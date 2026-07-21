НОВОСТИОбщество

Ураганный ветер 118 км/ч ожидается в Алтайском крае

В регионе уже действуют три штормовых предупреждения

21 июля 2026, 20:10, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru
Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае прогнозируют ураганный ветер, сообщает региональный Гидрометцентр. 

По данным синоптиков, до конца дня 21 июля и ночью 22-го в крае ожидается ураганный ветер 33 м/с и более. Это равно 118 км/ч. Местами возможны грозы.

На сегодняшний день в регионе действуют еще три штормовых предупреждения: об аномальной жаре, высокой пожарной опасности, сильных дождях и граде. 

Алтайский край Погода
       

Комментарии 3

Avatar Picture
интересно.

20:19:29 21-07-2026

конец света..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:57:08 21-07-2026

ну чё, погода будет крышесносной ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

07:09:15 22-07-2026

Ещё ща пять часов до публикации не просто ожидался, а уже шарахнул со скоростью и побольше, чем 33 м/с...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров