Дональд Трамп намерен созвониться с Владимиром Путиным на этой неделе

Президент США планирует обсудить с российским лидером предложение о прекращении огня на Украине

12 марта 2025, 08:10, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп собирается позвонить Владимиру Путину в ближайшие пару дней. Американский лидер намерен обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Я поговорю с Владимиром Путиным", – заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия).

На вопрос о том, планирует ли он побеседовать с Путиным позднее на текущей неделе, президент США ответил: "Думаю, да".

Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия примет предложения о прекращении огня на Украине, которые американская и украинская делегации обсудили в Саудовской Аравии.