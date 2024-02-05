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Дубль три. Застройщик полгода не может согласовать на градсовете 15-этажный дом

Авторов просят изменить концепцию ЖК

05 февраля 2024, 08:15, ИА Амител

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Градсовет в третий раз отклонил проект ЖК на ул. Гоголя, 242, недалеко от Булыгинского кладбища. Комиссия решила, что замечания прошлых заседаний устранены далеко не все. Более того, эксперты нашли в эскизах и новые проблемы. Поэтому архитекторы предложили не корректировать проект, а практически полностью переработать, представив на следующий градсовет совершенно новый дом.

Сказано – сделано

15-этажный ЖК впервые представили общественности летом 2023 года, повторно – 28 декабря. Тогда авторов попросили уточнить информацию о социальных объектах, расположенных рядом с будущим домом, а также о количестве парковок. 

"На территории квартала предполагается размещение 686 машино-мест открытого типа, в том числе 360 постоянных. В радиусе 800 метров есть гаражные кооперативы. Застройщик провел с ними переговоры, места там есть", – сообщил архитектор "Барнаулгражданпроекта" Константин Большаков.

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

По рекомендации градсовета авторы пересчитали размер детских и спортивных площадок, зон для отдыха взрослых (все соответствует нормативам), а также представили концепцию развития квартала.

Изменить подход

Доработанный проект комиссия вновь раскритиковала. Руководитель компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обратила внимание, что авторы в эскизах использовали обновленный проект планировки.

Но ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) получен в 2023 году, когда действовала старая редакция документа. Теперь застройщику необходимо получать новый ГПЗУ.

Белоусова нашла в проекте и другие неточности. Так, одна из площадок во дворе не имеет прохода, а при расчете технико-экономических показателей (озеленения, парковок) авторы берут жилищную обеспеченность в 30 квадратных метров на человека, а не 25.

Архитектор Владимир Золотов решил помочь авторам и предложил идеи, как улучшить проект. Так, по его мнению, дом следует разместить вдоль ул. Гоголя, и это решит сразу несколько проблем. Сейчас в эскизах здание стоит перпендикулярно.

"Данное решение позволит выполнить функциональное зонирование территории: появится тихий, спокойный, уютный дворик. Все площадки можно разместить с южной стороны участка, там больше инсоляция, а вот парковку – с северной. Сейчас там находятся детские площадки, их засыпает снегом, убирать его неудобно. За парковкой же можно следить механизированным способом", – объяснил Золотов.

Архитектор Сергей Боженко поддержал Золотова и добавил: нужно еще раз пересчитать машино-места в квартале (с учетом новых многоэтажных домов на ул. Анатолия). Председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев рекомендовал вместо открытого паркинга сделать подземный и предусмотреть во дворе места для размещения пожарной техники. С учетом всех замечаний и предложений проект отправили на очередное рассмотрение. Многоэтажка спроектирована двухсекционной: одна "ступень" – 12 уровней, вторая – 15. Дом рассчитан на 318 жильцов, в нем будет 160 квартир площадью от 40 до 95 квадратных метров. На участке предусмотрено 79 машино-мест.

Барнаул строительство архитектура новостройка

Комментарии 7

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Гость

08:46:55 05-02-2024

На участке 79 жоповозок-мест а норок 160. Остальные на кладбище будут парковаться ?

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Гость

12:29:55 05-02-2024

Гость (08:46:55 05-02-2024) На участке 79 жоповозок-мест а норок 160. Остальные на кладб... Там гаражные кооперативы 3-ех этажные несколько штук. Почти все пустые (заброшенные). У меня у отца там гараж, машину не ставил, далеко считалось. А тут смотри - востребованные будут.

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Гость

08:59:42 05-02-2024

А градсовету на это .... Они то свои деньги получат

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Гость

09:10:32 05-02-2024

Гость (08:59:42 05-02-2024) А градсовету на это .... Они то свои деньги получат... Когда маленький откат, он за население стараются.

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Гость

09:11:38 05-02-2024

У нас полгода зима. Почему не делают картинок со снегом и сугробами? А перед строительством имело бы смысл ещё делать анализ розы ветров, чтобы понимать, как и где будут сугробы и кому и как будет дуть в окна.

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гость

10:28:52 05-02-2024

Гость (09:11:38 05-02-2024) У нас полгода зима. Почему не делают картинок со снегом и су... Это конечно уже застарелая проблема у застройщика (роза ветров). Более того сама схема застройки города не понятна и "высосана из пальца". Нет стратегии архитектора,нет. Бардак видимо идёт "по откатам". Ряд проблем не решается (снесли ряд ветких домов на потоке - застройки нет и не предвидеться ). Но самая главная проблема (и она растёт с каждым годом) эта застройка в городе дачных участков . Лидерство отдаём садовым участкам по Малахова (промежуток Петра Сухова - Алексеева и далее) Все видели построенную церковь (малахова- Алексеевой),а ведь земля этого зем.участка не для ЖСК а только сельхозназначения да и то в аренде и там строятся уже капитальные дома и всем им было выданы "грамоты" что в 2029 году заканчивается аренда и на этом месте уже будут застраивать этот район жилыми многоквартирными высотками. Это будет просто "бомба". Да ходили приставы,ходила даже росс -гвардия ,а "воз поныне там". Как администрация будет выходить из этой ситуации - это не известно .И ещё просьба амику прояснить эту делему. Уважаемый модератов доведите до сведения администрацию вашего сайта. Хотелось бы узнать про всё это более подробней от ваших умелых журналистов.

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Гость

11:46:35 05-02-2024

160 квартир площадью от 40 до 95 квадратных метров. На участке предусмотрено 79 машино-мест. вот и всё

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