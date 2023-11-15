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Дональду Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

Суд отверг аргументы о том, что причастность бывшего главы государства в штурму Капитолия ограничивает его в праве на переизбрание

15 ноября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Суд в Мичигане разрешил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Как пишет Associated Press, судья отверг доводы о том, что роль Трампа в штурме Капитолия ограничивает его право на переизбрание. Тем самым кандидатура Трампа сохранится в первичных бюллетенях штата.

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за день в случае переизбрания.

США Политика

Комментарии 4

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Гость

12:47:53 15-11-2023

Хорошая новость

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Гость

13:20:45 15-11-2023

Гость (12:47:53 15-11-2023) Хорошая новость... Пойдёшь на выборы Трампа?

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Гость

00:19:10 18-11-2023

Гость (13:20:45 15-11-2023) Пойдёшь на выборы Трампа?... Зачем куда-то идти? Дома, сидя у компа, через интернет

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Гость

17:14:22 15-11-2023

Если опять голосование по интернету, потом вся свёкла будет про Россию. )

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