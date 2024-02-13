"Дом под тапочки". Алтайский девелопер рассказал о развитии загородного домостроения

Руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов оценил перспективы "Палитры" и "Ботаники"

13 февраля 2024, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KHRGn

Михаил Кочетов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За последние несколько лет в Первомайском районе появилось несколько крупных коттеджных поселков. Большинство из них – три "Фирсовы Слободы", "Новая грань", "Завидово", "Палитра", "Ботаника" – развивает девелопер "Фирсова Слобода". И если раньше компания занималась только созданием инфраструктуры для загородных поселков, то теперь и сама строит дома. В одном из готовых объектов жилого комплекса усадебного типа "Палитра" корреспондент amic.ru и руководитель компании Михаил Кочетов обсудили перспективы частного домостроения и особенности новых поселков.

Причем в доме с отделкой и всей необходимой для жизни мебелью. Сейчас он как раз продается.

О проектах домов

– Михаил Иванович, очень удобно выбирать дом, когда он уже полностью обставлен. Сразу понятно, сколько чего войдет, сколько останется свободного пространства.

– И делать ничего не придется. Знаете, сейчас говорят: есть дома под отделку, дома под ключ и дома под тапочки. Вот именно такой этот наш "Твин-Хаус", один из трех в линейке домов. Он двухэтажный, на две семьи, каждая секция по 125 "квадратов". Между соседями капитальная стена, даже если одна половина не отапливается, во второй не будет никаких проблем с комфортом.

Дом светлый и уютный, а продуманная до мелочей планировка предусматривает все условия для комфортного проживания. На первом этаже просторный холл, санузел со стиральной машиной, унитазом и раковиной, топочная и гостиная с кухней. На втором – три спальни и санузел побольше, с ванной. При желании в одной из комнат можно сделать кабинет. Как видите, вся мебель есть, даже постельное белье.

– Почему приняли решение строить такого формата дома?

– Этот формат домов уже длительное время пользуется заслуженной популярностью в европейской части страны. Он ориентирован на семьи, которые хотят сохранить комфорт квартирного проживания и иметь свою придомовую территорию. Особенностью проекта является небольшой, а потому и необременительный в содержании участок, на котором возможно разместить компактную баню и мангальную зону. За счет сокращения издержек при строительстве получается привлекательная стоимость – 80 тысяч за квадратный метр, что значительно ниже предложений с аналогичным наполнением квартир в Барнауле.

– Расскажите чуть подробнее о технических характеристиках дома.

– В качестве материала стен использован автоклавный газобетон шириной 400 мм завода "Сибит", который очень хорошо зарекомендовал себя в наших климатических условиях. Внешняя отделка исполнена декоративной штукатуркой, которая позволила создать узнаваемый облик фасада дома. Общая высота потолков – 2,75 м, установлены двухкамерные стеклопакеты, в каждой комнате есть приточная вентиляция. Дом полностью подключен ко всем коммуникациям, отопление осуществляется природным газом, что позволяет значительно снизить коммунальные платежи за отопление.

– Сколько стоит этот дом?

– 9,9 млн рублей. Дом подходит под все льготные ипотечные программы, включая сельскую, что, безусловно, позволяет его сделать более доступным.

Дом на продажу в ЖК "Палитра" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Раньше компания "Фирсова Слобода" занималась подготовкой участков под массовую малоэтажную застройку: газ, свет, вода, дороги и все остальное. Сейчас вы и сами строите дома. Почему приняли такое решение?

– Потому что частное домостроение сейчас активно развивается. Дома мы строим с 2020 года. Перед выходом на рынок провели серьезную подготовительную работу: изучили, что и как сейчас строят в Алтайском крае, какие у людей есть предпочтения. На основе информации о том, что же сейчас нужно для счастливой жизни на земле, разработали линейку из трех типовых проектов.

– Расскажите о двух остальных.

– Самый небольшой по площади – одноэтажный "Базис" 88 квадратных метров. Это такая трехкомнатная квартира на земле: две спальни, гостиная, кухня, санузел и место под кладовую или гардеробную. Мы уже достаточно много таких домов построили, они пользуются популярностью, потому что доступны по цене и отвечают запросам людей: жить с комфортом на земле.

Второй проект немного больше – "Оптимум", 115 "квадратов". Здесь уже три спальни. Тоже очень востребованный проект, распродается еще на этапе строительства.

– А нет сейчас спроса на совсем уж малогабаритные дома?

– В этом просто нет экономического смысла. Цена не уменьшается пропорционально площади. Здесь будут те же самые коммуникации, почти тот же фундамент. Дом 70 кв. м не будет на 30% дешевле, чем дом 100 кв. м. И все-таки загородное жилье предполагает больше простора, чем городская квартира.

– В "Палитре" еще много домов на продажу?

– Тех, что строили мы, единицы. Остались только двухквартирники. Но у нас тут несколько застройщиков. И у них еще есть варианты.

О спросе на комфорт

– Новые проекты планируете разрабатывать?

– Уже занимаемся. За три года работы собрали обратную связь от наших жильцов и скоро приступим к новому, еще более комфортному для проживания проекту для "Ботаники". Это будет дом примерно на 100 "квадратов" с двумя спальнями. И обязательно с террасой. Из новшеств – электричество и интернет будут проведены под землей, никаких проводов через дорогу. Также наш новый проект будет иметь отдельный вход с улицы в топочную.

– Зачем?

– Представьте ситуацию: вы уезжаете из дома надолго. Или другая ситуация: сейчас стало популярно использовать загородное жилье как дом выходного дня. То есть семья в течение недели живет в городской квартире, а на выходных или в теплое время года – в доме в "Палитре" или "Ботанике".

Но кто будет следить за работой газового котла? Сервисная компания. Мы будем работать над тем, чтобы ответить на эту потребность.

Сервисную службу мы уже создали. Пока она оказывает услуги товариществам собственников жилья. В перспективе будет и индивидуальным потребителям "Палитры" и "Ботаники".

– Возвращаясь к вопросу о проектах. В "Ботанике" будут двухквартирные дома?

– Пока смотрим по спросу и на отзывы людей, которые будут здесь жить. Если интерес будет – конечно, построим.

А вот "Базисы" там точно будут, из них возведем целый центральный бульвар. Скорее всего, уже с отделкой и, возможно, кухней. То есть так, чтобы продал квартиру, купил дом и сразу заехал и живешь. Для понимания спроса: из восьми базисов в "Палитре" только один продали без отделки.

Дом на продажу в ЖК "Палитра" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А как насчет земли? Она хоть и дорогая, но все равно частный дом предполагает какой-то кусочек.

– Да, мы пробовали разные варианты. Делали небольшие участки, чтобы дом был доступным по цене. И все-таки поняли, что должно быть не менее 6 соток земли.

О школах и садиках

– Михаил Иванович, еще два года назад на месте той же "Палитры" было голое поле. Сейчас большая часть поселка почти на 600 домов уже застроена. Есть электричество, вода, интернет, газ, дороги. Но как насчет социальной инфраструктуры?

– Очень важный вопрос. Повторюсь, наша задача – создавать максимально комфортные поселки. А потому сразу на этапе проектирования выделяем землю и разрабатываем типовые здания под коммерцию.

В "Палитре" как раз на въезде, рядом с домом, где мы сейчас сидим, два таких здания по 120 кв. м. Они отлично подойдут под продуктовые и небольшие строительные магазины у дома, под пекарню, аптеку и, может, какие-то офисы под бьюти-услуги. Такой базовый набор для комфортной жизни. И они пока сдаются.

Со временем посмотрим по потребностям, может, получится открыть даже медицинский кабинет. В этом направлении мы работаем с администрацией Первомайского района и частными клиниками.

Что же касается школ, то они есть в Фирсово и Санниково (куда территориально относятся поселки "Новая грань" и "Фирсова Слобода 3". – Прим. ред.).

Детские сады есть в Фирсово, Санниково и недавно построили муниципальный сад в нашем поселке "Фирсова Слобода 2" на 280 мест. Надеемся, что получится построить муниципальную школу в "Палитре". Мы под нее и участок земли оставили.

– Земля под садик во второй Слободе тоже была ваша?

– Да, мы отдали району участок со всеми коммуникациями в безвозмездное пользование.

Но на будущее видим перспективу в развитии частного образования. И если не полноценный садик, то хотя бы беби-клуб – место для временного пребывания ребенка, пока маме надо съездить в город по делам.

Начальную частную школу планируем построить в ЖК "Ботаника". Но нужно будет найти оператора этой услуги. Как и для спортивного клуба, участок под который у нас тоже есть.

В "Ботанике" хотим реализовать еще одну задумку – общественные зоны, где жители могли бы общаться, детские площадки, бульвары, аллеи. В "Палитре" это будет частично реализовано в прогулочных зонах в большой роще в центре поселка, где мы сохранили лес. Запрос на комплексное благоустройство растет, и мы будем его удовлетворять.

Дом на продажу в ЖК "Палитра" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А для кого эти поселки? Кто сегодня покупает здесь дома?

– Молодые семьи (30-40 лет) с детьми. Новые горожане, как я их называю. Люди, которые переехали в Барнаул за работой, образованием для детей, развлечениями. Но при этом они не готовы ограничивать себя рамками городской квартиры, ведь, как правило, это люди, выросшие на земле.

Поэтому они выбирают варианты в районе Фирсово, чтобы и остаться в городе, и иметь больше свободы.

О хороших и плохих застройщиках

– Несколько лет назад многие строили дома сами, на рынке были в основном частные застройщики, мелкие бригады. Сейчас компаний много, но все равно есть какой-то страх нарваться на некачественный дом. Фасад красивый, а что там за ним?

– Не факт, что ты сам для себя построишь качественный дом, особенно при такой стоимости материалов. Я всегда говорил и говорю, что самостоятельное строительство – путь в никуда. Это очень сложно и по времени, и по организации. Поэтому мы всячески приветствуем партнеров – компании, которые покупают пусть даже по 10-15 участков. Но это значит, что через год-два дома уже будут построены, люди уже будут жить.

Рынок активно развивается. И компании есть разные, иногда не знаешь, кого выбрать. Поэтому обращайтесь к застройщикам с репутацией. Тем, кто работает давно и на перспективу, исправляет выявленные недостатки, а не прячется от заказчиков.

Ну и цена. Материалы для всех одинаково стоят. Если слишком дешево, надо задуматься, значит, застройщик на чем-то сэкономил. Переделывать будет в разы дороже.

– А слишком дешево, это сколько?

– Меньше 70 тысяч за "квадрат" с учетом земли, если мы говорим о частном домостроении.

– И в заключение: каким будет 2024 год, по вашим прогнозам?

– Рост цен будет плавным. Пока ничего не предвещает резкого скачка стоимости материалов, а значит, и домов. Спрос тоже продолжит расти.

ООО "Фирсова Слобода"

Барнаул, ул. Гоголя 47, офис 208

Телефон +7 (3852) 22-62-72

Сайт: palitra22.ru

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