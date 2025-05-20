Дональд Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России

Американский лидер не исключает, что когда-нибудь это все же произойдет

20 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, так как рассчитывает добиться мира на Украине, заявил он журналистам.

"Но, может быть, настанет время, когда это [введение новых санкций] произойдет", – цитирует американского лидера "Ъ".

19 мая Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, главной темой которого стал конфликт на Украине. Путин назвал беседу содержательной, полезной и откровенной.

Трамп после разговора с Путиным заявил, что он "прошел отлично", а также сообщил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания конфликта. Американский президент отметил, что поддерживает эту идею.