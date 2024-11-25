Дом барнаульской семьи газифицировали после обращения на прямую линию губернатора

Во время прямой линии Виктор Томенко заявил, что газ должен появиться в доме не позднее 25 ноября

25 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Дом семьи Лычагиных из Барнаула газифицировали после обращения на прямую линию губернатора Алтайского края / Фото: правительство Алтайского края

В дом семьи Лычагиных из Барнаула провели газ после обращения на прямую линию губернатора Виктора Томенко. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

В начале ноября жительница Барнаула Эльвира Лычагина записала видеообращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко о проведении в дом газа по программе социальной догазификации.

В сентябре в семье Лычагиных родился второй ребенок, и газификация могла бы сократить затраты на отопление. Во время прямой линии 21 ноября губернатор установил срок появления газа в доме – не позднее 25 ноября 2024 года.

Необходимые работы для запуска газа завершили в первой половине ноября. 25 ноября ООО "Газпром газораспределение Барнаул" осуществило пуск газа.

"Мы рады, потому что газ облегчает быт, поддерживается постоянная температура в доме. На наш вопрос действительно обратили внимание, им занялись и сейчас газ запущен", – рассказала Эльвира Лычагина.

В семье Лычагиных двое детей – первоклассница Полина и маленький Всеволод. Отец семейства Алексей Лычагин отмечает, что расходы на отопление дома теперь значительно уменьшатся.

Всего в план-график догазификации Алтайского края входит порядка 62 тыс. домовладений в 115 населенных пунктах. От жителей региона приняли 35 тыс. заявок, 29 тыс. из которых уже исполнили.