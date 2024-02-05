Дубль три. Застройщик полгода не может согласовать на градсовете 15-этажный дом
Авторов просят изменить концепцию ЖК
05 февраля 2024, 08:15, ИА Амител
Градсовет в третий раз отклонил проект ЖК на ул. Гоголя, 242, недалеко от Булыгинского кладбища. Комиссия решила, что замечания прошлых заседаний устранены далеко не все. Более того, эксперты нашли в эскизах и новые проблемы. Поэтому архитекторы предложили не корректировать проект, а практически полностью переработать, представив на следующий градсовет совершенно новый дом.
Сказано – сделано
15-этажный ЖК впервые представили общественности летом 2023 года, повторно – 28 декабря. Тогда авторов попросили уточнить информацию о социальных объектах, расположенных рядом с будущим домом, а также о количестве парковок.
"На территории квартала предполагается размещение 686 машино-мест открытого типа, в том числе 360 постоянных. В радиусе 800 метров есть гаражные кооперативы. Застройщик провел с ними переговоры, места там есть", – сообщил архитектор "Барнаулгражданпроекта" Константин Большаков.
Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"
По рекомендации градсовета авторы пересчитали размер детских и спортивных площадок, зон для отдыха взрослых (все соответствует нормативам), а также представили концепцию развития квартала.
Изменить подход
Доработанный проект комиссия вновь раскритиковала. Руководитель компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обратила внимание, что авторы в эскизах использовали обновленный проект планировки.
Но ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) получен в 2023 году, когда действовала старая редакция документа. Теперь застройщику необходимо получать новый ГПЗУ.
Белоусова нашла в проекте и другие неточности. Так, одна из площадок во дворе не имеет прохода, а при расчете технико-экономических показателей (озеленения, парковок) авторы берут жилищную обеспеченность в 30 квадратных метров на человека, а не 25.
Архитектор Владимир Золотов решил помочь авторам и предложил идеи, как улучшить проект. Так, по его мнению, дом следует разместить вдоль ул. Гоголя, и это решит сразу несколько проблем. Сейчас в эскизах здание стоит перпендикулярно.
"Данное решение позволит выполнить функциональное зонирование территории: появится тихий, спокойный, уютный дворик. Все площадки можно разместить с южной стороны участка, там больше инсоляция, а вот парковку – с северной. Сейчас там находятся детские площадки, их засыпает снегом, убирать его неудобно. За парковкой же можно следить механизированным способом", – объяснил Золотов.
Архитектор Сергей Боженко поддержал Золотова и добавил: нужно еще раз пересчитать машино-места в квартале (с учетом новых многоэтажных домов на ул. Анатолия). Председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев рекомендовал вместо открытого паркинга сделать подземный и предусмотреть во дворе места для размещения пожарной техники. С учетом всех замечаний и предложений проект отправили на очередное рассмотрение. Многоэтажка спроектирована двухсекционной: одна "ступень" – 12 уровней, вторая – 15. Дом рассчитан на 318 жильцов, в нем будет 160 квартир площадью от 40 до 95 квадратных метров. На участке предусмотрено 79 машино-мест.
08:46:55 05-02-2024
На участке 79 жоповозок-мест а норок 160. Остальные на кладбище будут парковаться ?
12:29:55 05-02-2024
Гость (08:46:55 05-02-2024) На участке 79 жоповозок-мест а норок 160. Остальные на кладб... Там гаражные кооперативы 3-ех этажные несколько штук. Почти все пустые (заброшенные). У меня у отца там гараж, машину не ставил, далеко считалось. А тут смотри - востребованные будут.
08:59:42 05-02-2024
А градсовету на это .... Они то свои деньги получат
09:10:32 05-02-2024
Гость (08:59:42 05-02-2024) А градсовету на это .... Они то свои деньги получат... Когда маленький откат, он за население стараются.
09:11:38 05-02-2024
У нас полгода зима. Почему не делают картинок со снегом и сугробами? А перед строительством имело бы смысл ещё делать анализ розы ветров, чтобы понимать, как и где будут сугробы и кому и как будет дуть в окна.
10:28:52 05-02-2024
Гость (09:11:38 05-02-2024) У нас полгода зима. Почему не делают картинок со снегом и су... Это конечно уже застарелая проблема у застройщика (роза ветров). Более того сама схема застройки города не понятна и "высосана из пальца". Нет стратегии архитектора,нет. Бардак видимо идёт "по откатам". Ряд проблем не решается (снесли ряд ветких домов на потоке - застройки нет и не предвидеться ). Но самая главная проблема (и она растёт с каждым годом) эта застройка в городе дачных участков . Лидерство отдаём садовым участкам по Малахова (промежуток Петра Сухова - Алексеева и далее) Все видели построенную церковь (малахова- Алексеевой),а ведь земля этого зем.участка не для ЖСК а только сельхозназначения да и то в аренде и там строятся уже капитальные дома и всем им было выданы "грамоты" что в 2029 году заканчивается аренда и на этом месте уже будут застраивать этот район жилыми многоквартирными высотками. Это будет просто "бомба". Да ходили приставы,ходила даже росс -гвардия ,а "воз поныне там". Как администрация будет выходить из этой ситуации - это не известно .И ещё просьба амику прояснить эту делему. Уважаемый модератов доведите до сведения администрацию вашего сайта. Хотелось бы узнать про всё это более подробней от ваших умелых журналистов.
11:46:35 05-02-2024
160 квартир площадью от 40 до 95 квадратных метров. На участке предусмотрено 79 машино-мест. вот и всё