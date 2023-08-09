Исторический дом 1914 года постройки снесут в Барнауле за 653 тысячи рублей
В июле 2023 года у здания отслоилась штукатурка на потолочном перекрытии
09 августа 2023, 08:01, ИА Амител
Двухэтажный дом 1914 года постройки на ул. Пролетарской, 78, снесут в Барнауле, на это мэрия краевой столицы готова потратить 653 тысячи рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 4 августа. Желающие смогут подавать заявки на аукцион до 11 августа.
Здание снесут в течение 40 календарных дней с момента подписания контракта. Договор будет действовать до 30 ноября 2023 года.
Подрядчик должен будет разобрать строения, демонтировать постройки и инженерное оборудование, погрузить и вывезти строительный и иной мусор, провести планировку территории бульдозерами и восстановить покрытие тротуара. Все работы подрядчик должен будет выполнить с учетом сохранения элементов озеленения. В случае их повреждения он восстановит их за собственный счет. Кроме того, подрядчик демонтирует деревянный забор, сараи и баню.
Во время сноса вокруг объекта сделают ограждение. В документации указано, что эвакуации населения для сноса строения не потребуется.
Напомним, что здание на ул. Пролетарской, 78, – это многоквартирный жилой дом. Его признали аварийным и подлежащим сносу еще в марте 2019 года, а в июле 2023-го ввели режим повышенной готовности, после того как у здания отслоилась штукатурка на потолочном перекрытии в коридоре одной из четырех квартир.
На тот момент в нем жили 11 человек. Их из дома эвакуировали, для жителей развернули пункт временного размещения на базе школы № 1. Вопрос расселения жильцов рассмотрели на заседании городской комиссии 19 июля и взяли на контроль администрации города и Центрального района.
09:01:19 09-08-2023
Очередное место для элитного человейника
09:06:19 09-08-2023
ЗАЧЕМ???? Его можно отреставрировать
09:36:56 09-08-2023
Гость (09:06:19 09-08-2023) ЗАЧЕМ???? Его можно отреставрировать... Отреставрируй. Никто из строителей даже близко не хочет связываться с такими зданиями (памятниками архитектуры), т.к. это будет МЕГАгеморрой, кто один раз прошел такое- второй раз точно не полезет. Идите реставрируйте.
09:21:57 09-08-2023
Странно: из-за осыпавшейся внутри штукатурки - снос, а опадающие на пешеходов здания на центральных улицах - нормально, стоят и даже не реставрируются, хотя "охраняются государством" - видимо от реставрации и охраняются?
09:22:28 09-08-2023
Очень жаль, что вместо того, чтобы, как в Шушенском, переместить все старые дома в одно место, отреставрировать и сделать там музейный комплекс. Подошло бы место около ГМИЛИКа. Нотам строят высотки.
09:34:28 09-08-2023
Руины надо сносить, никакой исторической ценности он не представляет.
09:42:02 09-08-2023
Гость (09:34:28 09-08-2023) Руины надо сносить, никакой исторической ценности он не пред... Это человейники не представляют исторической ценности. А мы становимся Иванами, не помнящих рода своего.
10:35:53 09-08-2023
Зданию 100 лет, а него всего навсего отслоилась штукатурка, оштукатурить и ещё 100 лет простоит, но строителья нужна земля в центре, поэтому сносят.
10:48:21 09-08-2023
Красивый дом! Зачем сносить - ремонтировать надо!
11:06:31 09-08-2023
1. Дом не имеет исторической или архитектурной ценности. У него отсутствует этот статус. 2. Дом признан аварийным. Не просто "штукатурка отвалилась", а аварийный дом, требующий расселения жильцов. И это было ещё в 2019 года. А "обвал штукатурки" произошёл уже в этом году. В основе стен там дранка вперемешку с глиной, она и отвалилась вся. 3. Реставрировать подобные сооружения стоит просто ОЧЕНЬ много денег, сил, средств и времени. Это неоправданно дорого. 4. Реставрировать, чтобы что? Что там вы разместите? Квартиры жильцам дадите? Покажите мне такого желающего, хотя бы одного. Организацию разместите? Так это здание не приспособлено для функционирования современного учреждения, нет пожарки, вентиляхи, кондиционирования, СКС, нет нормальной проводки для соответствующей нагрузки. Для чего этот дом по вашему?
12:46:40 09-08-2023
Гость (11:06:31 09-08-2023) 1. Дом не имеет исторической или архитектурной ценности. У н... Кроме денег есть и другие ценности в мире. Но судя по комментарию вам этого не понять.
15:06:02 09-08-2023
Гость (12:46:40 09-08-2023) Кроме денег есть и другие ценности в мире. Но судя по коммен... Ответьте на один вопрос: чтобы что? Чтобы это здание тупо стояло и всё? Не неся никакой исторической, архитектурной, краеведческой - да любой другой ценности? С чего вы взяли, что если здание деревянное и построено 100 лет назад, оно обязательно несёт ценность????
11:27:26 09-08-2023
За такие деньги демонтировать нормально. Ждем в авито объявление- Дрова бесплатно. Частный сектор растащит, останется бульдозером подравняться и сдавать можно.
12:42:03 09-08-2023
Как и Речной вокзал... тоже оказался не нужным.
15:06:38 09-08-2023
Гость (12:42:03 09-08-2023) Как и Речной вокзал... тоже оказался не нужным.... Речной по вашему тоже был исторически ценным? Вот это новость)
13:10:50 09-08-2023
У Барнаула давно отняли его историю, сносите всё, а сам город переименуйте в Новоалейск какой-нибудь. Никто уже и не заметит.
15:07:29 09-08-2023
Мимопроходящий (13:10:50 09-08-2023) У Барнаула давно отняли его историю, сносите всё, а сам горо... Проходил мимо? Проходи дальше. Это обычный барак. Ценности - ноль.
13:52:45 09-08-2023
В Барнауле целенаправленно уже несколько лет уничтожают все исторические памятники. Их просто выводят из списка исторических для того, чтобы разрушить и снести. Этой вакханалии когда-нибудь придет конец. Или нужно последний деревянный дом снести, чтобы мы поняли, что это невосполнимая утрата. Больше не будет такой архитектуры! Обращаюсь к нашей администрации: пожалуйста, остановите уничтожение деревянных зданий. Их можно восстановить и сохранить! Уверена, что найдутся желающие и умельцы, которые смогут это сделать.
15:10:09 09-08-2023
Гость (13:52:45 09-08-2023) В Барнауле целенаправленно уже несколько лет уничтожают все ... Это здание никто не "выводил" из списка "исторических". Кстати, а это что за список такой? Где то в законодательстве про это что-то сказано? Есть объекты исторического и культурного наследия. Этот статус присваивается объектам по решению краевых властей. Конкретно это здание такого статуса никогда не имело, это обычный барак.