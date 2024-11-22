На Алтае семья погибшего на СВО бойца получила помощь после прямой линии с Томенко

Речь идет не только о региональной выплате, но и обо всех остальных мерах поддержки

22 ноября 2024, 14:22, ИА Амител

Прямая линия Виктора Томенко / Фото: правительство Алтайского края / Антон Червяков

В Алтайском крае семья погибшего военнослужащего получила материальную помощь и другие меры поддержки по поручению губернатора Виктора Томенко, сообщили в правительстве региона.

Напомним, 21 ноября на прямую линию губернатора края обратилась вдова участника СВО. Она рассказала, что ее многодетная семья переехала из Казахстана в Михайловский район, и супруг, к сожалению, не успел оформить необходимые документы. В связи с этим женщина не могла получить выплату после гибели супруга.

"Сегодня Минсоцзащиты края направило денежные средства членам семьи погибшего военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Помимо финансовой, семье оказана психологическая помощь, выдано удостоверение многодетной семьи и предоставлены меры социальной поддержки.

Также за семьей закрепят куратора, который будет координировать все необходимые взаимодействия с различными организациями.