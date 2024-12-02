На Алтае собака прибежала к судебным приставам и посмотрела им в глаза
Приставы накормили собаку, а потом нашли ее хозяев
02 декабря 2024, 10:27, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы нашли хозяев потерявшейся собаки, пришедшей к их зданию, и вернули питомца в семью, сообщает региональная ФССП.
"Придя утром на службу, судебные приставы увидели молодую собаку, которая явно потерялась. Она жалась к людям и заглядывала в глаза каждому проходившему мимо. Было очевидно, что ухоженный, красивый и игривый пес, скорее всего, убежал от хозяев и теперь ищет свой дом", – рассказали в ведомстве.
Приставы накормили собаку, а потом опросили прохожих и сделали подворовый обход. Хозяевами оказалась семейная пара пенсионеров.
"Дедушка проходит стационарное лечение в больнице, а бабушка просто не справилась с собакой и случайно выпустила ее из квартиры", – пояснили в службе.
10:39:31 02-12-2024
В их глазах нет жалости. За 200 рублей долга содрали 1000 штрафа- сбора. Это факт. Некающиеся мытари.
10:43:41 02-12-2024
Пыталась в их глазах найти остатки совести?
10:49:55 02-12-2024
Мужик собаку расти0. Вырастил и отпустил.
11:12:49 02-12-2024
Хорошая новость
11:35:17 02-12-2024
А минусуют комменты они же....
14:14:56 02-12-2024
Людей они точно не жалеют.
14:24:21 02-12-2024
Гость (14:14:56 02-12-2024) Людей они точно не жалеют.... Может, собаку спецом отпустили искать новых хозяев, если дед по больницам, а бабушка не справляется. Теперь ей вернули пса насильственным образом.
14:25:14 02-12-2024
Гость (14:14:56 02-12-2024) Людей они точно не жалеют.... это их работа
14:39:10 02-12-2024
Гость (14:25:14 02-12-2024) это их работа... Работа - это когда какая-то деятельность просто узаконена в текущем общественном контексте. Вот проституция, попрошайничество, к примеру, как работа не узаконены.
16:24:58 02-12-2024
Минусуют те, кто с ними не сталкивался.