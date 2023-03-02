Дорогое удовольствие. Где ждут туристов из России и во сколько обойдётся отдых

Эксперт указала и на важные нюансы с документами, из-за которых сегодня у многих туристов срываются отпуска

02 марта 2023, 09:45, ИА Амител

За последние три года рынок выездного туризма в России претерпел большие изменения. Часть стран для россиян оказались закрыты, а популярные направления отдыха серьёзно подорожали. В "Переговорке" на amic.ru Ольга Басманова, руководитель туристического направления в туристическом агентстве "Авиафлот", рассказала, куда можно поехать, куда нельзя и во сколько в среднем обойдётся путешествие за границу. Поговорили также о том, почему нельзя улететь сейчас за рубеж из Барнаула и отдых в какой стране, ранее считавшийся престижным и дорогим удовольствием, сейчас стоит дешевле, чем Турция. Эксперт указала и на важные нюансы с документами, из-за которых сегодня у многих туристов срываются отпуска.

Кто в "Переговорке"



Ольга Басманова, руководитель туристического направления в туристическом агентстве "Авиафлот".

Окончила с красным дипломом АлтГТУ, факультет социально-культурного сервиса и туризма; магистратуру географического факультета АлтГУ, имеет диплом MBI.

Трудовую деятельность начала с 18 лет помощником руководителя походов.

В "Авиафлоте" работает с 2011 года.

Некоторое время жила во Франции. До сих пор это любимая страна.

Увлечения: кулинария, книги, путешествия, стихи.02:20 "Выбор невеликий". А из Барнаула сейчас полететь за рубеж возможности нет совсем. Ольга рассказывает, куда сейчас можно поехать отдыхать, а куда нельзя.

03:20 Во Вьетнам – только через Казахстан. О направлениях, которые раньше были очень популярны, а сейчас работают "через костыли". Как улететь на Кубу, в Египет.

04:25 Насколько Мальдивы дорогое удовольствие. Кто туда летит и на каких условиях.

05:28 Какого подвоха ждать человеку, когда он едет отдыхать за рубеж.

07:30 Правда ли, что в Таиланд теперь можно не возить доллары?

08:07 Почему в начале сезона российским туристам приходилось долго ждать подтверждения из отелей в Таиланде.

09:03 Сократилось ли количество перевозчиков в Таиланд и кто сейчас туда летает.

09:50 А что с Турцией? Предлагают хорошие условия для раннего бронирования. В том числе и отмена туров без штрафов и удержаний, говорит эксперт.

11:29 "Логически сменяют друг друга". Когда лучше лететь в Таиланд, а когда – в Турцию.

13:07 Как к россиянам относятся на курортах? "Россиян и жителей Украины расселяли не только по разным отелям, но даже по разным городам", – рассказывает Ольга.

14:23 Чем интересен туристам остров Шри-Ланка и почему он становится всё популярнее.

15:41 Почему нет рейсов за рубеж из Барнаула?

16:12 Какие экзотические направления и новинки сезона могут порадовать россиян?

17:14 "На белом корабле по Персидскому заливу". Что сегодня с таким видом отдыха, как круизы, и где можно поплавать?

19:07 А что с Европой? Можно ли полететь туда?

20:32 "У многих отпуска срываются". Ольга рассказывает, на что обратить внимание при сборах в путешествие.

22:00 "Отдых сейчас – удовольствие дорогое". О ценах на путешествия.

24:57 Как можно сэкономить и актуальны ли "горящие туры".