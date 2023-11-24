Как выглядит новая развязка в Барнауле, где начали строить грандиозный тоннель
Уникальный для города дорожный объект будет достроен в декабре 2024 года
24 ноября 2023, 10:25, ИА Амител
Многоуровневая развязка в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор готова примерно на 40%. Сейчас подрядчик уже возвел семь опор для будущих пролетов развязки, а также приступил к обустройству тоннеля глубиной около шести метров. Журналист amic.ru вместе со своими коллегами побывал на строящемся объекте и убедился, что подобного грандиозного объекта в Барнауле не возводили уже давно.
Какие работы сейчас идут на развязке?
В данный момент завершилась установка всех опор для будущих пролетов. Самая высокая из них – пять метров. Также на место большой стройки уже доставлено из Омска около 90% металлоконструкций для большого путепровода. Монтаж металлических конструкций начнется уже в декабре и завершится весной 2024 года. Как пояснил журналистам начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, все работы идут согласно графику. У подрядчика – ООО "Региональная строительная компания" – имеется опыт строительства подобных объектов по всей стране.
Параллельно осенью прошли работы на участке Ленточного бора. Там сделали временный проезд длиной 200 метров. Именно по этой дороге будут ездить автомобили до лета 2024 года. В будущем именно на дороге Ленточного бора установят одну из опор развязки. После завершения ее строительства поворот со Змеиногорского тракта на шоссе Ленточный бор немного сместится.
Василий Мотуз отметил, что, несмотря на опасения многих барнаульцев, строительство развязки никак не повлияло на дорожную ситуацию в городе.
"Все идет в штатном режиме. Уверен, что в это время мы с вами будем ездить по новой и современной транспортной развязке", – отметил начальник "Алтайавтодора".
Что за грандиозный тоннель сейчас строят?
Одной из главных особенностей уникального объекта станет подземный тоннель длиной 460 метров. Сейчас на участке забили шпунты, разработан грунт. Руководитель управления строительства искусственных сооружений ООО "Региональная строительная компания" Юрий Еньков пояснил, что в ближайшее время начнется гидроизоляция и обшивка стен тоннеля. Общая высота объекта составит около шести метров. Уже выполнена самая тяжелая часть работ. Тоннель будет выводить со Змеиногорского тракта в сторону Рубцовска (смотрите на рисунке ниже - прим. ред.)
"Тоннель будет готов к концу 2024 года – к самому концу реализации проекта. Это необходимо для того, чтобы никак не помешать дорожной обстановке на участке. В целом проект для нас не сложный, мы такие тоннели строим по всей стране: от Крыма до Дальнего Востока", – отметил Юрий Еньков.
Что известно о развязке?
После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого принято решение разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.
Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч.
10:47:57 24-11-2023
Вместо этой непонятной развязки надо было построить тоннель под ж/д путями на Юрина! Вот от этой стройки был бы эффект! Цена примерно одинакова, зато забыл бы Барнаул про дикие пробки в центре города!!!
10:59:02 24-11-2023
Опять тупая школота кв комментах.
16:56:24 24-11-2023
Киря (10:47:57 24-11-2023) Вместо этой непонятной развязки надо было построить тоннель ... Там лучше делать мост, как на Новом рынке.
10:50:33 24-11-2023
Лучше тоннель под вокзалом бы прорыли...
10:57:45 24-11-2023
Лучше ездить через бор , а не какой-то мрачный тоннель. Лес жалко.
11:00:43 24-11-2023
А нельзя ли схему развязки как-то опубликовать!? Хотя бы схематическую схему...? Или строители делают не по плану, а на глазок, как придется!?...
11:12:27 24-11-2023
Гость (11:00:43 24-11-2023) А нельзя ли схему развязки как-то опубликовать!? Хотя бы схе... Уже не один раз была опубликована
12:31:42 24-11-2023
Гость (11:00:43 24-11-2023) А нельзя ли схему развязки как-то опубликовать!? Хотя бы схе... Наберите в инете "развязка на змеиногорском тракте барнаул проект", и будет вам счастье. На любой вкус, даже видео.
13:48:46 24-11-2023
Гость (11:00:43 24-11-2023) А нельзя ли схему развязки как-то опубликовать!? Хотя бы схе... Схематизированную схематическую схему?
