НОВОСТИПолитика

Дональд Трамп опроверг информацию о визите в Москву на 9 Мая

В Кремле также не подтвердили сведения о визите президента США на День Победы

22 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Дональд Трамп заявил, что не планирует прилетать в Россию на 9 Мая. 

"Нет, я не собираюсь", – цитирует президента США пресс-пул Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что договоренностей о визите Трампа на День Победы нет, отмечает РБК.

До этого французский журнал Le Point написал, что Трамп может посетить Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в феврале Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится уже "очень скоро", но ее время пока не определено.

Политика Дональд Трамп

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:49:02 22-02-2025

А может 19 мая приедет у нашей бабы Раи как раз День рождения ? А?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:32 22-02-2025

И это правильно! Безопасность, ещё раз безопасность! Если анонсировать приезд, окраинцы начнут планировать покушение, к 9 мая организуют. Лучше не надо приезжать!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

14:44:09 22-02-2025

Гость (10:16:32 22-02-2025) И это правильно! Безопасность, ещё раз безопасность! Если ан...
Шапочку поправьте

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:52:47 22-02-2025

Sic semper tyrannis (14:44:09 22-02-2025) Шапочку поправьте... У нас называется кипа.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров