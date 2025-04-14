Трамп выстрелил пошлинами. Куда приведет мировая торговая война и как она отразится на РФ

Тектонические изменения в мировой торговле и геополитике только начались, уверены эксперты

14 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Введенные президентом США Трампом в начале апреля пошлины в отношении зарубежных товаров знаменуют начало глубоких экономических и политических перемен мирового масштаба. Несмотря на то, что частично действие пошлин сейчас приостановлено, это не отменяет намерения Белого дома коренным образом изменить мировую торговлю, а значит, геополитику.

Против кого в первую очередь направлены действия администрации США, приведут ли они к новым войнам и как американские пошлины отразятся на России – в материале amic.ru.

Тревога Набиуллиной

В мировой торговле происходят тектонические изменения, заявила 9 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России", – цитируют высказывание Набиуллиной РИА Новости.

Изменения начались 2 апреля 2025 года, когда Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 185 стран мира (России и Белоруссии среди них не оказалось). Базовые пошлины составили 10%, их размер колеблется от 10 до 50%. Попутно президент США ввел в стране режим чрезвычайного положения, объяснив свои действия дисбалансом в торговле Соединенных Штатов с другими странами. Новые тарифы, по его словам, призваны оздоровить американскую экономику.

Отсутствие РФ и Белоруссии в списке стран, попавших под новые американские тарифы, официальные лица США объяснили по-разному. 3 апреля министр финансов США Скотт Бенсетт заявил телеканалу Fox News, что "Соединенные Штаты не торгуют с Россией". 6 апреля директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью каналу АВС заявил, что в настоящее время "ведутся переговоры с Россией, и президент [Трамп] принял решение не смешивать эти два вопроса".

Действительно, у Соединенных Штатов наблюдается дисбаланс в торговле с другими странами, сообщил amic.ru научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин:

"По большому счету, США торгуют со своими партнерами себе в убыток ежегодно по триллиону долларов. Столько в общей сложности составляет торговый дефицит – перевес импорта над экспортом. Покрывать его приходится за счет наращивания госдолга".

Американо-китайская дуэль

Впрочем, уже 9 апреля, американский президент приостановил почти на три месяца действие пошлин в отношении 75 государств.

"Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженную на этот период взаимную пошлину в размере 10%, которая также вступает в силу немедленно", – написал он в сети Truth Social.

Эту приостановку Трамп объяснил просьбами государств обсудить дальнейшие торговые отношения, а также тем, что они не предприняли ответных шагов. По его словам, он не желает "навредить тем странам, которым вредить не нужно и которые хотят переговоров".

А вот товаров из Китая, страны, с которой у США гигантский объем двусторонней торговли, снижение пошлин не коснулось. Более того, американцы сделали в адрес Пекина "мощный торговый залп", далеко не первый, кстати: обмен "любезностями" с Поднебесной у них начался еще в начале февраля.

С 4 февраля американцы ввели (решение было принято 1 февраля) пошлины на товары из Китая в размере 10%, в ответ китайцы с 10 февраля обложили (решение было объявлено 4 февраля) 10-процентной "нагрузкой" американские нефть, сельхозтехнику, многолитражные авто и пикапы, а также 15-процентной – уголь и СПГ.

4 марта Вашингтон анонсировал увеличение с 10 марта тарифов на китайскую продукцию до 20%, Пекин в долгу не остался: также 4 марта "обрадовал" оппонента поднятием пошлин на 10% и 15% на отдельные виды аграрной продукции из США, против 15 компаний ввел экспортный контроль, а еще десяток штатовских компаний признал ненадежными.

2 апреля, в день начала "мировой торговой войны", как окрестили введение пошлин вместе с ЧП некоторые журналисты, тарифы для импорта из Китая были подняты Трампом до 54% – с 9 апреля. Через два дня Пекин повысил ставку для американских товаров до 34% (с 10 апреля) и ввел более суровый контроль за экспортом редкоземельных металлов.

