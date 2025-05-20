Дональд Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России
Американский лидер не исключает, что когда-нибудь это все же произойдет
20 мая 2025, 08:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, так как рассчитывает добиться мира на Украине, заявил он журналистам.
"Но, может быть, настанет время, когда это [введение новых санкций] произойдет", – цитирует американского лидера "Ъ".
19 мая Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, главной темой которого стал конфликт на Украине. Путин назвал беседу содержательной, полезной и откровенной.
Трамп после разговора с Путиным заявил, что он "прошел отлично", а также сообщил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания конфликта. Американский президент отметил, что поддерживает эту идею.
10:04:02 20-05-2025
Наверное Трамп, будучи давным-давно в России еще не президентом чего-то накосячил, и этот косячок в форме видео лежит в особой папочке, о чем Трампу намекнули.