Дореволюционный деревянный дом отреставрируют в старом центре Барнаула

Здание находится по соседству с театром кукол "Сказка" и стоит заброшенным уже несколько лет

22 марта 2023, 07:21, ИА Амител





























































Пушкина, 45. Март 2023 года

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание на пересечении улицы Пушкина и площади Свободы в Барнауле – яркий пример городского деревянного жилого дома начала ХХ века в эклектичных формах. В последние годы оно находится в удручающем состоянии, несмотря на то, что является памятником архитектуры регионального значения.

Но вот в марте власти Барнаула объявили аукцион по разработке научно-проектной документации (эскизного проекта) по сохранению деревянного памятника. Тендер по его итогам выиграла барнаульская компания "Фалькон". Цена контракта составила 547,5 тыс. рублей.

Как пишет "Толк", будут разработаны два раздела: историко-архивный и библиографический. Разработчики соберут все имеющиеся материалы, чтобы воссоздать первоначальный облик объекта. Башню на здании, например, когда-то венчала кованая решётка с треугольниками и полумесяцами. С большой долей вероятности специалистам удастся приблизиться к историческому эталону.

Напомним, что в Барнауле сейчас идёт реставрация исторического здания на той же улице Пушкина – Аптеки Крюгера. Также недавно после продолжительного ремонта открылся знаменитый дом купца Шадрина, известного больше как ресторан "Русский чай".