Почти 1,3 млрд рублей выделили на ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2024 году

Работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" запланированы на 24,2 км дорог

07 февраля 2024, 10:51, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

На реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Барнауле в 2024 году выделили почти 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На 21 участке общей протяженностью 24,2 километра дорог запланировано проведение работ.

Также в 2024 году построят дорогу на Сергея Семенова (от Попова до Солнечной Поляны). Власти заключили контракт с ООО "Барнаульское ДСУ № 4", цена контракта – 252 млн рублей.

С полным списком дорог, которые будут ремонтировать в 2024 году, можно ознакомиться на сайте городской администрации.