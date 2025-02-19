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Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля

Об этом американский президент заявил на пресс-конференции в Белом доме

19 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится до конца февраля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отвечая на дополнительный вопрос от агентства Reuters о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля, Трамп ответил: "Возможно". "Коммерсантъ" отмечает, что вопрос не попал в прямые трансляции каналов с пресс-конференции американского президента.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 18 февраля на российско-американских переговорах в Эр-Рияде стороны обсуждали подготовку встречи президентов. Однако Ушаков отметил, что она "вряд ли состоится на следующей неделе", то есть в период с 24 февраля по 2 марта.

Владимир Путин США Россия Дональд Трамп

Комментарии 7

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Гость

11:06:38 19-02-2025

24 февраля?

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Musik

11:21:09 19-02-2025

Гость (11:06:38 19-02-2025) 24 февраля?... ага, после 23

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Гость

11:24:43 19-02-2025

Musik (11:21:09 19-02-2025) ага, после 23... А может быть и перед 25

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Гость

11:54:21 19-02-2025

Musik (11:21:09 19-02-2025) ага, после 23... Пусть 23 февраля работают
Они оба в армии не служили.

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Гость

12:38:39 19-02-2025

Гость (11:54:21 19-02-2025) Пусть 23 февраля работаютОни оба в армии не служили.... Оба сейчас на службе. Сталин в молоости тоже не служил

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Musik

13:14:35 19-02-2025

Гость (11:54:21 19-02-2025) Пусть 23 февраля работаютОни оба в армии не служили.... Президент является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ (ст. 87),
автоматически и безповоротно.
а вот трампу - да, послужить бы надо.

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Гость

20:16:57 19-02-2025

давайте по факту рассказывать. а то как бабки на лавке

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