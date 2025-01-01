НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске всю ночь искали маленькую собачку с кисточками, убежавшую от фейерверка

Испугалась громких звуков салюта

01 января 2025, 10:30, ИА Амител

Убежавшая собачка / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Убежавшая собачка / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске предлагают вознаграждение тем, кто найдет собаку, убежавшую от фейерверков в новогоднюю ночь, сообщает "Инцидент Рубцовск".

"Около часа ночи видели в районе детской поликлиники на ул. Октябрьской. Кличка – Джесси. На кончиках ушей кисточки. Дефект челюсти справа (кривой нижний клык)", – говорится в сообщении.

Судя по комментариям, собаку искали всю ночь и пока еще не нашли. Некоторые жители города выразили недоумение, как можно было додуматься взять питомца на фейерверк.

Собаку нашли днем. Хозяйка всех поблагодарила за помощь в поисках питомца и поддержку.

Флаг США на окне / Фото:

Барнаульцев возмутил флаг США на окне дома в новогодний вечер

Некоторые отметили, что в этом нет ничего страшного, а другие уверены, что это провокация
НОВОСТИОбщество

Рубцовск питомцы Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 6

Avatar Picture
Бдыщ

10:33:43 01-01-2025

Мой блохастый кот смотрел на фейерверк и ни фига не напугался... Дома из окна... 🤥

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:53 01-01-2025

Вот не чипировали собачку, теперь её кто-нибудь присвоит, не докажешь, что была твоя.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:28 01-01-2025

Откуда вы знаете, что от фейерверков?
Может она от хозяев тиканула?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:05 01-01-2025

Гость (11:57:28 01-01-2025) Откуда вы знаете, что от фейерверков?Может она от хозяев... Так-то в случае опасности домашние животные, особенно мелкие, жмутся к хозяевам, стараются залезть на руки. Что-то не чисто...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:50:08 01-01-2025

много собак теряется в праздники из за салютов каждый год, не надо брать с собой питомцев, или держать крепко, они бегут прямо с поводками невесть куда от страха. Ну и, конечно, адресник нужен каждлй собаке

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:49:48 02-01-2025

Гость (20:50:08 01-01-2025) много собак теряется в праздники из за салютов каждый год, н... Как с ключами - делайте дубликат

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров