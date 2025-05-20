Россия хочет развернуть масштабную торговлю с США, заявил Трамп

Американский президент отметил, что поддерживает эту идею

20 мая 2025, 01:44, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия заинтересована в торговле с США после окончания украинского конфликта. Об этом после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на своей странице в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

"Только что завершился разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел отлично. <...> Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической "кровавой бани", и я поддерживаю эту идею", – заявил президент США.

Глава Белого дома также отметил "колоссальные возможности" России в вопросах торговли и добавил, что крупным бенефициаром экономических отношений может стать и Украина.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов. Российский лидер назвал ее содержательной, откровенной и полезной. Глава государства заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Трамп также высказал свою позицию относительно перемирия.