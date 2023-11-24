Дороги отремонтируют в пригороде Барнаула

Работы будут выполнять преимущественно в ночное время и по выходным

24 ноября 2023, 16:31, ИА Амител

В Барнауле 24 ноября проведут локальный ремонт дорог холодным асфальтом на улице Новосибирской в поселке Новосиликатном и улицы Мамонтова в поселке Власиха.

Как сообщили в мэрии, всего в предстоящем сезоне точечно отремонтируют проезжую часть на проспектах Строителей, Космонавтов, улицах Северо-Западной, 80-й Гв. Дивизии, Чудненко, Взлетной, Малахова и других участках. Для удобства водителей работы будут выполнять преимущественно в ночное время и по выходным.

"Для повышения оперативности выполнения текущего ремонта предприятием МБУ "Автодорстрой" приобретен рециклер, который предназначен для разогрева асфальтобетонной смеси. Установка будет протестирована уже сегодня на первых участках ремонтных работ", – добавили в администрации.

23 ноября губернатор Виктор Томенко провел прямую линию, на которой пообещал, что движение по мосту на Новом рынке откроют до конца ноября.