Долгожданное обновление. Какие работы в парке 300-летия Барнаула проведут в 2025 году

Местные жители надеются, что благоустройство даст им не только место для прогулок, но и решит проблемы с несанкционированными свалками

21 февраля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGAVzCp

Пока пустырь, но скоро парк за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

В 2025 году произойдет долгожданное событие для жителей Индустриального района – стартует благоустройство заброшенной территории с многолетней историей за ТРЦ "Европа". Парк 300-летия Барнаула появится на месте оврага, периодически заваливаемого мусором и снегом. Что там сделают в текущем году, чего от новой локации ждут жители и как еще обновится микрорайон – читайте в материале amic.ru.

Что в парке сделают в 2025 году?

Перспективы территории обсуждали много лет. Были даже реальные планы: в 1989 году там собирались возвести парк 50-летия СССР, в 2010-м – "Национальную деревню". Но проекты закончились ничем. В 2023 году инициативная группа жителей смогла добиться включения участка, немалую часть которого занимает овраг, в программу благоустройства. Поддержка на голосовании более девяти тысяч человек стала решающим фактором – парк уверенно победил.

Мэрия Барнаула нашла подрядчика – кемеровскую компанию "ПСК Перспектива", которая уже завершила разработку проектно-сметной документации благоустройства.

В проект включены два участка: на ул. Шумакова, 9, и на Взлетной, 2и. Работы начнутся весной 2025 года (когда именно – пока неизвестно) и пройдут в три этапа. Первый предусматривает создание пешеходных дорожек, освещения, малых архитектурных форм и озеленение. В проекте также заложены инженерно-геодезические изыскания, план организации рельефа, дорожных покрытий, систем водоотведения, освещения и видеонаблюдения, а также меры по обеспечению доступности для маломобильных граждан.

Работы будут финансировать из бюджета Барнаула в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2025 годы. Каждый год, до завершения благоустройства, на парк будут выделять до 100 млн рублей.

То снег, то мусор

А пока архитекторы и проектировщики завершают подготовку документов, местные жители и власти продолжают охранять участок, где недавно снова начали сваливать грязный снег. Впрочем, проблема была актуальна многие годы. По словам руководителя инициативной группы местных жителей Алексея Корчагина, зимой здесь постоянно сваливают снег, летом – строительный мусор.

"Сейчас там на въезде приварили балку, которая не позволит проехать автомобилю со снегом, надеюсь, это решило проблему. Но главное решение – обустройство парка, пусть не сразу всю территорию, пусть этапами, но мы рады, что работы все-таки начинаются", – рассказал Алексей Корчагин.

Район хорошеет

Как ранее сообщал amic.ru, за ТРЦ "Европа" и соседним ТРЦ "Лето" стартовало строительство еще одного объекта – "Селфстроит" (застройщик – СЗ "Октябрь") возведет рядом с парком жилой комплекс "ЖеКа Павлов" на 359 квартир со свободной планировкой на 30-90 "квадратов".

В компании уверены: сейчас эта часть Индустриального района – почти второй центр города. Здесь есть несколько крупных торговых центров, поликлиники (в том числе и новый филиал поликлиники № 14 на ул. Лазурной, 46), множество школ и детских садов, зоопарк, а теперь будет и новый парк, которого жители всего района ждали очень давно. Как уточнили amic.ru в компании, "Селфстроит" поддерживает активный образ жизни горожан и планирует принимать участие в общественных мероприятиях в будущем парке.

Эксперты и риелторы оценили новый комплекс как очень креативный (начиная от названия и мест общественного пользования и заканчивая террасами). "ЖеКа Павлов" – современный дом, который внесет вклад в обновление облика района наряду с новым парком.

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