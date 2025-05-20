Россия хочет развернуть масштабную торговлю с США, заявил Трамп
Американский президент отметил, что поддерживает эту идею
20 мая 2025, 01:44, ИА Амител
Россия заинтересована в торговле с США после окончания украинского конфликта. Об этом после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на своей странице в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.
"Только что завершился разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел отлично. <...> Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической "кровавой бани", и я поддерживаю эту идею", – заявил президент США.
Глава Белого дома также отметил "колоссальные возможности" России в вопросах торговли и добавил, что крупным бенефициаром экономических отношений может стать и Украина.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов. Российский лидер назвал ее содержательной, откровенной и полезной. Глава государства заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Трамп также высказал свою позицию относительно перемирия.
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