Дом барнаульской семьи газифицировали после обращения на прямую линию губернатора
Во время прямой линии Виктор Томенко заявил, что газ должен появиться в доме не позднее 25 ноября
25 ноября 2024, 17:15, ИА Амител
В дом семьи Лычагиных из Барнаула провели газ после обращения на прямую линию губернатора Виктора Томенко. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.
В начале ноября жительница Барнаула Эльвира Лычагина записала видеообращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко о проведении в дом газа по программе социальной догазификации.
В сентябре в семье Лычагиных родился второй ребенок, и газификация могла бы сократить затраты на отопление. Во время прямой линии 21 ноября губернатор установил срок появления газа в доме – не позднее 25 ноября 2024 года.
Необходимые работы для запуска газа завершили в первой половине ноября. 25 ноября ООО "Газпром газораспределение Барнаул" осуществило пуск газа.
"Мы рады, потому что газ облегчает быт, поддерживается постоянная температура в доме. На наш вопрос действительно обратили внимание, им занялись и сейчас газ запущен", – рассказала Эльвира Лычагина.
В семье Лычагиных двое детей – первоклассница Полина и маленький Всеволод. Отец семейства Алексей Лычагин отмечает, что расходы на отопление дома теперь значительно уменьшатся.
Всего в план-график догазификации Алтайского края входит порядка 62 тыс. домовладений в 115 населенных пунктах. От жителей региона приняли 35 тыс. заявок, 29 тыс. из которых уже исполнили.
"Строительство газовых сетей продолжается. Есть ряд районов, где работы по догазификации ранее газифицированных территорий полностью завершены: в Бийском, Красногорском, Смоленском. Здесь обеспечена 100% техническая возможность подключения к газу в общей сложности для 11 населенных пунктов", – заявил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Вячеслав Козлов.
17:25:00 25-11-2024
Сначала финансы выжмут а потом может быть газ подключат
17:32:38 25-11-2024
Это что получается, чтобы газифицироваться нам всем нужно обращаться лично к Томенко? А так, по закону, никак нельзя газифицироваться?
18:19:34 25-11-2024
Гость (17:32:38 25-11-2024) Это что получается, чтобы газифицироваться нам всем нужно об... еще получается что кто-то специально задерживал газификацию этого дома, т.к. сделали все очень быстро. ну или все сделано в нарушение закона. и в том и другом случае есть фамилии, на которые необходимо обратить внимание органам
22:48:31 25-11-2024
Такими случаями стыдиться надо, а не хвастаться.
22:56:57 25-11-2024
Это ещё одно доказательство, что живём мы в безправовом государстве, вопросы решаются как при царе, только после челобитной.