8 апреля Белый дом перешагнул очередной рубеж: пошлины на китайские товары составили с 9 апреля 104%. Китай на следующий день ответил 84% с 10 апреля. Под экспортный контроль попали еще 12 компаний из Соединенных Штатов, а шесть пополнили перечень "ненадежных".

Очередной "выстрел" из Вашингтона последовал в день введения уже утвержденных 104-процентных пошлин – их подняли до 145% с 9 апреля. После двухдневного раздумья китайцы ответили 125%, вступившими в действие в День российской космонавтики.

Возможно, когда вы читаете эти строки, стороны нанесут очередные удары.

Американцы "готовятся к худшему"

После введения пошлин американцы бросились в супермаркеты скупать товары первой необходимости, пишет британская газета The Independent.

"Я покупаю двойную порцию всего: фасоли, консервов, муки, чего угодно", – приводит издание слова 53-летнего Томаса Дженнингса, посетителя супермаркета Walmart. "Надвигается рецессия, и я готовлюсь к худшему", – сказал он.

Газета также приводит историю 55-летнего Анджело Баррио, вышедшего на пенсию работника швейной промышленности. Он запасся зубной пастой, мылом, водой, маслом, рисом и консервами. Пенсионер заявил, что его беспокоит политика Трампа – особенно в отношении Китая, при этом он сам "всегда симпатизировал КНР, так как Пекин поставлял в США товары по низким ценам, а теперь "их наказывают не по их вине".

Подешеветь импорту не дадут

Введение американских пошлин может сделать импортные товары дешевле для россиян, заявил ura.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, компании из КНР, "производившие товары для США, теперь будут искать новые рынки сбыта, где нет таких ограничений, и Россия может стать таким рынком". Таким образом, "это усилит конкуренцию между компаниями, в том числе в формировании цен на продукцию", поспособствует их снижению, полагает Кашин.

Однако экономисты призывают российских потребителей не слишком надеяться на упавшие в цене китайские товары. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что есть факторы, обнуляющие причины снижения цен на импортные товары в России.

"Это курс рубля, который будет плавно слабеть, что не позволит россиянам покупать дешевле зарубежные товары. Ослабление нашей валюты сделает их дороже. Кроме того, инфляция у нас будет, конечно, снижаться, но не так быстро, как хотелось бы. Это тоже играет не в пользу удешевления импорта", – пояснил он amic.ru.

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич также считает, что значительного удешевления импорта нам ожидать не стоит, впрочем, как и подорожания.

"Потребительский спрос у нас не растет. Торгующие организации прекрасно понимают, что рост цен может снизить продажи. При этом возможности закупки импорта для них улучшатся, так как многие зарубежные производители будут искать рынки сбыта образовавшихся излишков", – поделился он своим мнением с amic.ru

По его мнению, цены могут снизиться, если правительство примет меры по наращиванию конкуренции. Скажем, будет стимулироваться параллельный импорт, а не продавцы-монополисты. Если задействуют другие каналы поставок товаров, тогда могут быть тенденции к снижению цен. Но в целом существенных изменений, считает Бунич, в российской торговле не случится:

"У нас вообще не принято снижать цены, это серьезный фактор. К тому же производители, опасаясь затоваривания, вряд ли будут серьезно наращивать производство".

Торговая война – только начало?

Происходящее является началом большого мирового передела, по сути, торговой войной, первое зарево которой мы наблюдаем, уверен Андрей Бунич.

"Можно провести параллель, скажем, с Первой мировой войной. Так вот, пошлины Трампа – это выстрел Гаврилы Принципа в Сараево. Та война шла более четырех лет. Сколько продлится нынешняя торговая – сказать сложно. Процесс передела рынков, перераспределения торговых потоков будет идти довольно долго, он затронет мировые финансы, геополитику и много чего еще".

В далеко идущих последствиях начавшихся торговых войн убежден и Константин Блохин.