В Рубцовске всю ночь искали маленькую собачку с кисточками, убежавшую от фейерверка
Испугалась громких звуков салюта
01 января 2025, 10:30, ИА Амител
Убежавшая собачка / Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске предлагают вознаграждение тем, кто найдет собаку, убежавшую от фейерверков в новогоднюю ночь, сообщает "Инцидент Рубцовск".
"Около часа ночи видели в районе детской поликлиники на ул. Октябрьской. Кличка – Джесси. На кончиках ушей кисточки. Дефект челюсти справа (кривой нижний клык)", – говорится в сообщении.
Судя по комментариям, собаку искали всю ночь и пока еще не нашли. Некоторые жители города выразили недоумение, как можно было додуматься взять питомца на фейерверк.
Собаку нашли днем. Хозяйка всех поблагодарила за помощь в поисках питомца и поддержку.
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10:33:43 01-01-2025
Мой блохастый кот смотрел на фейерверк и ни фига не напугался... Дома из окна... 🤥
11:19:53 01-01-2025
Вот не чипировали собачку, теперь её кто-нибудь присвоит, не докажешь, что была твоя.
11:57:28 01-01-2025
Откуда вы знаете, что от фейерверков?
Может она от хозяев тиканула?
17:47:05 01-01-2025
Гость (11:57:28 01-01-2025) Откуда вы знаете, что от фейерверков?Может она от хозяев... Так-то в случае опасности домашние животные, особенно мелкие, жмутся к хозяевам, стараются залезть на руки. Что-то не чисто...
20:50:08 01-01-2025
много собак теряется в праздники из за салютов каждый год, не надо брать с собой питомцев, или держать крепко, они бегут прямо с поводками невесть куда от страха. Ну и, конечно, адресник нужен каждлй собаке
12:49:48 02-01-2025
Гость (20:50:08 01-01-2025) много собак теряется в праздники из за салютов каждый год, н... Как с ключами - делайте дубликат