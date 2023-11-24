Как выглядит новая развязка в Барнауле, где начали строить грандиозный тоннель

Уникальный для города дорожный объект будет достроен в декабре 2024 года

24 ноября 2023, 10:25, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Многоуровневая развязка в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор готова примерно на 40%. Сейчас подрядчик уже возвел семь опор для будущих пролетов развязки, а также приступил к обустройству тоннеля глубиной около шести метров. Журналист amic.ru вместе со своими коллегами побывал на строящемся объекте и убедился, что подобного грандиозного объекта в Барнауле не возводили уже давно.

Какие работы сейчас идут на развязке?

В данный момент завершилась установка всех опор для будущих пролетов. Самая высокая из них – пять метров. Также на место большой стройки уже доставлено из Омска около 90% металлоконструкций для большого путепровода. Монтаж металлических конструкций начнется уже в декабре и завершится весной 2024 года. Как пояснил журналистам начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, все работы идут согласно графику. У подрядчика – ООО "Региональная строительная компания" – имеется опыт строительства подобных объектов по всей стране.

Параллельно осенью прошли работы на участке Ленточного бора. Там сделали временный проезд длиной 200 метров. Именно по этой дороге будут ездить автомобили до лета 2024 года. В будущем именно на дороге Ленточного бора установят одну из опор развязки. После завершения ее строительства поворот со Змеиногорского тракта на шоссе Ленточный бор немного сместится.

Василий Мотуз отметил, что, несмотря на опасения многих барнаульцев, строительство развязки никак не повлияло на дорожную ситуацию в городе.

"Все идет в штатном режиме. Уверен, что в это время мы с вами будем ездить по новой и современной транспортной развязке", – отметил начальник "Алтайавтодора".

Что за грандиозный тоннель сейчас строят?

Одной из главных особенностей уникального объекта станет подземный тоннель длиной 460 метров. Сейчас на участке забили шпунты, разработан грунт. Руководитель управления строительства искусственных сооружений ООО "Региональная строительная компания" Юрий Еньков пояснил, что в ближайшее время начнется гидроизоляция и обшивка стен тоннеля. Общая высота объекта составит около шести метров. Уже выполнена самая тяжелая часть работ. Тоннель будет выводить со Змеиногорского тракта в сторону Рубцовска (смотрите на рисунке ниже - прим. ред.)

"Тоннель будет готов к концу 2024 года – к самому концу реализации проекта. Это необходимо для того, чтобы никак не помешать дорожной обстановке на участке. В целом проект для нас не сложный, мы такие тоннели строим по всей стране: от Крыма до Дальнего Востока", – отметил Юрий Еньков.

Что известно о развязке?

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого принято решение разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч.