Трамп объявил о дедлайне для Путина по прекращению огня на Украине

Ввиду "дипломатической чувствительности" вопроса конкретной даты он не назвал

15 апреля 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня на Украине для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Однако его дату американский лидер не уточнил, сославшись на "дипломатическую чувствительность" вопроса.

"Я установил дедлайн по прекращению огня для Путина", – сказал Трамп на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Он также уточнил, что ожидает "очень хороших предложений" о прекращении украинского конфликта.

Ранее издания СМИ сообщали, что США рассчитывают объявить перемирие к 20 апреля, в день православной и католической Пасхи, или к 30 апреля по случаю 100 дней со дня вступления Дональда Трампа в должность президента.