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Дональд Трамп намерен созвониться с Владимиром Путиным на этой неделе

Президент США планирует обсудить с российским лидером предложение о прекращении огня на Украине

12 марта 2025, 08:10, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп собирается позвонить Владимиру Путину в ближайшие пару дней. Американский лидер намерен обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Я поговорю с Владимиром Путиным", – заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия).

На вопрос о том, планирует ли он побеседовать с Путиным позднее на текущей неделе, президент США ответил: "Думаю, да".

Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия примет предложения о прекращении огня на Украине, которые американская и украинская делегации обсудили в Саудовской Аравии.

"И я думаю, это было бы 75% [работы], остальное – облечь [достигнутые взаимопонимания] в форму документа, провести переговоры по территориальным позициям и так далее", – рассказал американский лидер, не вдаваясь в детали. 

Владимир Путин Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 3

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Гость

08:42:13 12-03-2025

Позвони мне, позвони!
Позвони мне, ради Бога! ...

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Гость

11:01:11 12-03-2025

трамп-фуфлыжник, и этим все сказано

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88776787

12:01:28 12-03-2025

- Алё, Владимира позовите к телефону.
- А он пока занят, сейчас коды введёт, кнопку нажмёт, потом ответит.

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