НОВОСТИТранспорт

Виктор Томенко сказал, когда запустят движение по мосту на Новом рынке в Барнауле

Скоро. Очень скоро

23 ноября 2023, 18:48, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал, что движение по путепроводу на Новом рынке откроют до конца ноября. Об этом он заявил во время прямой линии 23 ноября.

"Уже на следующей неделе мы откроем движение", – сказал глава региона.

В настоящее время на путепроводе завершают работы по укладке верхнего слоя асфальта, устройству тротуаров и трамвайных путей, также устанавливают перила, ограждения и освещение. На следующей неделе здесь подключат контактную сеть, обкатают рельсы, нанесут дорожную разметку и доделают прочие работы.

В следующем году продолжится благоустройство подмостового пространства. Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024-го. Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей.

Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Для этого в краевой столице на время работ ввели "выделенки".

Общение губернатора Томенко с жителями Алтайского края. Видео

Это уже третья ежегодная прямая линия главы региона
НОВОСТИПолитика

Виктор Томенко Транспорт Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 12

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Гость

18:56:34 23-11-2023

Только присланный, за эту неделю, на этои мосту не пиарился

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Гость

19:21:17 23-11-2023

Ура!

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Гость

19:26:39 23-11-2023

Почему не назвал конкретное время? Или СМИ не озвучивают повеление генерал-губернатора?

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Гость

07:33:04 24-11-2023

Гость (19:26:39 23-11-2023) Почему не назвал конкретное время? Или СМИ не озвучивают пов... Русским языком сказано - 30 ноября.

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Гость

19:27:52 23-11-2023

Смотрел сегодня вебкамеру. Там посередине моста даже рельсы по одной ветке ещё не уложены. Зато разметку на асфальт нанесли. И, вопрос - куда дели чугунное красивое ограждение?!

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Гость

07:34:30 24-11-2023

Гость (19:27:52 23-11-2023) Смотрел сегодня вебкамеру. Там посередине моста даже рельсы... Стопудово на дачу себе утащили. Х) да кому нужна эта рухлядь? Ты бы хоть немного головой думал…

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Гость

08:16:56 24-11-2023

Гость (19:27:52 23-11-2023) Смотрел сегодня вебкамеру. Там посередине моста даже рельсы... Очки купи себе! Рельсы там уже несколько дней назад положили!

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Я

19:54:04 23-11-2023

Точная дата ! До конца ноября !

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Гость

21:02:05 23-11-2023

зато рабочих много, живу рядом, год там работало по 6 человек максимум, а сейчас толпа. Думаю за неделю успеют

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Гост22

21:14:20 23-11-2023

Мост на Канатном когда отремонтируют? В каком году? 2036м? Дыры, щели, как ехать людям

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Гость

07:32:37 24-11-2023

Гост22 (21:14:20 23-11-2023) Мост на Канатном когда отремонтируют? В каком году? 2036м? ... Канатный кроме тебя никому не интересен.

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Гость

08:29:22 24-11-2023

Гость (19:27:52 23-11-2023) Смотрел сегодня вебкамеру. Там посередине моста даже рельсы... Если повнимательнее посмотреть, то будет видно, что все там уложено

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