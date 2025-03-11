Bloomberg: Путин и Уиткофф встретятся в Москве до 16 марта

Представители властей РФ и США эту информацию пока не подтвердили

11 марта 2025, 07:45, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе (11-16 марта), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Его поездка будет приурочена к встречам между украинскими чиновниками и госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем в Саудовской Аравии", – сказано в публикации Bloomberg.

О намерении Стива Уиткоффа посетить Москву также сообщает Reuters со ссылкой на источник, проинформированный о планах спецпосланника президента США.

При этом представители властей РФ или США пока не сообщали о возможном визите Стива Уиткоффа в Москву.

По другим данным, Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным 13 марта. С таким утверждением выступил корреспондент портала Axios Барак Равид, сообщает ТАСС.

"Предварительный график Уиткоффа: вторник – встреча с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Среда – переговоры о заложниках в Газе в Дохе и встреча с премьер-министром Катара [Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани]. Четверг – возможная встреча с Путиным в Москве", – приводит ТАСС слова журналиста.

Однако Белый дом и Госдепартамент эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии встретятся делегации США и Украины. Здесь же 12 марта могут пройти российско-американские переговоры.