НОВОСТИОбщество

На Алтае собака прибежала к судебным приставам и посмотрела им в глаза

Приставы накормили собаку, а потом нашли ее хозяев

02 декабря 2024, 10:27, ИА Амител

Судебный пристав и собака / Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебный пристав и собака / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы нашли хозяев потерявшейся собаки, пришедшей к их зданию, и вернули питомца в семью, сообщает региональная ФССП.

"Придя утром на службу, судебные приставы увидели молодую собаку, которая явно потерялась. Она жалась к людям и заглядывала в глаза каждому проходившему мимо. Было очевидно, что ухоженный, красивый и игривый пес, скорее всего, убежал от хозяев и теперь ищет свой дом", – рассказали в ведомстве.

Приставы накормили собаку, а потом опросили прохожих и сделали подворовый обход. Хозяевами оказалась семейная пара пенсионеров.

"Дедушка проходит стационарное лечение в больнице, а бабушка просто не справилась с собакой и случайно выпустила ее из квартиры", – пояснили в службе.

Судебные приставы / r22.fssp.gov.ru

Алтайские приставы "усилились защитой" и вернули в больницу сбежавшего туберкулезника

В настоящее время больной получает полноценную терапию и не представляет угрозы для окружающих
НОВОСТИПроисшествия
Собаки Заринск

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

10:39:31 02-12-2024

В их глазах нет жалости. За 200 рублей долга содрали 1000 штрафа- сбора. Это факт. Некающиеся мытари.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:41 02-12-2024

Пыталась в их глазах найти остатки совести?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:55 02-12-2024

Мужик собаку расти0. Вырастил и отпустил.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:49 02-12-2024

Хорошая новость

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:17 02-12-2024

А минусуют комменты они же....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:56 02-12-2024

Людей они точно не жалеют.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:21 02-12-2024

Гость (14:14:56 02-12-2024) Людей они точно не жалеют.... Может, собаку спецом отпустили искать новых хозяев, если дед по больницам, а бабушка не справляется. Теперь ей вернули пса насильственным образом.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:14 02-12-2024

Гость (14:14:56 02-12-2024) Людей они точно не жалеют.... это их работа

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:10 02-12-2024

Гость (14:25:14 02-12-2024) это их работа... Работа - это когда какая-то деятельность просто узаконена в текущем общественном контексте. Вот проституция, попрошайничество, к примеру, как работа не узаконены.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:58 02-12-2024

Минусуют те, кто с ними не сталкивался.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров