Дональд Трамп опроверг информацию о визите в Москву на 9 Мая

В Кремле также не подтвердили сведения о визите президента США на День Победы

22 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Дональд Трамп заявил, что не планирует прилетать в Россию на 9 Мая.

"Нет, я не собираюсь", – цитирует президента США пресс-пул Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что договоренностей о визите Трампа на День Победы нет, отмечает РБК.

До этого французский журнал Le Point написал, что Трамп может посетить Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в феврале Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится уже "очень скоро", но ее время пока не определено.