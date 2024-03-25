Делом обвиняемого в хищении средств главы рубцовской УК займется алтайский СК

Экс-руководитель управляющей компании "Соломон" Евгений Соснов стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел

25 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Кадр из видео: дом на улице Громова, 10 / Автор: Андрей Чернобай

В деле экс-руководителя УК "Соломон" в Рубцовске Евгения Соснова, которого обвиняют в доведении несколько десятков объектов до аварийного состояния и хищении средств жильцов домов, находящихся в управлении УК "Север", появились новые подробности. Как выяснил amic.ru, уголовные дела передали в ведение регионального Следкома (до этого ими занимался рубцовский СК), а против обвиняемого возбудили третье уголовное дело – на этот раз уже об оскорблении судьи. Сейчас полиция также проверяет данные о том, что Соснов мог быть причастен к мошеннической схеме, позволившей незаконно завладеть недвижимостью, которая должна была перейти в собственность города.

В чем обвиняют экс-руководителя управляющей компании?

Дело в отношении учредителя и директора УК "Соломон" (Евгений Соснов и Дмитрий Семенихин) перешло в уголовную плоскость в ноябре 2023 года после публикации amic.ru – в ней жильцы принадлежащих "управляшке" домов пожаловались на затопленные канализационными стоками и "убитые" подъезды, обрушающиеся фасады, протекающие трубы и другие проблемы (почитать о них можно в материале "Плесень и невыносимая вонь". В Рубцовске десятки домов остались без УК накануне зимы"). После проверок надзорных ведомств, инициированных депутатом АКЗС Андреем Чернобаем, управляющая компания "Соломон", за которой закреплены 44 дома, в том числе проблемные, самоликвидировалась.

Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору". Учредителя и директора УК задержали.

Позднее появилась информация, что Соснов стал фигурантом еще одного уголовного дела (присвоение имущества в крупном размере), связанного с другой проблемной УК – "Север". По версии следствия, обвиняемый, контролируя руководство управляющей компании, якобы присвоил 420,4 тысячи рублей, принадлежавших жильцам. Отметим, что эти средства должна была получить мэрия Рубцовска в рамках облагораживания дворовых территорий программы "Комфортная городская среда". Затем управляющая компания подала на банкротство. По данной теме расследуется еще одно дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ, в ходе которого будет дана оценка возможному преднамеренному банкротству.

В начале 2024 года против Евгения Соснова возбудили третье уголовное дело – на этот раз об оскорблении судьи рубцовского городского суда Елены Максимец. Было подано ходатайство о замене подписки о невыезде заключением под стражу, однако суд, несмотря на возбуждение уже третьего уголовного дела, помимо двух имеющихся, его не удовлетворил.

Как сейчас идет следствие?

После обращения одного из депутатов Госдумы в Генеральную прокуратуру, уголовные дела в отношении Евгения Соснова перенаправили в СУ СКР по Алтайскому краю. В одном из ответов прокуратуры края на депутатский запрос поясняется, что решение принято "в целях обеспечения полноты и качества предварительного следствия, исключения конфликтов интересов со стороны сотрудников следственного отдела".

О возможном конфликте интересов в расследовании дела Соснова рассказал депутат АКЗС Андрей Чернобай.

"В ходе следствия у меня появилась информация, что дело готовят к закрытию. По данным источников, готовится оправдательный приговор, и на это указывает то, что один из следователей, возможно, был аффилирован с адвокатом Соснова, а сам адвокат поддерживает дружеские взаимоотношения с руководителем городского СК", – сообщил депутат.

Сейчас следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, "направленные на установление объема и качества выполненных "Соломоном" услуг". Как следует из ответа прокуратуры региона, в ходе следствия у Соснова также обнаружили деньги – сейчас на них наложен арест. Помимо этого, у обвиняемых выявили "дорогостоящее движимое и недвижимое имущество", которое также готовятся изъять.

Кроме того, полиция проверяет причастность Соснова к фактам мошенничества. По имеющимся данным, обвиняемый, зная о том, что в ветхом жилье никто не зарегистрирован (или уже умер), мог вносить задним числом в поквартирные карточки "ложных" жильцов, получая от их имени денежные компенсации.