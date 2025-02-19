"Немыслимый альянс". Как отреагировали в мире на переговоры РФ и США в Эр-Рияде?

Страсти вокруг российско-американской встречи подогрел вброшенный поляками фейк

19 февраля 2025, 11:50, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Первая встреча российских и американских представителей по урегулированию боевых действий на Украине и других конфликтных вопросов состоялась в Эр-Рияде. Переговоры вызвали большой резонанс в мире и даже не обошлись без широко растиражированного фейка. Все подробности о переговорах и реакции на них – в материале amic.ru.

"Устранить раздражители"

Переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, по данным службы протокола, продолжались около пяти часов. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США – помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Диалог происходил под неусыпным оком представителей Саудовской Аравии.

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила агентству Reuters, что стороны договорились "запустить механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях и принятия мер, необходимых для нормализации работы соответствующих дипломатических миссий".

Брюс сообщила и о других договоренностях:

"Назначить высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим урегулированием конфликта на Украине, которое будет прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", – подчеркнула она.

А именно:

назначить высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим урегулированием конфликта на Украине, которое будет прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон;

заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые откроются в результате успешного урегулирования конфликта на Украине;

продолжать работу, чтобы обеспечить своевременный и плодотворный ход процесса".

"Одного телефонного разговора и одной встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", – заявила Тэмми Брюс.

План из трех ступенек

Сразу после переговоров журналистка канала Fox News Жаки Генрих сообщила на своей странице в сети Х, что стороны якобы разработали трехступенчатый план по урегулированию украинского конфликта. Она сообщила, что план включает прекращение огня, после этого проведение президентских выборов на Украине, а затем должно последовать подписание мирного соглашения.

Однако глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с журналистами заявил, что никакого плана не видел. Аналогичная реакция была и у госсекретаря США Марка Рубио.

Политолог Григорий Миронов назвал реакцию Лаврова и Рубио вполне объяснимой, поскольку никакой план так быстро разработать было невозможно.

"Россия заинтересована в договоренностях, которые будут работать не пару лет, а долгий период. И новый план не должен напоминать Минские соглашения, которые ни Украина, ни Запад выполнять изначально не собирались. Сейчас идут российского-американские контакты, вырабатываются точки соприкосновения для новых соглашений. Поэтому какого-то нового плана пока что быть не может. Возможен только проект, над которым будут работать дальше. Но уже то, что представители США и России встречаются и пытаются договориться, – добрый знак", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Позднее выяснилось, что источником "дезы" о трехступенчатом плане стал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает этот факт показательным.

"Сикорский не в первый раз лжет. В свое время его поймали на том, что Путин в беседе с Туском якобы предложил Польше забрать Львов. Эта ложь понадобилась с целью привлечения к себе внимания и попытки сорвать переговоры без участия Евросоюза и НАТО. И чтобы вообще исключить переговоры на условиях, которые хотя бы частично учитывают пожелания России. Нам, мол, нельзя уступать как идеологическим противникам – и точка, считают в ЕС", – рассказал он amic.ru.

"Невероятная картина"

Британская газета The Financial Times пишет, что "картина, когда российский и американский флаги развевались рядом перед роскошным дворцом, в котором проходила встреча, еще две недели назад казалась просто невероятной":

"Переговоры обозначили необычайный сдвиг, случившийся за несколько дней после того, как Трамп позвонил Путину на прошлой неделе в своем желании завершить военные действия – без консультаций с Украиной или собственными европейскими союзниками".

Прошедшие переговоры показали, что Трамп очень хочет работать с Россией, чтобы покончить с военными действиями – подход, который, скорее всего, удовлетворит многие требования Путина, – и что он готов не обращать внимания на опасения американских союзников в Европе, пишет американская газета The New York Times.

"А Россия, похоже, использовала переговоры во вторник, чтобы внушить Трампу мысль о потенциальной выгоде и доходах от природных ресурсов, утверждая, что американские нефтяные компании cмогут получить сотни миллиардов долларов, снова начав вести бизнес в России", – говорится в материале издания.

Что касается европейских союзников США, то они, замечает Вадим Трухачев, не станут ни препятствовать двусторонним контактам, ни отгораживаться от них:

"Европа будет стремиться принять в них участие – но не как отдельная сторона, а вместе с США. И европейцы сейчас настаивают на выработке общей с американцами точки зрения, чтобы затем говорить с Россией единым голосом".

Кстати, ряд европейских лидеров уже выразили обеспокоенность переговорами в Саудовской Аравии. Особенно эмоционально высказался французский премьер Франсуа Байру:

"Мы являемся свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе".

Нефтяной нюанс

Владимир Зеленский, комментируя переговоры в Эр-Рияде, заявил, что не собирается соглашаться "ни на какие ультиматумы России". Он также напомнил, что в начале боевых действий в феврале 2022-го ни одна страна в мире не помогала Киеву.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин приветствует начало переговоров между Россией и США.

"В отношении украинского кризиса Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения кризиса. Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус, достигнутый в ходе мирных переговоров между Соединенными Штатами и Россией", – передает заявление Го Цзякуня агентство "Синьхуа".

Редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич убежден, что "встреча в Эр-Рияде высокопоставленных чиновников России и Штатов – уже хорошо, хотя комментарии после четырех с половиной часов переговоров щедрыми не были".

"Оно и понятно – серьезных переговоров не было давным-давно, все только начинается и пока совершенно не очевидно, что да как пойдет, в какую сторону и с какой скоростью. Пусть об этом размышляют политологи, а я бы предложил задуматься над несколько иным занимательным фактом – мне он показался занимательным. Хозяйка переговорной площадки – Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, объем добычи черного золота – 9,5 млн баррелей в сутки. Россия – безусловный лидер "плюсика" в соглашении ОПЕК+ (9,5 млн баррелей в сутки). США – рекордсмены по объему добычи (13,5 млн баррелей в сутки). Итого "на троих" – 42,5 млн баррелей в сутки, то есть более 40% мировой добычи. Этим троим точно-точно интереснее всего было, "что там у хохлов", вы уверены?" – пишет Марцинкевич в своем телеграм-канале.

Кстати, Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров сообщил, что российские банковские карты вскоре смогут использоваться по всему миру, соответствующая договоренность была достигнута представителями РФ и США. Так что вопросы экономического взаимодействия, возможно, на встрече были точно не менее значимыми, чем украинский конфликт.

Передышка и восстановление

Григорий Миронов напоминает, что прекращение огня на Украине, обсуждаемое в Эр-Рияде, таит в себе немало опасностей:

"Есть большая вероятность, что киевский режим может воспользоваться передышкой для перевооружения и подготовки к новому противостоянию. Это России не подходит и наша сторона будет четко прописывать в новых договоренностях свои требования".

Политолог отмечает, что особым вопросом является восстановление Украины:

"Невоюющая Украина никому из западных союзников не нужна. Восстанавливать, тем более бесплатно, ее никто не будет. Поэтому американцы должны получить гарантии взятия под контроль полезные ископаемые украинского государства. Есть даже такие, кто готов вывозить оттуда чернозем. В итоге мы можем столкнуться с желанием некоторых стран Запада прямо оккупировать украинскую территорию".

У европейских стран есть потенциал, хотя и ограниченный, для препятствия мирному процессу на Украине, указывает Вадим Трухачев: