Дональду Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

Суд отверг аргументы о том, что причастность бывшего главы государства в штурму Капитолия ограничивает его в праве на переизбрание

15 ноября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд в Мичигане разрешил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Как пишет Associated Press, судья отверг доводы о том, что роль Трампа в штурме Капитолия ограничивает его право на переизбрание. Тем самым кандидатура Трампа сохранится в первичных бюллетенях штата.

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за день в случае переизбрания.