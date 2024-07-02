Тарифы вновь повысили. Рассказываем, как можно уменьшить расходы на "коммуналку"

02 июля 2024, 07:05, ИА Амител

Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru

С 1 июля в Алтайском крае, как и во всех остальных российских регионах, выросли тарифы ЖКХ. Напомним, стоимость "коммуналки" в России не индексировали уже полтора года. А теперь ее вновь пересчитают. На Алтае предельный уровень роста составил 14,2%.

При этом некоторые жители могут рассчитывать на помощь от государства в виде субсидий и компенсаций на оплату ЖКХ. Рассказываем, кому в Алтайском крае они положены и как их оформить.

1 Какие льготы на оплату ЖКХ можно получить в Алтайском крае? Для жителей региона доступны три основные льготы, связанные с расходами на "коммуналку": компенсация расходов ЖКХ, которую предоставляет краевое Минсоцзащиты;

cубсидии на оплату коммунальных услуг;

компенсации, которые жителям выплачивают муниципалитеты. Это совершенно разные льготы, поэтому условия их получения отличаются.

2 Что такое субсидия на оплату ЖКХ? Это федеральная льгота для россиян, которые отдают за "коммуналку" слишком большую часть своих денег. Таким гражданам власти компенсируют часть затрат. Компенсируют по факту: вы сначала оплачиваете коммунальные услуги, а уже потом вам возвращают часть средств.

3 Кому положена субсидия на оплату ЖКХ? собственники жилых помещений;

те, кто снимает жилье у других людей;

те, кто арендует жилье у государства;

члены жилищных кооперативов. На субсидию в сфере ЖКХ могут претендовать: Назначить льготу могут как одному человеку, так и всей семье. Для получения субсидии нужны два условия: вы должны быть официально зарегистрированы в жилище, где оплачиваете ЖКУ;

ваши расходы на ЖКХ должны превышать максимально допустимую долю (МДД) от всех ваших доходов. Лимит затрат на "коммуналку" в каждом регионе определяют сами.

4 А метраж жилья влияет на получение субсидии? Да. Есть четкие нормативы, какая площадь жилья должна приходиться на одного человека. В Алтайском крае стандарты следующие: для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из двух человек, – 21 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в городском округе, – 18 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском населённом пункте, расположенном на территории городского округа, – 20 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из четырёх человек, – 15 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, – 13 кв. м.

5 Какая в Алтайском крае предельная доля расходов на ЖКХ? В нашем регионе два таких норматива; для семей со среднедушевым доходом меньше двух прожиточных минимумов МДД равен 18%;

для семей, где среднедушевой доход выше двух прожиточных минимумов, установлена максимально допустимая доля в 22%.

6 Как узнать, могу ли я получать субсидию на оплату ЖКХ? Самое простое – обратиться с заявлением в управление соцзащиты по месту жительства. Там все подсчитают и скажут, положена ли вам компенсация. Если да, то сразу помогут оформить льготу.

7 Что такое компенсация расходов на ЖКХ и кому она положена? Это мера поддержки исключительно для льготных категорий граждан. Ее могут получать: инвалиды;

ветераны боевых действий;

труженики тыла;

жертвы политических репрессий;

участники и инвалиды ВОВ;

члены семей военнослужащих;

ветераны труда и те, кто пострадал от радиации. Уровень доходов в этом случае не важен.

8 Сколько составляет размер компенсации на оплату услуг ЖКХ? 50% от фактических расходов на "коммуналку". Но это не значит, что льготникам компенсируют половину от всех затрат на ЖКУ. В законодательстве есть стандарт жилья на одного человека – 33 квадратных метра. Поэтому компенсировать будут половину коммунальных затрат именно на эту площадь жилья. Кроме того, компенсацию можно получить не за все коммунальные услуги, а лишь за часть.

9 Как оформить компенсацию? Самый простой способ – оформить компенсацию через портал госуслуг. Кроме того, можно лично обратиться в ближайший МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.

10 Какую поддержку можно получить от муниципалитета? Кроме того, матподдержку в сфере ЖКХ выплачивают и муниципалитеты. Но эта льгота зависит не от ваших затрат, а от уровня индексации. Если конкретно в вашем населенном пункте цену на ту или иную услугу повысили больше положенного, администрация должна компенсировать вам разницу. В Барнауле порядок компенсаций определен постановлением гордумы "Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг". Согласно документу, горожанам, чьи тарифы ЖКХ превышают предельные размеры платы за ту или иную услугу, положена компенсация.

11 Кому в Барнауле положена компенсация расходов на ЖКХ? Всем, у кого "коммуналка" подорожала больше положенного. Наличие льгот и уровень доходов на получение компенсации не влияют. Предельный уровень, выше которого положена компенсация – 14,2%.