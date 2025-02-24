В России кошки теряются чаще собак, исключение – лишь два региона

24 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае в 2024 году потерялись 2168 домашних питомцев – 803 собаки и 1365 кошек, сообщает Pet911.ru в своем исследовании по всем регионам России. Специалисты проанализировали данные системы Pet911.ru, социальные сети и различные онлайн-платформы, а также провели сто глубинных интервью с владельцами, волонтерами и экспертами.

"В России официально насчитывается 50 млн кошек и 25,5 млн собак. Ежемесячно пропадает более 14 тыс. питомцев. В 2024 году было потеряно и найдено 168 тыс. домашних животных – 98 тыс. кошек и 70 тыс. собак", – говорится в исследовании.

Собаки теряются примерно с одинаковой частотой в течение всего года, однако резкий всплеск приходится на январь (в три раза больше пропаж). Основная причина – новогодние салюты и петарды, которые вызывают панический страх у собак, заставляя их убегать. Самый спокойный месяц – ноябрь.

Пик пропаж кошек приходится на июль, когда питомцы выходят на улицу. Летом количество пропавших кошек увеличивается в четыре-пять раз по сравнению с зимой.

"Более 90% всех потерянных собак были обнаружены волонтерами. С кошками ситуация сложнее: в систему попадает лишь 41% объявлений о пропавших питомцах, найденных волонтерами", – отметили в исследовании.

В топ-10 регионов по количеству потерянных собак и кошек входят: Московская область, Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Ленинградская область, Челябинская область, Новосибирская область и Республика Татарстан.

Отмечается, что в большинстве регионов кошки теряются чаще собак. Исключение – Ростовская область и Краснодарский край.

Количество потерявшихся собак и кошек / Список: Pet911.ru