несете в МФЦ (только в Госуслугах вы не сможете прикрепить более 6 листочков с чеками оплаты, а их у меня 12, сархивированные тоже не прикрепляются. Оплачивается отдельно ЖКу, газ, электричество через интернет, если сильно уменьшить чеки, то нечитаемы). Принимают и на сайте и в МФЦ. В МФЦ тоже взяли без вопросов, что принесла. Но я цитировала ответ от специалистов барнаульской соцзащиты за подписью Булатниковой, поскольку субсидию нам назначают не Госуслуги, а барнаульская соцзащита в лице Булатниковой.

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Гость

15:45:47 02-07-2024

счастливый получатель субсидии (15:09:46 02-07-2024) В ответе из соцзащиты так и не рассказали, как они рассчитыв... Я даже с долгами оформляю. В 2011 году какие то прочие расходы начисляли, но я естественно их не оплачивал. И на капремонт долг 3000 , накопленный за пределами исковой давности. Так что с долгами можете оформлять субсидии.

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Гость

13:03:11 02-07-2024

счастливый получатель субсидии (09:16:39 02-07-2024) Ну почему же! 257р02коп. - вот сколько могут назначить! ... У меня зимой 4000, летом 0

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Гость

16:03:23 02-07-2024

Да элементарно оформляется через Госуслуги, в этом году в январе попробовали, все получилось. Зимой около 4 т субсидия, летом - 0, т.к. суммы существенно меньше за ЖКХ. В июле сейчас будем снова подавать на продление

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