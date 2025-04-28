Власти Барнаула ищут подрядчика, который отремонтирует дорогу к Новомихайловскому кладбищу

Реновацию хотят завершить к концу августа

28 апреля 2025, 16:45, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле / Фото из архива amic.ru

В Барнауле планируют отремонтировать дорогу к Новомихайловскому кладбищу. Стоимость контракта составляет 4,85 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на портале ЕИС "Закупки".

Исходя из документации, заказчиком работ выступает "Специализированная похоронная служба" Барнаула.

Отмечается, что выигравший тендер подрядчик должен предоставить шесть лет гарантии на основание дорожной одежды и верхний слой покрытия. Устранить недостатки и дефекты, обнаруженные в период действия гарантийных обязательств, поставщик услуг также должен за свой счет. Кроме работы с грунтом и укладки асфальтобетонных смесей, контрактом предусмотрен посев газонов и укрепление обочин щебнем.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 мая, победителя определят 13 мая. Завершить ремонт планируют к 29 августа текущего года.

Напомним, в краевой столице также планируют отремонтировать путепровод на трассе А-321 в Алтайском крае Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, который фактически находится на Павловском тракте. В рамках реконструкции нужно обновить мостовое полотно и отремонтировать пролетные строения, объединив их с помощью монолитных вставок и арматурных стержней в "температурно-неразрезную плеть". Также нужно будет установить новые элементы опор. Начальную стоимость работ оценивают в 562,3 млн рублей.