10:59:34 25-11-2023
Гость (13:48:46 24-11-2023) Схематизированную схематическую схему?... На данной схеме схема схемы xD
11:11:59 24-11-2023
Судя по тому как топит Попова в ливень, случись такой потом в тоннеле и будет уйма погибших. Не видно никаких дренажных коммуникаций
11:15:58 24-11-2023
страшная развязка
11:17:19 24-11-2023
Временный объезд провалился чуток.
11:26:29 24-11-2023
Транзитникам и южанам облегчение будет, но в городе это ситуацию с пробками не изменит
12:10:19 24-11-2023
Гость (11:26:29 24-11-2023) Транзитникам и южанам облегчение будет, но в городе это ситу... Чтобы с Южного уехать в город, надо будет точно так же уходить направо на кольцо, а потом с него съезжать. Улучшений в данном случае - 0.
12:21:21 24-11-2023
Гость (12:10:19 24-11-2023) Чтобы с Южного уехать в город, надо будет точно так же уходи... Светофора не будет и на кольце не надо будет уступать дорогу, все разъезжаются без помех.
12:31:10 24-11-2023
Гость (12:21:21 24-11-2023) Светофора не будет и на кольце не надо будет уступать дорогу... Хорошо. А как с Южного на Лесной тракт? Сейчас на светофоре налево. А будет с объездом через кольцо?
13:49:51 24-11-2023
Гость (12:31:10 24-11-2023) Хорошо. А как с Южного на Лесной тракт? Сейчас на светофоре ... Смотрите схему развязки
12:33:47 24-11-2023
Гость (12:21:21 24-11-2023) Светофора не будет и на кольце не надо будет уступать дорогу... Если кольцо будет главным, то надо будет уступать. Например тем, из города кто разворачивается обратно в город, или тем кто со Змеиногорского уходит обратно на Змеиногорский
11:37:10 24-11-2023
Выезжаешь из чудо сооружения в сторону Рубцовска и встаёшь в однополосную пробку, и в сторону южного такая же ситуация. Гениально!
12:08:44 24-11-2023
кто понял, откуда куда ведёт этот тоннель? смотрю схемы - ни хрена непонятно. помогите разобраться
12:28:18 24-11-2023
Гость (12:08:44 24-11-2023) кто понял, откуда куда ведёт этот тоннель? смотрю схемы - ни... Из города на Змеиногорский, под кольцом. Погуглите схему транспортной развязки. Странно что редакция не утруждается добавить эту информацию в материал. Информация как бы тут есть, но в недостаточном объеме.
12:32:20 24-11-2023
Гость (12:28:18 24-11-2023) Из города на Змеиногорский, под кольцом. Погуглите схему тра... Редакция не раз ее публиковала. Лень поисковиком воспользоваться?
12:46:58 24-11-2023
Фонарь хоть один поставьте, пожалуйста, на этой развязке в сторону Южного на пешеходном переходе. Темнота вечером, глаз можно потерять
13:00:46 24-11-2023
Барнаулец (12:46:58 24-11-2023) Фонарь хоть один поставьте, пожалуйста, на этой развязке в с... Сделаем!
14:19:19 24-11-2023
Эта развязка нужна с другой стороны обьездной
15:21:07 24-11-2023
Развязка это конечно хорошо!! Ну а дальше если в сторону города по бору светофор на Кутузова встали , и дальше до Ашана стоим .
16:16:42 24-11-2023
Чайник (15:21:07 24-11-2023) Развязка это конечно хорошо!! Ну а дальше если в сторону г... Причём эта пробка всегда в одну сторону - из леса в город. Будем ждать эстакаду или тоннель в этом направление.
22:26:26 25-11-2023
ЕЕ (16:16:42 24-11-2023) Причём эта пробка всегда в одну сторону - из леса в город. Б... Уже разрабатывают 2-х уровневую развязку на Власихинской.
16:13:56 24-11-2023
Непонятно, зачем нужно это кольцо, если развязка аж на 3-х уровнях. Неужели без него нельзя было придумать, ведь это кольцо будет тормозить поток!
20:28:29 24-11-2023
Первое фото - класс!
19:00:06 25-11-2023
Даёшь тунель под ж/д вокзалом!!!
17:15:46 28-11-2023
А потом все дружно встанем около светофора на выезде со Школы садоводов