На Алтае семья погибшего на СВО бойца получила помощь после прямой линии с Томенко
Речь идет не только о региональной выплате, но и обо всех остальных мерах поддержки
22 ноября 2024, 14:22, ИА Амител
В Алтайском крае семья погибшего военнослужащего получила материальную помощь и другие меры поддержки по поручению губернатора Виктора Томенко, сообщили в правительстве региона.
Напомним, 21 ноября на прямую линию губернатора края обратилась вдова участника СВО. Она рассказала, что ее многодетная семья переехала из Казахстана в Михайловский район, и супруг, к сожалению, не успел оформить необходимые документы. В связи с этим женщина не могла получить выплату после гибели супруга.
"Сегодня Минсоцзащиты края направило денежные средства членам семьи погибшего военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Помимо финансовой, семье оказана психологическая помощь, выдано удостоверение многодетной семьи и предоставлены меры социальной поддержки.
Также за семьей закрепят куратора, который будет координировать все необходимые взаимодействия с различными организациями.
"В преддверии новогодних праздников мы обязательно поздравим детей. Они не останутся без внимания и будут приглашены на муниципальные и региональные мероприятия", – подчеркнула министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.
15:03:26 22-11-2024
Без прямой линии, ни как помочь?((((
21:01:02 22-11-2024
Гость (15:03:26 22-11-2024) Без прямой линии, ни как помочь?((((... везде обманывают, видимо без прямой линии никак.
более чем уверен что семья погибшего несколько раз пыталась получить положенную выплату, но как часто бывает тупо посылали в пешее эротическое пока губер не вмешался.
02:24:52 23-11-2024
Гость (15:03:26 22-11-2024) Без прямой линии, ни как помочь?((((... А надо бы было выяснить кто он , почему трудоустраивался на СВО не из края , а из другой области не по месту прописки . Он был уклонист от призыва как у всех и оказался пойман в другом регионе скрывающийся от призыва ?
23:47:45 22-11-2024
Очевидное и вероятное