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Доллар упал ниже 89 рублей впервые с января

Евро тем временем оценивается 96,29 рубля

27 мая 2024, 18:35, ИА Амител

Американские доллары / Фото: unsplash.com
Американские доллары / Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже 27 мая опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации заметки стоимость американской валюты составляет 88,65 рубля.

Евро тем временем оценивается в 96,29 рубля.

В МВФ в начале мая заявили, что доллар остается доминирующим в мировой торговле даже несмотря на то, что ряд стран пытаются снизить от него зависимость.

Экономика доллар

Комментарии 6

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Гость

19:25:21 27-05-2024

и что? наш рост цен ни от чего не зависит. Так и будет продолжаться

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Иван

19:32:47 27-05-2024

Нефть подорожала

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Гость

20:02:11 27-05-2024

Теперь компании которые недополучат прибыль от экспорта, должны будут компенсировать поднятием цен на внутреннем рынке. Т.к это огромные корпорации, рабочие места и поступления в бюджет

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Гость

20:11:22 27-05-2024

Зато у нас зарплаты обесценились, это уже рывок, или раскачка?

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Александр

22:34:43 27-05-2024

возможно до 87 дойдет и снова вверх

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Гость

11:44:23 28-05-2024

Прикольно, интересно почему, меньше стал в России не нужен что-ли. Может надо бежать брать на сколько рублей хватит. Хотя есть подозрение, что на бирже упал, а в банке осталась продажа те же 97

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