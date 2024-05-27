Доллар упал ниже 89 рублей впервые с января

Евро тем временем оценивается 96,29 рубля

27 мая 2024, 18:35, ИА Амител

Американские доллары / Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже 27 мая опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации заметки стоимость американской валюты составляет 88,65 рубля.

Евро тем временем оценивается в 96,29 рубля.

В МВФ в начале мая заявили, что доллар остается доминирующим в мировой торговле даже несмотря на то, что ряд стран пытаются снизить от него зависимость.