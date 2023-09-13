Дополнительные миллиарды на Алтае направят на помощь оплаты ЖКХ и другую поддержку
Расходы краевого бюджета предлагается увеличить на 3,734 млрд рублей
13 сентября 2023, 14:24, ИА Амител
Фото: akzs.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в закон о краевом бюджете на 2023 год и плановый период, сообщают на сайте правительства.
Напомним, расходы краевого бюджета предлагается увеличить на 3,734 млрд рублей за счет дополнительных поступлений собственных доходов, межбюджетных трансфертов и перераспределения бюджетных ассигнований.
Дополнительные средства будут направлены на:
- финансовую поддержку органам местного самоуправления – более 2 млрд рублей;
- увеличение расходов дорожного фонда – 600 млн рублей;
- приобретение дорожно-эксплуатационной техники – 300 млн рублей;
- материальную помощь отдельным категориям граждан – 460 млн рублей;
- социальную поддержку граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг – 235 млн рублей;
- реализацию КАИП и мероприятий по капремонту социально значимых объектов – 290 млн рублей;
- поддержку сельского хозяйства – 226 млн рублей;
- развитие физической культуры и спорта – 60 млн рублей;
- мероприятия в сфере образования – 60 млн рублей.
Объем доходов краевого бюджета составит 153,481 млрд рублей. Общий объем расходов – 177,857 млрд рублей. Таким образом, дефицит – 24,376 млрд рублей.
Комментарии 0