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Трамп объявил о дедлайне для Путина по прекращению огня на Украине

Ввиду "дипломатической чувствительности" вопроса конкретной даты он не назвал

15 апреля 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня на Украине для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Однако его дату американский лидер не уточнил, сославшись на "дипломатическую чувствительность" вопроса.

"Я установил дедлайн по прекращению огня для Путина", – сказал Трамп на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Он также уточнил, что ожидает "очень хороших предложений" о прекращении украинского конфликта.

Ранее издания СМИ сообщали, что США рассчитывают объявить перемирие к 20 апреля, в день православной и католической Пасхи, или к 30 апреля по случаю 100 дней со дня вступления Дональда Трампа в должность президента. 

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НОВОСТИПолитика
Россия Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 12

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Гость

08:41:02 15-04-2025

Так точно! Есть!
ответил Путин

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Чучмек

08:52:26 15-04-2025

Радио тоже много говорит ...

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Гость

09:01:32 15-04-2025

Нам что то не договаривают?
За что Трам так Путина ?

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Костья

09:10:50 15-04-2025

что такое дедлайн?

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Гость

09:26:00 15-04-2025

Костья (09:10:50 15-04-2025) что такое дедлайн?...
Типа "последнее китайское предупреждение"

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Гость

10:39:50 15-04-2025

Костья (09:10:50 15-04-2025) что такое дедлайн?... Аналог наших красных линий.

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Гость

11:50:42 15-04-2025

Костья (09:10:50 15-04-2025) что такое дедлайн?... это когда хотят перевесить ответственность и эскалировать конфликт. типа - ах так? сорвал дедлайн?! ну тогда я за себя не отвечаю

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Пацифист

09:15:00 15-04-2025

Какое значение имеет дедлайн для находящегося в цугцванге?

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ППШариков

09:31:37 15-04-2025

Очередной фейк...

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Гость

09:37:35 15-04-2025

А просто надо закончить и мир вокруг

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Гость

10:15:19 15-04-2025

Гость (09:37:35 15-04-2025) А просто надо закончить и мир вокруг ... Просто вернуть мать городов русских России малореально. Также как еще раз отрезать от России русские земли. Поэтому просто не получается, позиции сторон не совпадают

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Гость

10:09:12 15-04-2025

для президента РФ Владимира Путина ---- а Байден за три года так сделать не мог? Путина боялся? А тут пришел Трамп и Путин должен его испугаться? Хотя Трампа пока даже Зеленский посылает. Или может Зеленский круче?

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