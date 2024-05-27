Доллар упал ниже 89 рублей впервые с января
Евро тем временем оценивается 96,29 рубля
27 мая 2024, 18:35, ИА Амител
Американские доллары / Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже 27 мая опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, свидетельствуют данные площадки.
На момент публикации заметки стоимость американской валюты составляет 88,65 рубля.
Евро тем временем оценивается в 96,29 рубля.
В МВФ в начале мая заявили, что доллар остается доминирующим в мировой торговле даже несмотря на то, что ряд стран пытаются снизить от него зависимость.
19:25:21 27-05-2024
и что? наш рост цен ни от чего не зависит. Так и будет продолжаться
19:32:47 27-05-2024
Нефть подорожала
20:02:11 27-05-2024
Теперь компании которые недополучат прибыль от экспорта, должны будут компенсировать поднятием цен на внутреннем рынке. Т.к это огромные корпорации, рабочие места и поступления в бюджет
20:11:22 27-05-2024
Зато у нас зарплаты обесценились, это уже рывок, или раскачка?
22:34:43 27-05-2024
возможно до 87 дойдет и снова вверх
11:44:23 28-05-2024
Прикольно, интересно почему, меньше стал в России не нужен что-ли. Может надо бежать брать на сколько рублей хватит. Хотя есть подозрение, что на бирже упал, а в банке осталась продажа те же 97