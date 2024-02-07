Почти 1,3 млрд рублей выделили на ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2024 году
Работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" запланированы на 24,2 км дорог
07 февраля 2024, 10:51, ИА Амител
Дорожные работы / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
На реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Барнауле в 2024 году выделили почти 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
На 21 участке общей протяженностью 24,2 километра дорог запланировано проведение работ.
Также в 2024 году построят дорогу на Сергея Семенова (от Попова до Солнечной Поляны). Власти заключили контракт с ООО "Барнаульское ДСУ № 4", цена контракта – 252 млн рублей.
С полным списком дорог, которые будут ремонтировать в 2024 году, можно ознакомиться на сайте городской администрации.
15:39:18 07-02-2024
А до сельских поселений дороги будут прокладывать? До Киприно, Шелаболихинского района когда асфальт проложат?
19:18:33 07-02-2024
Вера (15:39:18 07-02-2024) А до сельских поселений дороги будут прокладывать? До Киприн... В статье речь про Барнаул. Читаем внимательно- "Почти 1,3 млрд рублей выделили на ремонт и строительство дорог в Барнауле..."
15:47:52 07-02-2024
Карту работ и сроки опубликуйте пожалуйста. А громкие цифры не информативны
07:59:38 08-02-2024
Олег (15:47:52 07-02-2024) Карту работ и сроки опубликуйте пожалуйста. А громкие цифры ... нажмите ссылку "на сайте" и будет вам полное счастье о всех участках работ
21:28:44 07-02-2024
Критикам лучше съездить в столицу Сибири и посмотреть Новосибирские дороги. Барнаул Вам покажется намного лучше.
06:48:11 08-02-2024
Я не увидела сельских дорог в частном секторе, например, Шевченко от Ядринцева до Революционного
07:17:17 08-02-2024
Ирина (06:48:11 08-02-2024) Я не увидела сельских дорог в частном секторе, например, Шев... сельски-х дорог внутри города не бывает, даже на Шевченко от Ядринцева до Революционного
10:38:20 09-02-2024
На горе,в частном секторе фактически нет асфальта, освещения.