Bloomberg: Путин и Уиткофф встретятся в Москве до 16 марта
Представители властей РФ и США эту информацию пока не подтвердили
11 марта 2025, 07:45, ИА Амител
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе (11-16 марта), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Его поездка будет приурочена к встречам между украинскими чиновниками и госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем в Саудовской Аравии", – сказано в публикации Bloomberg.
О намерении Стива Уиткоффа посетить Москву также сообщает Reuters со ссылкой на источник, проинформированный о планах спецпосланника президента США.
При этом представители властей РФ или США пока не сообщали о возможном визите Стива Уиткоффа в Москву.
По другим данным, Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным 13 марта. С таким утверждением выступил корреспондент портала Axios Барак Равид, сообщает ТАСС.
"Предварительный график Уиткоффа: вторник – встреча с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Среда – переговоры о заложниках в Газе в Дохе и встреча с премьер-министром Катара [Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани]. Четверг – возможная встреча с Путиным в Москве", – приводит ТАСС слова журналиста.
Однако Белый дом и Госдепартамент эту информацию пока не подтвердили.
Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии встретятся делегации США и Украины. Здесь же 12 марта могут пройти российско-американские переговоры.
07:52:37 11-03-2025
Белый дом и Госдепартамент эту информацию пока не подтвердили --- может корреспондент портала Axios Барак Равид не так понял
08:40:30 11-03-2025
Пусть окорочка ( ножни Буша) везёт
08:56:00 11-03-2025
Спутники Америки координируют ВСУ. Россия вправе сбивать эти спутники. Нас перехитрили и теперь сбивать не получиться, потому что, будет расцениваться как нападение. Но теперь поздно, теперь РФ и США братушки.
10:24:54 11-03-2025
Гость (08:56:00 11-03-2025) Спутники Америки координируют ВСУ. Россия вправе сбивать эти... РФ и США братушки --- даже в России всегда были и до сих пор есть братушки Байдена, то есть братушки тех, кто хотел посадить или убить Трампа. Невозможно быть одновременно братушкой и Байдена, и Трампа, они друг друга ненавидят. Когда мы говорим о США, надо уточнять о ком именно. Наши братушки Байдена сейчас в основном убежали, они с демократами США и Европы гадят оттуда, причем, и России, и Трампу. Отсюда вывод, у России и у Трампа, общие враги. Это же факт. И если Трамп, даже не желая делать ничего хорошего России, будет прессовать своих врагов, а значить и врагов России, ну это лучше, чем ничего
09:57:53 11-03-2025
США был, есть и будет наш враг. При любом призидение.
10:18:06 11-03-2025
Гость (09:57:53 11-03-2025) США был, есть и будет наш враг. При любом призидение. ... Ваш враг?
10:37:10 11-03-2025
Гость (09:57:53 11-03-2025) США был, есть и будет наш враг. При любом призидение. ... Пуля прошла в сантиметре от головы Трампа и стрелял не друг России