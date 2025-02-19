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"Они были очень хороши". Трамп высказался о переговорах с Россией в Эр-Рияде

Президент США поддержал идею выборов на Украине и допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля

19 февраля 2025, 07:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров США и РФ в Эр-Рияде 18 февраля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Трамп отозвался о прошедшей встрече позитивно и заявил, что стал "намного более уверен" в заключении сделки по урегулированию украинского конфликта.

"Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", – сказал президент США на пресс-конференции.

Помимо этого, в речи американского лидера прозвучали следующие тезисы:

  • Трамп заявил, что не против отправки на Украину европейских военных, но американских солдат, с его слов, там не будет;
  • подчеркнул, что разочарован позицией Украины: "У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров";
  • конфликт на Украине можно было решить несколько лет назад "даже посредственным переговорщиком" и без территориальных потерь;
  • поддержал идею проведения выборов на Украине, а также отметил низкий рейтинг Владимира Зеленского;
  • допустил возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля.

США Россия Дональд Трамп

Комментарии 4

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Гость

07:47:29 19-02-2025

конфликт на Украине можно было решить несколько лет назад "даже посредственным переговорщиком" и без территориальных потерь --- ну так и предлагалось

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Musik

09:25:27 19-02-2025

Гость (07:47:29 19-02-2025) конфликт на Украине можно было решить несколько лет назад "д... вот вы такой умный - а куда сейчас денюжку парковать на пару лет чтобы было (инфляция+40%)???

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Гость

08:14:38 19-02-2025

Милый дедушка Трамп, заставь их ЮтьЮб включить.

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Гость

12:29:57 19-02-2025

Гость (08:14:38 19-02-2025) Милый дедушка Трамп, заставь их ЮтьЮб включить.... Может лучше уроки делать и спортом заниматься?

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