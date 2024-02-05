Дубль три. Застройщик полгода не может согласовать на градсовете 15-этажный дом

Авторов просят изменить концепцию ЖК

05 февраля 2024, 08:15, ИА Амител

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Градсовет в третий раз отклонил проект ЖК на ул. Гоголя, 242, недалеко от Булыгинского кладбища. Комиссия решила, что замечания прошлых заседаний устранены далеко не все. Более того, эксперты нашли в эскизах и новые проблемы. Поэтому архитекторы предложили не корректировать проект, а практически полностью переработать, представив на следующий градсовет совершенно новый дом.

Сказано – сделано

15-этажный ЖК впервые представили общественности летом 2023 года, повторно – 28 декабря. Тогда авторов попросили уточнить информацию о социальных объектах, расположенных рядом с будущим домом, а также о количестве парковок.

"На территории квартала предполагается размещение 686 машино-мест открытого типа, в том числе 360 постоянных. В радиусе 800 метров есть гаражные кооперативы. Застройщик провел с ними переговоры, места там есть", – сообщил архитектор "Барнаулгражданпроекта" Константин Большаков.

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

По рекомендации градсовета авторы пересчитали размер детских и спортивных площадок, зон для отдыха взрослых (все соответствует нормативам), а также представили концепцию развития квартала.

Изменить подход

Доработанный проект комиссия вновь раскритиковала. Руководитель компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обратила внимание, что авторы в эскизах использовали обновленный проект планировки.

Но ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) получен в 2023 году, когда действовала старая редакция документа. Теперь застройщику необходимо получать новый ГПЗУ.

Белоусова нашла в проекте и другие неточности. Так, одна из площадок во дворе не имеет прохода, а при расчете технико-экономических показателей (озеленения, парковок) авторы берут жилищную обеспеченность в 30 квадратных метров на человека, а не 25.

Архитектор Владимир Золотов решил помочь авторам и предложил идеи, как улучшить проект. Так, по его мнению, дом следует разместить вдоль ул. Гоголя, и это решит сразу несколько проблем. Сейчас в эскизах здание стоит перпендикулярно.

"Данное решение позволит выполнить функциональное зонирование территории: появится тихий, спокойный, уютный дворик. Все площадки можно разместить с южной стороны участка, там больше инсоляция, а вот парковку – с северной. Сейчас там находятся детские площадки, их засыпает снегом, убирать его неудобно. За парковкой же можно следить механизированным способом", – объяснил Золотов.

Архитектор Сергей Боженко поддержал Золотова и добавил: нужно еще раз пересчитать машино-места в квартале (с учетом новых многоэтажных домов на ул. Анатолия). Председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев рекомендовал вместо открытого паркинга сделать подземный и предусмотреть во дворе места для размещения пожарной техники. С учетом всех замечаний и предложений проект отправили на очередное рассмотрение. Многоэтажка спроектирована двухсекционной: одна "ступень" – 12 уровней, вторая – 15. Дом рассчитан на 318 жильцов, в нем будет 160 квартир площадью от 40 до 95 квадратных метров. На участке предусмотрено 79 машино-мест.