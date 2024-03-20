Франк поручил выделить дополнительно 100 млн рублей на ремонт дорог в Барнауле
Учитывая перепады температур этой зимой, число участков, которые следует отремонтировать, вырастет
20 марта 2024, 20:19, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил выделить дополнительно 100 млн рублей на ремонт дорог в Барнауле. Об этом сообщает МЦУ краевой столицы.
Теперь городскому комитету по финансам, налоговой и кредитной политике нужно подготовить соответствующие изменения в бюджет города. Их рассмотрят на ближайшей сессии Барнаульской городской Думы.
По итогам осеннего обследования дорожной сети на текущий ремонт поврежденных участков дорог из бюджета планировали выделить 67,4 млн рублей. Однако, учитывая перепады температур этой зимой, число участков, которые следует отремонтировать, вырастет.
В ближайшее время специалисты проведут дополнительное обследование городских дорог и сформируют план текущего ремонта.
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