Дональд Трамп намерен созвониться с Владимиром Путиным на этой неделе
Президент США планирует обсудить с российским лидером предложение о прекращении огня на Украине
12 марта 2025, 08:10, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп собирается позвонить Владимиру Путину в ближайшие пару дней. Американский лидер намерен обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.
"Я поговорю с Владимиром Путиным", – заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия).
На вопрос о том, планирует ли он побеседовать с Путиным позднее на текущей неделе, президент США ответил: "Думаю, да".
Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия примет предложения о прекращении огня на Украине, которые американская и украинская делегации обсудили в Саудовской Аравии.
"И я думаю, это было бы 75% [работы], остальное – облечь [достигнутые взаимопонимания] в форму документа, провести переговоры по территориальным позициям и так далее", – рассказал американский лидер, не вдаваясь в детали.
08:42:13 12-03-2025
Позвони мне, позвони!
Позвони мне, ради Бога! ...
11:01:11 12-03-2025
трамп-фуфлыжник, и этим все сказано
12:01:28 12-03-2025
- Алё, Владимира позовите к телефону.
- А он пока занят, сейчас коды введёт, кнопку нажмёт, потом ответит.