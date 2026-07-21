Ураганный ветер 118 км/ч ожидается в Алтайском крае
В регионе уже действуют три штормовых предупреждения
21 июля 2026, 20:10, ИА Амител
Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru
В Алтайском крае прогнозируют ураганный ветер, сообщает региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, до конца дня 21 июля и ночью 22-го в крае ожидается ураганный ветер 33 м/с и более. Это равно 118 км/ч. Местами возможны грозы.
На сегодняшний день в регионе действуют еще три штормовых предупреждения: об аномальной жаре, высокой пожарной опасности, сильных дождях и граде.
20:19:29 21-07-2026
конец света..
20:57:08 21-07-2026
ну чё, погода будет крышесносной ?
07:09:15 22-07-2026
Ещё ща пять часов до публикации не просто ожидался, а уже шарахнул со скоростью и побольше, чем 33 м/с...