Трамп объявил о дедлайне для Путина по прекращению огня на Украине
Ввиду "дипломатической чувствительности" вопроса конкретной даты он не назвал
15 апреля 2025, 08:35, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня на Украине для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Однако его дату американский лидер не уточнил, сославшись на "дипломатическую чувствительность" вопроса.
"Я установил дедлайн по прекращению огня для Путина", – сказал Трамп на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.
Он также уточнил, что ожидает "очень хороших предложений" о прекращении украинского конфликта.
Ранее издания СМИ сообщали, что США рассчитывают объявить перемирие к 20 апреля, в день православной и католической Пасхи, или к 30 апреля по случаю 100 дней со дня вступления Дональда Трампа в должность президента.
08:41:02 15-04-2025
Так точно! Есть!
ответил Путин
08:52:26 15-04-2025
Радио тоже много говорит ...
09:01:32 15-04-2025
Нам что то не договаривают?
За что Трам так Путина ?
09:10:50 15-04-2025
что такое дедлайн?
09:26:00 15-04-2025
Костья (09:10:50 15-04-2025) что такое дедлайн?...
Типа "последнее китайское предупреждение"
10:39:50 15-04-2025
Костья (09:10:50 15-04-2025) что такое дедлайн?... Аналог наших красных линий.
11:50:42 15-04-2025
Костья (09:10:50 15-04-2025) что такое дедлайн?... это когда хотят перевесить ответственность и эскалировать конфликт. типа - ах так? сорвал дедлайн?! ну тогда я за себя не отвечаю
09:15:00 15-04-2025
Какое значение имеет дедлайн для находящегося в цугцванге?
09:31:37 15-04-2025
Очередной фейк...
09:37:35 15-04-2025
А просто надо закончить и мир вокруг
10:15:19 15-04-2025
Гость (09:37:35 15-04-2025) А просто надо закончить и мир вокруг ... Просто вернуть мать городов русских России малореально. Также как еще раз отрезать от России русские земли. Поэтому просто не получается, позиции сторон не совпадают
10:09:12 15-04-2025
для президента РФ Владимира Путина ---- а Байден за три года так сделать не мог? Путина боялся? А тут пришел Трамп и Путин должен его испугаться? Хотя Трампа пока даже Зеленский посылает. Или может Зеленский круче?