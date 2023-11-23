Виктор Томенко сказал, когда запустят движение по мосту на Новом рынке в Барнауле

Скоро. Очень скоро

23 ноября 2023, 18:48, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал, что движение по путепроводу на Новом рынке откроют до конца ноября. Об этом он заявил во время прямой линии 23 ноября.

"Уже на следующей неделе мы откроем движение", – сказал глава региона.

В настоящее время на путепроводе завершают работы по укладке верхнего слоя асфальта, устройству тротуаров и трамвайных путей, также устанавливают перила, ограждения и освещение. На следующей неделе здесь подключат контактную сеть, обкатают рельсы, нанесут дорожную разметку и доделают прочие работы.

В следующем году продолжится благоустройство подмостового пространства. Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024-го. Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей.

Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Для этого в краевой столице на время работ ввели "выделенки".