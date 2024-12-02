На Алтае собака прибежала к судебным приставам и посмотрела им в глаза

Приставы накормили собаку, а потом нашли ее хозяев

02 декабря 2024, 10:27, ИА Амител

Судебный пристав и собака / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы нашли хозяев потерявшейся собаки, пришедшей к их зданию, и вернули питомца в семью, сообщает региональная ФССП.

"Придя утром на службу, судебные приставы увидели молодую собаку, которая явно потерялась. Она жалась к людям и заглядывала в глаза каждому проходившему мимо. Было очевидно, что ухоженный, красивый и игривый пес, скорее всего, убежал от хозяев и теперь ищет свой дом", – рассказали в ведомстве.

Приставы накормили собаку, а потом опросили прохожих и сделали подворовый обход. Хозяевами оказалась семейная пара пенсионеров.