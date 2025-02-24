Домашние потеряшки. Сколько собак и кошек пропало на Алтае в 2024 году
В России кошки теряются чаще собак, исключение – лишь два региона
24 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
В Алтайском крае в 2024 году потерялись 2168 домашних питомцев – 803 собаки и 1365 кошек, сообщает Pet911.ru в своем исследовании по всем регионам России. Специалисты проанализировали данные системы Pet911.ru, социальные сети и различные онлайн-платформы, а также провели сто глубинных интервью с владельцами, волонтерами и экспертами.
"В России официально насчитывается 50 млн кошек и 25,5 млн собак. Ежемесячно пропадает более 14 тыс. питомцев. В 2024 году было потеряно и найдено 168 тыс. домашних животных – 98 тыс. кошек и 70 тыс. собак", – говорится в исследовании.
Собаки теряются примерно с одинаковой частотой в течение всего года, однако резкий всплеск приходится на январь (в три раза больше пропаж). Основная причина – новогодние салюты и петарды, которые вызывают панический страх у собак, заставляя их убегать. Самый спокойный месяц – ноябрь.
Пик пропаж кошек приходится на июль, когда питомцы выходят на улицу. Летом количество пропавших кошек увеличивается в четыре-пять раз по сравнению с зимой.
"Более 90% всех потерянных собак были обнаружены волонтерами. С кошками ситуация сложнее: в систему попадает лишь 41% объявлений о пропавших питомцах, найденных волонтерами", – отметили в исследовании.
В топ-10 регионов по количеству потерянных собак и кошек входят: Московская область, Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Ленинградская область, Челябинская область, Новосибирская область и Республика Татарстан.
Отмечается, что в большинстве регионов кошки теряются чаще собак. Исключение – Ростовская область и Краснодарский край.
17:19:50 24-02-2025
Как же они могут сбежать, будучи на поводке и в наморднике? Может быть хозяева отправили из на самовыгул? Значит хозяев надо жёстко наказать, штраф за потерю животного поднять до 700 000 рублей.
00:29:01 25-02-2025
А всего лишь навсего надо, даже на кошку одеть ошейник (от блох же вешают на ура) с биркой номера телефона хозяина и бинго, 90% потерь находятся быстро. И голова не болит у человека, если видит с биркой, значит можно ненадолго подобрать животное, не придётся потом голову ломать куда девать. И раз бирка, то есть уверенность, что хозяева ответственные, сразу же заберут животное. И не будут много бегать, ловить их службы, размножаться в неволе и т.д. Просто бирка и всё. Никакое чипирование не сравнится.