Об этом американский президент заявил на пресс-конференции в Белом доме

19 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится до конца февраля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отвечая на дополнительный вопрос от агентства Reuters о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля, Трамп ответил: "Возможно". "Коммерсантъ" отмечает, что вопрос не попал в прямые трансляции каналов с пресс-конференции американского президента.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 18 февраля на российско-американских переговорах в Эр-Рияде стороны обсуждали подготовку встречи президентов. Однако Ушаков отметил, что она "вряд ли состоится на следующей неделе", то есть в период с 24 февраля по 2 марта.