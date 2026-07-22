Синоптики поделились прогнозом погоды на день

22 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Облака над Барнаулом / Фото: amic.ru

22 июля в Алтайском крае ожидаются понижение температуры и усиление ветра, сообщает региональный Гидрометцентр.

Регион накроют кратковременные дожди, грозы, ливни и град. Температура днем составит от +24 до +29 градусов. Ветер западный, 6–11 м/с, но при грозах порывы достигнут 17–22 м/с, а по югу и востоку — 25 м/с и более.

Ранее в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 22 июля прогнозировали ураганный ветер 33 м/с и более, что равно 118 км/ч.