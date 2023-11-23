Виктор Томенко сказал, когда запустят движение по мосту на Новом рынке в Барнауле
Скоро. Очень скоро
23 ноября 2023, 18:48, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал, что движение по путепроводу на Новом рынке откроют до конца ноября. Об этом он заявил во время прямой линии 23 ноября.
"Уже на следующей неделе мы откроем движение", – сказал глава региона.
В настоящее время на путепроводе завершают работы по укладке верхнего слоя асфальта, устройству тротуаров и трамвайных путей, также устанавливают перила, ограждения и освещение. На следующей неделе здесь подключат контактную сеть, обкатают рельсы, нанесут дорожную разметку и доделают прочие работы.
В следующем году продолжится благоустройство подмостового пространства. Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024-го. Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей.
Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Для этого в краевой столице на время работ ввели "выделенки".
18:56:34 23-11-2023
Только присланный, за эту неделю, на этои мосту не пиарился
19:21:17 23-11-2023
Ура!
19:26:39 23-11-2023
Почему не назвал конкретное время? Или СМИ не озвучивают повеление генерал-губернатора?
07:33:04 24-11-2023
Гость (19:26:39 23-11-2023) Почему не назвал конкретное время? Или СМИ не озвучивают пов... Русским языком сказано - 30 ноября.
19:27:52 23-11-2023
Смотрел сегодня вебкамеру. Там посередине моста даже рельсы по одной ветке ещё не уложены. Зато разметку на асфальт нанесли. И, вопрос - куда дели чугунное красивое ограждение?!
07:34:30 24-11-2023
Гость (19:27:52 23-11-2023) Смотрел сегодня вебкамеру. Там посередине моста даже рельсы... Стопудово на дачу себе утащили. Х) да кому нужна эта рухлядь? Ты бы хоть немного головой думал…
08:16:56 24-11-2023
Гость (19:27:52 23-11-2023) Смотрел сегодня вебкамеру. Там посередине моста даже рельсы... Очки купи себе! Рельсы там уже несколько дней назад положили!
19:54:04 23-11-2023
Точная дата ! До конца ноября !
21:02:05 23-11-2023
зато рабочих много, живу рядом, год там работало по 6 человек максимум, а сейчас толпа. Думаю за неделю успеют
21:14:20 23-11-2023
Мост на Канатном когда отремонтируют? В каком году? 2036м? Дыры, щели, как ехать людям
07:32:37 24-11-2023
Гост22 (21:14:20 23-11-2023) Мост на Канатном когда отремонтируют? В каком году? 2036м? ... Канатный кроме тебя никому не интересен.
08:29:22 24-11-2023
Гость (19:27:52 23-11-2023) Смотрел сегодня вебкамеру. Там посередине моста даже рельсы... Если повнимательнее посмотреть, то будет видно, что все там уложено