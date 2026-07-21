В регионе уже действуют три штормовых предупреждения

21 июля 2026, 20:10, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае прогнозируют ураганный ветер, сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, до конца дня 21 июля и ночью 22-го в крае ожидается ураганный ветер 33 м/с и более. Это равно 118 км/ч. Местами возможны грозы.

На сегодняшний день в регионе действуют еще три штормовых предупреждения: об аномальной жаре, высокой пожарной опасности, сильных дождях и граде.