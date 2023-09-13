Дополнительные миллиарды на Алтае направят на помощь оплаты ЖКХ и другую поддержку

Расходы краевого бюджета предлагается увеличить на 3,734 млрд рублей

13 сентября 2023, 14:24, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в закон о краевом бюджете на 2023 год и плановый период, сообщают на сайте правительства.

Напомним, расходы краевого бюджета предлагается увеличить на 3,734 млрд рублей за счет дополнительных поступлений собственных доходов, межбюджетных трансфертов и перераспределения бюджетных ассигнований.

Дополнительные средства будут направлены на:

финансовую поддержку органам местного самоуправления – более 2 млрд рублей;

увеличение расходов дорожного фонда – 600 млн рублей;

приобретение дорожно-эксплуатационной техники – 300 млн рублей;

материальную помощь отдельным категориям граждан – 460 млн рублей;

социальную поддержку граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг – 235 млн рублей;

реализацию КАИП и мероприятий по капремонту социально значимых объектов – 290 млн рублей;

поддержку сельского хозяйства – 226 млн рублей;

развитие физической культуры и спорта – 60 млн рублей;

мероприятия в сфере образования – 60 млн рублей.

Объем доходов краевого бюджета составит 153,481 млрд рублей. Общий объем расходов – 177,857 млрд рублей. Таким образом, дефицит – 24,376 млрд рублей.