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Дореволюционный деревянный дом отреставрируют в старом центре Барнаула

Здание находится по соседству с театром кукол "Сказка" и стоит заброшенным уже несколько лет

22 марта 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание на пересечении улицы Пушкина и площади Свободы в Барнауле – яркий пример городского деревянного жилого дома начала ХХ века в эклектичных формах. В последние годы оно находится в удручающем состоянии, несмотря на то, что является памятником архитектуры регионального значения.

Но вот в марте власти Барнаула объявили аукцион по разработке научно-проектной документации (эскизного проекта) по сохранению деревянного памятника. Тендер по его итогам выиграла барнаульская компания "Фалькон". Цена контракта составила 547,5 тыс. рублей.

Как пишет "Толк", будут разработаны два раздела: историко-архивный и библиографический. Разработчики соберут все имеющиеся материалы, чтобы воссоздать первоначальный облик объекта. Башню на здании, например, когда-то венчала кованая решётка с треугольниками и полумесяцами. С большой долей вероятности специалистам удастся приблизиться к историческому эталону.

Напомним, что в Барнауле сейчас идёт реставрация исторического здания на той же улице Пушкина – Аптеки Крюгера. Также недавно после продолжительного ремонта открылся знаменитый дом купца Шадрина, известного больше как ресторан "Русский чай".

Комментарии 5

  • И балкончик восстановят?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Очень сомнительно, что на такой суммы хватит даже на балкончик
    22 марта, Гость   Ответить
  • Очень сомнительно, что этой суммы хватит на эскизный проект реставрации со всеми разделами. Ведь в такой проект должны входить не только разделы,общие для всех проектов, но дополнительно еще и чертежи всех восстанавливаемых деталей здания. И не только решетка на башне, а также наличники, подзоры, ограждение того же балкончика, дверь с угла и т.д. А у этой конторы лицензия на проектирование и реставрацию есть?
    22 марта, Гость   Ответить
  • В любом случае этот дом даже в неотреставрированном виде много интереснее, чем кукольник.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, может, Вы специалист в архитектуре, но на взгляд простого обывателя,как я, здание кукольного театра очень даже симпатично выглядит. Детям нравится.
    22 марта, Гость   Ответить
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