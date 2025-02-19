Президент США поддержал идею выборов на Украине и допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля

19 февраля 2025, 07:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров США и РФ в Эр-Рияде 18 февраля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Трамп отозвался о прошедшей встрече позитивно и заявил, что стал "намного более уверен" в заключении сделки по урегулированию украинского конфликта.

"Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", – сказал президент США на пресс-конференции.

Помимо этого, в речи американского лидера прозвучали следующие тезисы: