Дональду Трампу предложили остаться на третий срок
Для этого потребуется соответствующая поправка в американскую конституцию
25 января 2025, 11:24, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Член палаты представителей США Энди Оглз предложил сделать поправку в конституции, чтобы президент Дональд Трамп мог остаться на третий срок.
Оглз считает, что при реализации такого шага США "могут сохранить смелое руководство, в котором так отчаянно нуждается нация", пишет The Hill.
Первый срок Трампа в качестве президента США продолжался с 20 января 2017 года по 20 января 2021-го. 20-января 2025-го начался его второй срок.
Трамп ранее заявил, что "очень скоро" встретится с Владимиром Путиным. Однако дату встречи американский лидер не уточнил.
11:26:48 25-01-2025
Что-то мне это напоминает...
12:45:42 25-01-2025
Гость (11:26:48 25-01-2025) Что-то мне это напоминает...... Может агент?
11:33:20 25-01-2025
Щас наш его научит...
12:46:28 25-01-2025
Гость (11:33:20 25-01-2025) Щас наш его научит...... Если агент, то проинструктирует
11:35:53 25-01-2025
Это им Терешкову нужно будет в аренду брать ?
11:51:15 25-01-2025
Так ему через 4 года будет 82, до 86 что-ли будет. Хоть и хорошая там медицина, но Байдена же не дотянула
13:40:43 25-01-2025
Гость (11:51:15 25-01-2025) Так ему через 4 года будет 82, до 86 что-ли будет. Хоть и хо...
Бидон вступал в должность в том же возрасте, в котором щас Трамп. У людей разное здоровье, авось и до ста сдюжит в Белом доме 🤷♂️
14:30:03 25-01-2025
Гость (11:51:15 25-01-2025) Так ему через 4 года будет 82, до 86 что-ли будет. Хоть и хо... Если можно переписать конституцию, то почему бы не переписать и паспортные данные Трампа.
19:12:08 25-01-2025
Гость (11:51:15 25-01-2025) Так ему через 4 года будет 82, до 86 что-ли будет. Хоть и хо... у него жена молодуха!
она его дотянет если чё!
12:48:41 25-01-2025
Международный обмен опытом так сказать. Но я думаю не прокатит, там конгресс не дрессированный.
23:51:17 25-01-2025
Гость (12:48:41 25-01-2025) Международный обмен опытом так сказать. Но я думаю не прокат... о! знаток конгресса и лобби сердца америки?! фигасе
13:04:56 25-01-2025
Пусть второй хотя-бы потлатый дотянул. Будем смотреть на поведение.
16:24:39 25-01-2025
Трамп, Обама, Буш, Байден. Ничего не изменится. Ибо система сдержек и противовесов на колоссальном уровне. Рузвельт - единственное исключение по количеству сроков, но надо помнить ситуацию. И посмотрите количество внесений поправок в конституцию за 250 лет. И посмотрите на другую страну.
16:56:17 25-01-2025
Пузырек (16:24:39 25-01-2025) Трамп, Обама, Буш, Байден. Ничего не изменится. Ибо система ... И посмотрите на другую страну --- на Саудовскую Аравию, например. А если мировой валютой был бы, например, юань, то, например, китайцам в Конституции можно было записать одно предложение: "В стране всем должно быть хорошо". Потому что статус гегемона не от Конституции зависит
19:57:04 25-01-2025
Гость (16:56:17 25-01-2025) И посмотрите на другую страну --- на Саудовскую Аравию, нап... Странная логика. Конституция - основополагающий закон, дающий направление движения стране. А если ею двигать, как хочешь, то какое движение? Хаотичное?
07:41:41 26-01-2025
Пузырек (19:57:04 25-01-2025) Странная логика. Конституция - основополагающий закон, дающ... А если ею двигать, как хочешь ---- ну так, tempora mutantur, et nos mutamur in illis, времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Когда то по основополагающему закону на кол садили. Как народ хочет, так и двигает. Лишь бы 10 основных заповедей не трогал, считается, что они не им написаны. Тут вопрос к процедуре, точно ли это хочет народ. А то, что имеет право, это однозначно
20:02:43 25-01-2025
Гость (16:56:17 25-01-2025) И посмотрите на другую страну --- на Саудовскую Аравию, нап... Саудитам и 100 лет нет, как государству, тем более с конституцией. А их независимоти и того меньше. Вы о чем?
07:53:02 26-01-2025
Пузырек (20:02:43 25-01-2025) Саудитам и 100 лет нет, как государству, тем более с констит... Государство саудитов появилось, когда США еще в проекте не было, какая разница как оно называлось. Наша страна тоже когда то Киевской Русью называлось, потом Российской империей, потом СССР, но это была наша страна. И такие резкие перемены, как в нашей стране, от царизма, через социализм к дикому капитализму 90-х, США и не снились. Поэтому социалистическая революция и случилась, что основополагающий закон большинство не устраивал, а поправили бы вовремя, может и без гражданской войны бы обошлось
16:28:00 25-01-2025
бидон-то с порога уже дупля не отбивал.
донни по сравнению с ним - живчик.
дл нас, на текущий момент это не значит ничего.
как говорят мотористы: снимем головку там видно станет