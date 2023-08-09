Исторический дом 1914 года постройки снесут в Барнауле за 653 тысячи рублей

В июле 2023 года у здания отслоилась штукатурка на потолочном перекрытии

09 августа 2023, 08:01, ИА Амител

Дом на ул. Пролетарская, 78 / Фото: 2GIS

Двухэтажный дом 1914 года постройки на ул. Пролетарской, 78, снесут в Барнауле, на это мэрия краевой столицы готова потратить 653 тысячи рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 4 августа. Желающие смогут подавать заявки на аукцион до 11 августа.

Здание снесут в течение 40 календарных дней с момента подписания контракта. Договор будет действовать до 30 ноября 2023 года.

Подрядчик должен будет разобрать строения, демонтировать постройки и инженерное оборудование, погрузить и вывезти строительный и иной мусор, провести планировку территории бульдозерами и восстановить покрытие тротуара. Все работы подрядчик должен будет выполнить с учетом сохранения элементов озеленения. В случае их повреждения он восстановит их за собственный счет. Кроме того, подрядчик демонтирует деревянный забор, сараи и баню.

Во время сноса вокруг объекта сделают ограждение. В документации указано, что эвакуации населения для сноса строения не потребуется.

Напомним, что здание на ул. Пролетарской, 78, – это многоквартирный жилой дом. Его признали аварийным и подлежащим сносу еще в марте 2019 года, а в июле 2023-го ввели режим повышенной готовности, после того как у здания отслоилась штукатурка на потолочном перекрытии в коридоре одной из четырех квартир.

На тот момент в нем жили 11 человек. Их из дома эвакуировали, для жителей развернули пункт временного размещения на базе школы № 1. Вопрос расселения жильцов рассмотрели на заседании городской комиссии 19 июля и взяли на контроль администрации города и Центрального района.