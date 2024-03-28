Дороги, зарплаты, газ. Алтайские депутаты увеличили бюджетные траты на 18 млрд рублей

Расходы краевого бюджета в 2024 годах составят 178,8 млрд рублей

28 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Бюджет Алтайского края. Фото: akzs.ru

Расходы бюджета Алтайского края в 2024-2025 годах вырастут на 18 млрд рублей. Соответствующие поправки в закон о краевой казне одобрили депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 28 марта. Изменения внес глава региона Виктор Томенко.

Как пояснил председатель АКЗС Александр Романенко, благодаря росту доходов краевой казны в прошлом году, а также экономией по конкурсным процедурам у региона сформировался резерв в 18 млрд рублей.

"По инициативе губернатора Алтайского края предложено распределить их в виде дополнительных расходных обязательств: 14,7 млрд рублей направить на обязательства 2024 года, а 3,5 млрд рублей перенести в будущие расходы 2025 года, тем самым обеспечив финансовую подушку", – объяснил Романенко.

С учетом дополнительных 18 млрд, расходы краевого бюджета в 2024 годах составят 178,8 млрд рублей, в 2025-м – 147,9 млрд. Доходы казны в следующем году увеличатся на 62 млн рублей – до 149,1 млрд рублей. Дефицит составит почти 30 млрд рублей.

Куда пойдут деньги?

Зарплаты бюджетников – 2,2 миллиарда рублей (муниципалитетам увеличат объем субсидий на зарплату на 1 млрд рублей);

Социальную поддержку – 1,7 млрд рублей, поддержку многодетных семей – 1,1 млрд рублей;

Реализацию КАИП, капремонт и газификацию края в 2024-2025 годах – шесть млрд рублей, в том числе на 2024 год – 3,4 млрд рублей;

Помощь органам местного самоуправления – более шести млрд рублей;

обеспечение сбалансированности бюджетов – 1,7 млрд рублей, другие дотации мунобразованиям – 300 млн рублей;

Дорожную деятельность – 1,4 млрд рублей, обновление подвижного состава и техники – 450 млн рублей, покупку автобусов и техники для муниципалитетов – 300 млн рублей;

Сельское хозяйство – более 120 млн рублей (деньги пойдут в том числе на покупку техники сельхозтоваропроизводителям).

Глава региона Виктор Томенко отметил, что по сравнению с прошлым годом расходы бюджета увеличились на 12 млрд рублей. Он добавил, что с каждым годом финансовые возможности региона растут.

"В этом году рост продолжается, несмотря на все обстоятельства – санкции, высокие банковские ставки и другие факторы. Необходимость в деньгах тоже растет: в этом году мы увеличим зарплаты и краевых и муниципальных бюджетников. Общие расходы труда на оплату труда бюджетников в сравнении с прошлым годом вырастут примерно на 13%. Динамику продолжаем поддерживать. Мы определенное время отставали, нужно подтягиваться к тем регионам, где зарплата высокая", – прокомментировал Виктор Томенко.