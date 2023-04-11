"Комплект" домов продают недалеко от центра Барнаула, оба они полны неожиданностей и сюрпризов

11 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

В Барнауле два дома продают на одном участке на ул. Северо-Западной, 135а. Один из них – с кафельным полом, при виде которого бросает в холод, а о другом почти ничего неизвестно. Но это не всё: в придачу новому владельцу достанется коммерческое помещение. Стоимость "комплекта" составляет 29,5 млн рублей, говорится в объявлении на "Авито".

В объявлении сказано, что площадь одного дома – 50 кв. м, другого – 242 кв. м. В последнем, который побольше, находится коммерческое помещение 188 кв. м. Но непонятно, как считается его площадь: отдельно от общей (от 242, – прим. ред.) или вдобавок к ней. В общем, занимательная математика…





































































Два дома продают на одном участке в Барнауле за 29 млн рублей / Фото: "Авито"

"На первом этаже коммерческая недвижимость, второй и третий – жилые", – ещё сильнее запутывает продавец.

Дальше в объявлении рассказывают об одном из жилых домов, расположенных на участке. Но снова неясно, о каком именно. Отмечается, что перекрытия в нём железобетонные. Есть металлическая и деревянная лестницы, а также действующий камин.

Ещё один сюрприз: на территории заложен фундамент "для постройки дополнительной недвижимости". Так что да будет третий дом с сюрпризами!

Рядом с участком – оживлённая дорожная развязка. В районе, где его продают, развита инфраструктура. Недалеко находятся больницы, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.

Возможен обмен на квартиру.