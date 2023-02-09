Отказываются ли от отпуска в Турции жители Алтайского края после землетрясения?

Amic.ru выяснил, есть ли отказы от уже купленных туров

09 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мощное землетрясение, которое произошло в Турции, не должно повлиять на летний отдых жителей Алтайского края. Раннее бронирование на фоне печальных событий замедлилось, но отказов от уже оплаченного отдыха в этой стране туристические агентства в Барнауле не фиксируют. Об этом amic.ru рассказали алтайские эксперты из сферы туриндустрии.

"Спрос на отдых в Турции на летний сезон есть и он никак не изменился. Люди понимают, что такое могло случиться, но это не значит, что землетрясения будут повторяться. Российские туристы преимущественно отдыхают на Анатолийском побережье. Эти районы Турции в результате землетрясения не пострадали и таких предпосылок нет. Понятно, что тем, кто планировал провести отпуск в этой стране, сейчас психологически тяжело решиться на покупку тура, они могли взять паузу. Но они могут купить путёвку и через неделю. Повторюсь, падения спроса мы не наблюдаем", – говорит президент АРАТ Евгения Беспалова.

В компании "Пегас Туристик Барнаул" отказов по уже купленным турам также не фиксируют, отмечает директор офиса продаж Ольга Ришко. Пользуется популярностью сейчас и акция раннего бронирования, которая действует до 31 марта.

В чём плюсы раннего бронирования?

Главный плюс раннего бронирования заключается в финансовой выгоде. Предоплата по нему составляет всего 20%, а риски для туристов минимальные. Кроме того, туристы могут выбрать хороший отель с отличным соотношением цены и качества: близкий к морю, с шикарными пляжами, отличным питанием и весёлой анимацией. Номера в них раскупаются уже в марте, а то и в феврале.

"Наученные опытом прошлого года туристы всё-таки планируют отдых в Турции заранее и не хотят переплачивать. В 2022 году, те, кто решил подождать с покупкой тура до апреля-мая, покупали путёвки дороже минимум на 20%, чем те, кто воспользовался ранним бронированием. Тем более что цены на отдых в Турции уже выросли по сравнению с прошлым годом от 10 до 30%, а с апреля они дополнительно увеличатся", – говорит эксперт.

Наиболее выгодные цены сейчас установились на туры, которые будут доступны в марте и апреле. В этом году чартерные рейсы в Анталью с вылетом с Новосибирска "Пегас Туристик" начнёт выполнять еженедельно уже с 4 марта. С 29 апреля чартеры будут летать в ежедневном режиме.