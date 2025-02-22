Дональд Трамп опроверг информацию о визите в Москву на 9 Мая
В Кремле также не подтвердили сведения о визите президента США на День Победы
22 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп заявил, что не планирует прилетать в Россию на 9 Мая.
"Нет, я не собираюсь", – цитирует президента США пресс-пул Белого дома.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что договоренностей о визите Трампа на День Победы нет, отмечает РБК.
До этого французский журнал Le Point написал, что Трамп может посетить Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в феврале Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится уже "очень скоро", но ее время пока не определено.
09:49:02 22-02-2025
А может 19 мая приедет у нашей бабы Раи как раз День рождения ? А?
10:16:32 22-02-2025
И это правильно! Безопасность, ещё раз безопасность! Если анонсировать приезд, окраинцы начнут планировать покушение, к 9 мая организуют. Лучше не надо приезжать!
14:44:09 22-02-2025
Гость (10:16:32 22-02-2025) И это правильно! Безопасность, ещё раз безопасность! Если ан...
Шапочку поправьте
22:52:47 22-02-2025
Sic semper tyrannis (14:44:09 22-02-2025) Шапочку поправьте... У нас называется кипа.