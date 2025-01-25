Дональду Трампу предложили остаться на третий срок

Для этого потребуется соответствующая поправка в американскую конституцию

25 января 2025, 11:24, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Член палаты представителей США Энди Оглз предложил сделать поправку в конституции, чтобы президент Дональд Трамп мог остаться на третий срок.

Оглз считает, что при реализации такого шага США "могут сохранить смелое руководство, в котором так отчаянно нуждается нация", пишет The Hill.

Первый срок Трампа в качестве президента США продолжался с 20 января 2017 года по 20 января 2021-го. 20-января 2025-го начался его второй срок.

Трамп ранее заявил, что "очень скоро" встретится с Владимиром Путиным. Однако дату встречи американский лидер не уточнил.