Дональду Трампу разрешили участвовать в выборах президента США
Суд отверг аргументы о том, что причастность бывшего главы государства в штурму Капитолия ограничивает его в праве на переизбрание
15 ноября 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Суд в Мичигане разрешил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
Как пишет Associated Press, судья отверг доводы о том, что роль Трампа в штурме Капитолия ограничивает его право на переизбрание. Тем самым кандидатура Трампа сохранится в первичных бюллетенях штата.
Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за день в случае переизбрания.
12:47:53 15-11-2023
Хорошая новость
13:20:45 15-11-2023
Гость (12:47:53 15-11-2023) Хорошая новость... Пойдёшь на выборы Трампа?
00:19:10 18-11-2023
Гость (13:20:45 15-11-2023) Пойдёшь на выборы Трампа?... Зачем куда-то идти? Дома, сидя у компа, через интернет
17:14:22 15-11-2023
Если опять голосование по интернету, потом вся свёкла будет про Россию. )