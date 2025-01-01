В Рубцовске всю ночь искали маленькую собачку с кисточками, убежавшую от фейерверка

Испугалась громких звуков салюта

01 января 2025, 10:30, ИА Амител

Убежавшая собачка / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске предлагают вознаграждение тем, кто найдет собаку, убежавшую от фейерверков в новогоднюю ночь, сообщает "Инцидент Рубцовск".

"Около часа ночи видели в районе детской поликлиники на ул. Октябрьской. Кличка – Джесси. На кончиках ушей кисточки. Дефект челюсти справа (кривой нижний клык)", – говорится в сообщении.

Судя по комментариям, собаку искали всю ночь и пока еще не нашли. Некоторые жители города выразили недоумение, как можно было додуматься взять питомца на фейерверк.

Собаку нашли днем. Хозяйка всех поблагодарила за помощь в поисках питомца и поддержку.